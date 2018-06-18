Мурзик

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

Crow117 Просмотров: 983 Комментарии: 17 +13 Сегодня, 12:55 by

Тоже хочу поделиться своими странными случаями. Их было не много, но всё же были, поэтому буду публиковать, пока не закончатся.Постараюсь кратко.Мне было около 11-12 лет, сестре около 9-10, жили в 2-х комнатной квартире с родителями. Был у нас котик. Очень домашний, улицы не знал, не стерилизовали (было жалко), и под старость он маленько уже сошёл с ума. Бросался и кусался, носился по квартире, орал как ненормальный, когда хотелось кошку. В итоге он всё-таки убежал через балкон на улицу в возрасте 12 лет, кажется.Вернусь к случаям, их было 2. И оба молниеносные, и оба я до сих пор не могу себе объяснить. И сестра тоже. А родители просто ухмылялись.Первое. Спали мы с сестрой на одном диване, после того как обзавелись письменными столами, и места для двух кроватей не осталось.Мурзик почти всегда спал с нами, это я приучила, обожала его, всегда тащила в кровать, спали в обнимку. Когда ему становилось жарко, он вылезал из моих объятий из-под одеяла и ложился у нас в ногах.А ещё была у него кошачья плохая привычка драть когтями мягкую мебель, особенно это раздражало ночью, когда ты просыпаешься от противного звука возле твоей головы, а кот самозабвенно раздирает быльце дивана. Обычно одного маленького подзатыльника и шиканья хватало, чтобы он прекратил.И вот в одну прекрасную ночь, это было точно не летом, потому что спали под одеялом, просыпаемся с сестрой от этого громкого звука когтей о потрёпанное быльце дивана с моей стороны, сестра спала у стены. Систриш нервно вздыхает, а я рукой, в темноте, машинально пытаюсь дать коту "подзатыльничек" и шикаю.Чего-то я мягкого коснулась... Только это был не кот. Кот спал у меня на ногах, я это поняла сразу же, как немного приподнялась и почувствовала его тяжесть. Спросонья не поняла. Сестра дотянулась до выключателя, включила свет... А он спит себе калачиком. Очень было страшно тогда, мы с сестрой свет больше не выключали, обшарили всё, долго не могли уснуть, не помню, как уснули. Но до сих пор помню этот случай.А второй случай произошёл в том же году и с тем же Мурзиком.Планировка в квартире у нас обычная, из коридора проход на кухню с балконом, а по бокам от прохода ванная и туалет.Бывало, находило что-то чисто кошачье на Мурзика - и он начинал носиться по квартире, дрифтуя на поворотах. Было тепло, балкон открыт, окно балкона было настежь.Я всегда боялась, что он с разбега может с него и выпрыгнуть...И вот вечером, уже темно было, я мою обувь в ванной, как вдруг проносится на кухню, а дальше и на балкон, мой Мурз, я успеваю его увидеть, так как бежал он шумно, как кабан. Успела заметить его рыжее тело, бегущее на всей скорости. Пронёсся. Всё стихло. Стою ещё минуту в ванной, ни шороха, ни возвращения Мурзика обратно по коридору. Стою ещё некоторое время. Уже начинаю думать, что он мог же и в окно выпрыгнуть с такого разбега. Всё бросаю, иду проверять. На кухне его нет, на балконе нет, возвращаюсь уже немного паникующей в комнаты искать, объясняя себе, что, может, проморгала его возвращение в комнаты.Захожу сначала в зал к родителям, они сидели смотрели телевизор. Папа на диване, мама сидит в кресле и вяжет. А на её ногах спит Мурзик. Это был шок.Я стала, конечно, спрашивать, бегал он только что или нет, мама сказала, что нет, спит себе спокойно кот давно..Жутко это было. И что вообще это было?Решила поделиться с вами, спасибо, что прочитали.

Ключевые слова: Кот загадка мистика в жизни авторская история

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