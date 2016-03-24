Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Силуэт мужчины в смирительной рубашке

История произошла со мной и моей сестрой. Что это было, моё сознание до сих пор не может понять, но вспоминаю со страхом по сей день.

Когда мне было лет двенадцать, я с отчимом и двадцатиоднолетней сестрой летом поехали отдыхать в другую страну, где у него была своя квартира.
В квартире было две комнаты, в одной из них ночевал отчим, а в другой мы с сестрой. Спать вместе с сестрой на одной кровати у меня никак не получалось, поэтому мне достали раскладушку, и я спала на ней рядом.
И вот в одну из ночей, когда все уже спокойно спали, меня будит дикий крик сестры. Я не знаю, какая неведомая сила заставила меня в этот момент просто залезть под одеяло с головой и просто так же дико орать ей в тон. Мыслей в голове не было на тот момент никаких, я просто накрылась с головой и орала в ужасном страхе.
В секунду в комнату забежал отчим, сестра кричала, чтобы он включил быстро свет. После того, как он его включил, я вся в слезах (как и сестра) осмелилась вылезти из под одеяла. Все были в шоке и непонимании.
Сестра сквозь слезы начала рассказывать, что ночью ворочалась, а когда открыла глаза, то увидела маленького лысого мужчину. Он был словно в смирительной рубашке. Можно подумать, что это был сон, но по ее словам, когда она посмотрела на него и начала кричать, он начал открывать рот, как бы словно передразнивая ее. И пропал только тогда, когда включили свет.
Я за это время под одеялом вспотела от страха так, что футболку можно было выжимать... наверное...

Остаток отпуска мы спали со включенным светом и исключительно под работающий телевизор. И все в одной комнате.
По возвращению домой отчим рассказал, что сдавал квартиру женщине, которая вела дневник. И что этот дневник она забыла, когда съезжала. В нем он прочитал разные ее записи, как в этой квартире к ней приходили то рота солдат, то старая женщина, которая гладила ее по волосам, когда она сильно уставала, то ещё кто-то.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:38
Вчера, 20:24 by Pusya2345Просмотров: 441Комментарии: 4
+12

Ключевые слова: Мистика призрак страх видение авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 21:04
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (786|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 665
Вот неужели всё дело в женщине которая снимала хату и вела дневник?
...Рота солдат, футбольная команда, состав симфонического оркестра))),.... мужик в смирительной рубашке....Да.. Действительно жуть жуткая...
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 21:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 284
Плюсанул. Почему-то вспомнился художественные фильм "Пиджак".
История очень даже интересная. Любопытно, а кто ещё раньше жил в этой квартире? Сейчас больных в смирительные рубашки не фиксируют. Значит видение из прошлого. Но вашу сестру видел тот человек-призрак и копировал движения, значит он каким-то необычным способом заглянул в будущее.
В прошлом всех больных стригли наголо, ваша сестра вряд ли об этом знала.
Удивили меня своей историей, спасибо.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#3 написал: КИМ
Вчера, 22:14
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 44
Комментариев: 5 173
Меня всегда удивляло,как много и с подробностями может увидеть человек,ночью,в темноте. Впечатлила и заблудившаяся в комнате рота солдат.Сразу вспомнилась наша,дикая,в которой без учёта командного состава насчитывалось 120 человек.Ну и дневник,наиглавнейший атрибут ужастиков,тоже,конечно,порадовал.
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#4 написал: Tigger power
Вчера, 22:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (97|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 488
Да дневник как всегда все забывают, самые сокровенные письмена конечно забывают!
Цитата: alex.kuzmenko2017
.Рота солдат, футбольная команда, состав симфонического оркестра)))
и за ними в арьергарде мужик в смириловке))) Плюс поставлю, все может быть
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.