Зубастый ангел

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:02

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 118 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 13:02 by

- Хей, Семёновна! Домой собираешься? Садись, подвезу! – Михалыч притормозил на своей древней шестёрке у калитки моего участка.- Щас иду, погоди маленько! – ответила я. Вообще-то я собиралась домой чуть попозже, но попозже пришлось бы трястись в автобусе с другими такими же дачниками, так что я заторопилась. Сосед не очень-то часто предлагает подвезти.Натянула кофту, сунула ноги в ботинки, подхватила сумку. Побежала к калитке и чуть не запнулась за развалившегося на дорожке кота. Мурзик принялся обтираться об мои ноги и заглядывать в глаза.- Ну чего тебе?Кот в ответ протяжно мявкнул. Он жил в садоводстве с начала лета, очень ласковый и умный котик. Чей он и откуда взялся, никто не знал, но каждая хозяйка подкармливала приблудного кота, а он считал любой дом своим и регулярно ловил мышей.- Некогда мне уже! – я перешагнула ласкающегося кота и поспешила к калитке.Мурзик подвернулся под ноги, так что я чуть не упала.- Ты чего это удумал? – зашумела я на кота.Мурзик зашипел, шерсть на загривке встала дыбом, хвост метался из стороны в сторону, подметая дорожку. Раньше он ничего такого не делал. Я попробовала обойти взбесившегося кота, но он загородил мне дорогу.- Ну ты скоро там? – проорал через забор Михалыч.Я махнула сумкой в сторону кота, но он ничуть не испугался, только разозлился ещё больше. С воинственным «мяу» Мурзик бросился мне на ногу, вцепился всеми когтями сразу и начал грызть.- Ах ты скотина! Совсем у тебя крыша поехала! Чё ты делаешь-то? А ну пошёл вон отсюда! – заорала я не своим голосом.- Тьфу на тебя, дура! – гаркнул Михалыч, хлопнул дверцей машины и уехал.Я размахнулась сумкой по коту, но, к сожалению, не попала. Мурзик успел отскочить. Уселся совершенно спокойно на безопасном расстоянии от моей сумки и начал вылизывать лапку. Я задохнулась от возмущения и долго ещё ругала кота, всю дорогу до автобусной остановки. Искусанная нога жутко болела, царапины кровоточили. Что на него нашло, я не могла понять.На дороге столпились люди. Что там случилось, я не видела, зато хорошо слышала, как матерится Михалыч. Его на всё садоводство слышно было. Протиснувшись поближе, я увидела, как сосед, громко и нецензурно возмущаясь, бегает вокруг своей шестёрки. В бок его любимой машины въехал какой-то парень на джипе.Я чуть не села на землю, когда сообразила, что джип смял машину Михалыча со стороны пассажира. Как раз то место, куда бы я села, если б поехала с ним. Если б Мурзик на меня не напал…Кот как будто заранее знал, что так случится. Как специально не дал мне сесть в машину к Михалычу. Уберёг меня от беды, даже, может, от смерти.Я побежала обратно в сад искать своего ангела-хранителя. Даже про больную ногу позабыла.Мурзик теперь живёт у меня. Ведёт себя интеллигентно, кусается он очень редко. Я каждый раз вспоминаю Михалыча и меняю свои планы на всякий случай.Кто знает, сколько бед он от меня отвёл, мой зубастый ангел-хранитель.Автор - Новая сказка.

Ключевые слова: Садоводство дачники кот авария сосед ангел-хранитель

Другие, подобные истории: