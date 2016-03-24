Силуэт мужчины в смирительной рубашке

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:38

Pusya2345 Просмотров: 441 Комментарии: 4 +12 Вчера, 20:24 by

История произошла со мной и моей сестрой. Что это было, моё сознание до сих пор не может понять, но вспоминаю со страхом по сей день.Когда мне было лет двенадцать, я с отчимом и двадцатиоднолетней сестрой летом поехали отдыхать в другую страну, где у него была своя квартира.В квартире было две комнаты, в одной из них ночевал отчим, а в другой мы с сестрой. Спать вместе с сестрой на одной кровати у меня никак не получалось, поэтому мне достали раскладушку, и я спала на ней рядом.И вот в одну из ночей, когда все уже спокойно спали, меня будит дикий крик сестры. Я не знаю, какая неведомая сила заставила меня в этот момент просто залезть под одеяло с головой и просто так же дико орать ей в тон. Мыслей в голове не было на тот момент никаких, я просто накрылась с головой и орала в ужасном страхе.В секунду в комнату забежал отчим, сестра кричала, чтобы он включил быстро свет. После того, как он его включил, я вся в слезах (как и сестра) осмелилась вылезти из под одеяла. Все были в шоке и непонимании.Сестра сквозь слезы начала рассказывать, что ночью ворочалась, а когда открыла глаза, то увидела маленького лысого мужчину. Он был словно в смирительной рубашке. Можно подумать, что это был сон, но по ее словам, когда она посмотрела на него и начала кричать, он начал открывать рот, как бы словно передразнивая ее. И пропал только тогда, когда включили свет.Я за это время под одеялом вспотела от страха так, что футболку можно было выжимать... наверное...Остаток отпуска мы спали со включенным светом и исключительно под работающий телевизор. И все в одной комнате.По возвращению домой отчим рассказал, что сдавал квартиру женщине, которая вела дневник. И что этот дневник она забыла, когда съезжала. В нем он прочитал разные ее записи, как в этой квартире к ней приходили то рота солдат, то старая женщина, которая гладила ее по волосам, когда она сильно уставала, то ещё кто-то.

Ключевые слова: Мистика призрак страх видение авторская история

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