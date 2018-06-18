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Истории из жизни

Мурзик

Тоже хочу поделиться своими странными случаями. Их было не много, но всё же были, поэтому буду публиковать, пока не закончатся.

Постараюсь кратко.
Мне было около 11-12 лет, сестре около 9-10, жили в 2-х комнатной квартире с родителями. Был у нас котик. Очень домашний, улицы не знал, не стерилизовали (было жалко), и под старость он маленько уже сошёл с ума. Бросался и кусался, носился по квартире, орал как ненормальный, когда хотелось кошку. В итоге он всё-таки убежал через балкон на улицу в возрасте 12 лет, кажется.
Вернусь к случаям, их было 2. И оба молниеносные, и оба я до сих пор не могу себе объяснить. И сестра тоже. А родители просто ухмылялись.
Первое. Спали мы с сестрой на одном диване, после того как обзавелись письменными столами, и места для двух кроватей не осталось.
Мурзик почти всегда спал с нами, это я приучила, обожала его, всегда тащила в кровать, спали в обнимку. Когда ему становилось жарко, он вылезал из моих объятий из-под одеяла и ложился у нас в ногах.
А ещё была у него кошачья плохая привычка драть когтями мягкую мебель, особенно это раздражало ночью, когда ты просыпаешься от противного звука возле твоей головы, а кот самозабвенно раздирает быльце дивана. Обычно одного маленького подзатыльника и шиканья хватало, чтобы он прекратил.
И вот в одну прекрасную ночь, это было точно не летом, потому что спали под одеялом, просыпаемся с сестрой от этого громкого звука когтей о потрёпанное быльце дивана с моей стороны, сестра спала у стены. Систриш нервно вздыхает, а я рукой, в темноте, машинально пытаюсь дать коту "подзатыльничек" и шикаю.
Чего-то я мягкого коснулась... Только это был не кот. Кот спал у меня на ногах, я это поняла сразу же, как немного приподнялась и почувствовала его тяжесть. Спросонья не поняла. Сестра дотянулась до выключателя, включила свет... А он спит себе калачиком. Очень было страшно тогда, мы с сестрой свет больше не выключали, обшарили всё, долго не могли уснуть, не помню, как уснули. Но до сих пор помню этот случай.

А второй случай произошёл в том же году и с тем же Мурзиком.
Планировка в квартире у нас обычная, из коридора проход на кухню с балконом, а по бокам от прохода ванная и туалет.
Бывало, находило что-то чисто кошачье на Мурзика - и он начинал носиться по квартире, дрифтуя на поворотах. Было тепло, балкон открыт, окно балкона было настежь.
Я всегда боялась, что он с разбега может с него и выпрыгнуть...
И вот вечером, уже темно было, я мою обувь в ванной, как вдруг проносится на кухню, а дальше и на балкон, мой Мурз, я успеваю его увидеть, так как бежал он шумно, как кабан. Успела заметить его рыжее тело, бегущее на всей скорости. Пронёсся. Всё стихло. Стою ещё минуту в ванной, ни шороха, ни возвращения Мурзика обратно по коридору. Стою ещё некоторое время. Уже начинаю думать, что он мог же и в окно выпрыгнуть с такого разбега. Всё бросаю, иду проверять. На кухне его нет, на балконе нет, возвращаюсь уже немного паникующей в комнаты искать, объясняя себе, что, может, проморгала его возвращение в комнаты.
Захожу сначала в зал к родителям, они сидели смотрели телевизор. Папа на диване, мама сидит в кресле и вяжет. А на её ногах спит Мурзик. Это был шок.
Я стала, конечно, спрашивать, бегал он только что или нет, мама сказала, что нет, спит себе спокойно кот давно..
Жутко это было. И что вообще это было?
Решила поделиться с вами, спасибо, что прочитали.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:56
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:55 by Crow117Просмотров: 983Комментарии: 17
+13

Ключевые слова: Кот загадка мистика в жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: neststalin
Сегодня, 13:01
+2
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астральный двойник Мурзика был скорее всего
Зарегистрирован: 18.06.2018
#2 написал: Talisha
Сегодня, 13:25
+1
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Комментариев: 3 839
Самое страшное здесь не тг, что кто-то бегал, а то, что считается нормальным делать из живого существа игрушку, изолировать, мучая, и наказывать за проявления его природы (вам бы подзатыльников надавать!). Бедный котик. Станешь ненормальным в таких условиях... Радует, что под старости лет сбежать удалось
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#3 написал: Estellan
Сегодня, 13:29
+4
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Комментариев: 2 055
Talisha
Вот тут не согласен. Я не думаю, что смерть от болезней, в пасти собак, рук людей или колес машин - лучшая участь для пушистого питомца. Не будьте столь категоричны.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#4 написал: Ежик_в_тумане
Сегодня, 13:53
+1
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 159
Цитата: Talisha
Самое страшное здесь не тг, что кто-то бегал, а то, что считается нормальным делать из живого существа игрушку, изолировать, мучая, и наказывать за проявления его природы (вам бы подзатыльников надавать!). Бедный котик. Станешь ненормальным в таких условиях... Радует, что под старости лет сбежать удалось

Как бы то ни было, ответственность за, скажем так, не совсем надлежащие условия содержания животного несет не Автор. (Хотя ведь некастрированный домашний кот должен метить территорию, в квартире вонь невыносимая, тут жалко - не жалко, а либо несут к ветеринару, либо выкидывают на улицу, ибо так жить невозможно. Не понятно.)
Истории интересные, Автор, пишите еще.
Зарегистрирован: 13.12.2013
#5 написал: Шерри
Сегодня, 14:08
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Комментариев: 411
Может домовой так шалит? Предупреждает автора о чем то...
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Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#6 написал: Ббу
Сегодня, 14:18
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Комментариев: 25
Понятно, что это домовой так развлекался)
А котика действительно жаль. Уж лучше б кастрировали..
Зарегистрирован: 3.05.2017
#7 написал: Шерри
Сегодня, 14:19
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Публикаций: 33
Комментариев: 411
Цитата: Talisha
Самое страшное здесь не тг, что кто-то бегал, а то, что считается нормальным делать из живого существа игрушку, изолировать, мучая, и наказывать за проявления его природы.

Я никакого мучения над животным не увидила. Кошки и собаки живущие на улице, голодные, мерзнущие, без крова и тепла - это на много ужаснее, чем уютный дом, еда и мягкая кровать. Естественно оптимальный вариант это частный дом, где котики могут гулять на улице, а кушать и спать в теплом доме.
Опять же, раз сложились так обстоятельства, что животное живёт в квартире, ему нельзя позволять все. Иначе котик будет ходить в туалет в кровать и спать на обеденном столе.
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#8 написал: Crow117
Сегодня, 14:55
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Комментариев: 3
Лично мне кота конечно жалко, но тогда я особо не понимала, что ему совсем несладко в плане невыпущенных инстинктов. На улицу хотел страшно, метил весь коридор в определенных местах, с сестрой убирали по очереди)) по несколько раз в день. Ну вот он и ушёл всё-таки. Очень надеюсь, что смог выжить в тех незнакомых для него условиях. Хах, мысль пришла, что может ему астральный двойник и помог реализоваться, "на природе") Очень хотелось бы...
Зарегистрирован: 3.08.2019
#9 написал: Летяга
Сегодня, 18:44
+3
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Публикаций: 758
Комментариев: 8 553
У меня живут два кота. Оба не кастрированы. Никто ничего не метит. Но рассказать хотела о другом.
Ночь. Коты спят у меня в ногах. Мне потребовалось встать, я завозилась, коты проснулись. Первый пробежался по ногам, шлёп - спрыгнул. Второй пробежался по ногам и тоже - шлёп! И третий раз - пробежка по ногам, шлёп! Я глаза вытаращила, в свете уличного фонаря, который светит прямо в окно, вижу, как из двери выбегает серо-белый кот. Вроде мой. Но у меня их два, а по ногам пробежали и спрыгнули на пол - три.
Истории +++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#10 написал: Crow117
Сегодня, 19:05
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Публикаций: 1
Комментариев: 3
[quote=Летяга], это было что-то))) по мне хотя бы ничего не пробегалось... Страшно, что это было всё-таки...
Зарегистрирован: 3.08.2019
#11 написал: Летяга
Сегодня, 19:34
+2
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Публикаций: 758
Комментариев: 8 553
Crow117, знаете, вот страха не было. Было очень большое удивление. Наверное, потому, что не до конца проснулась.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#12 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 19:41
+3
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 552
Цитата: Crow117
Лично мне кота конечно жалко, но тогда я особо не понимала, что ему совсем несладко в плане невыпущенных инстинктов. На улицу хотел страшно, метил весь коридор в определенных местах, с сестрой убирали по очереди)) по несколько раз в день. Ну вот он и ушёл всё-таки. Очень надеюсь, что смог выжить в тех незнакомых для него условиях. Хах, мысль пришла, что может ему астральный двойник и помог реализоваться, "на природе") Очень хотелось бы...

В каких годах это было?

Вообще котика не жалко.Никакой жестокости не наблюдаю. Катался как сыр в масле, всеобщий любимец, что еще коту надо?.В моем детстве, а это 30-35 лет тому назад, даже не слышала чтобы домашних животных стерилизовали или кастрировали. Все с кошаками так маялись. Моя по весне ближе к ночи так блажила, мне кажется весь подъезд не спал.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#13 написал: Sniff
Сегодня, 21:16
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Группа: Авторы
Репутация: (172|-2)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 383
Никогда не кастрировали котов, и ничего они не метят дома. А по поводу мучений- это принято просто, шлепнул ребенка- ах, жестокая мать, погрозил пальцем коту- ух, изверги- хозяева.
Жаль, что котя не вернулся, конечно. Истории плюс.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#14 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 21:32
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Репутация: (133|0)
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Комментариев: 335
Да, издевательств над котом я тоже не увидела. В городе я знаю, что люди так делают. Считается, что кошек не требуется выгуливать. Почему не знаю. Я своих год держала в доме. При этом кошка раньше гуляла на улице, но когда у нас появился молодой кот дома я их обоих закрыла в доме. И кошка об этом не грустила. Они у меня стерилизованные оба.
Так вот буквально вчера ночью долго не могла уснуть. Кошаков в квартире не было, но я чётко в ночной тиши слышала звук спрыгнувшего с высоты кота. Он шумно спрыгивает, кошка это делает беззвучно. Я только в одеяло укуталась потуже и уснула быстро, даже удивительно. Утром встала первая. Выпускала котов тоже я лично, оба были на балконе! Что за звук??? Как-то мне это не понравилось...
За историю плюс!!!
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#15 написал: Crow117
Сегодня, 21:36
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Комментариев: 3
История произошла в 99 или 2000-м году, точно сказать не могу, и метить он не метил в полном смысле этого значения, а просто неустанно и полноценно писал в своих определенных излюбленных местах в коридоре. Спасибо,что хоть какать ходил в свой лоток))

Человек спросонья много чего может не ощутить в полной мере, но когда реальность наваливается, начинаешь включать разумные и логичные мозги, и становится не по себе. Астральное тело ведь не может ощущаться физически? Как например у Летяги... Значит у неё было что-то другое.
А в моем случае я даже не знаю. Может соглашусь с комментарием, что выше написан, что был знак или предупреждение...
Ведь кот потом всё-таки исчез, значит упал с балкона и убежал.
Зарегистрирован: 3.08.2019
#16 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 22:27
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Комментариев: 5 261
Цитата: Estellan
смерть от болезней, в пасти собак, рук людей или колес машин - лучшая участь для пушистого питомца.

Все мы смертны. Но себя же не изолируем.)))
Но тут никто никого не мучал. Кот жил себе в холе и неге.

Цитата: Crow117
моем случае я даже не знаю.

Временные аномалии какие то. Картинки из прошлого или будущего
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#17 написал: Шерри
Сегодня, 23:13
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Комментариев: 411
Цитата: Crow117
Может соглашусь с комментарием, что выше написан, что был знак или предупреждение...
Ведь кот потом всё-таки исчез, значит упал с балкона и убежал.

Большинство котиков перед смертью уходят от хозяев. Они чувствуют свою смерть. Если уйти некуда, они прячутся в самый дальний угол и умирают там. Куда исчез именно ваш котик...этого конечно, мы не узнаем. Может и залез куда-нибудь умереть на балконе за коробку или действительно спрыгнул. И совсем не обязательно, что он ушел за своим инстинктом.. может пришло время(.
Но то, что похожий котик прыгал и бегал..это связано с вашей опасностью или новостью..и вряд ли с исчезновением настоящего кота.
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
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