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Истории из жизни

Часть 3. Дед Василь

Я уже писала, что отец у меня был молдавским цыганом, а мама моя родилась в Украине в большой и дружной многодетной семье, в которой отец был мастером на все руки, а мама (моя бабушка) была дочерью колдуна Василя и травницы-шептуньи Ольги.

Про деда Василя в нашей семье всегда ходили легенды, которые с каждым годом и поколением при украинской любви к мистике и вере в колдовство обрастали все новыми и новыми подробностями. Я думаю, что все это было сильно приукрашено для пущей убедительности, и, будучи детьми, мы укрывались с головой одеялом, слушая эти байки, а ночью я хватала брата за пятку, и он смешно вскакивал, боясь, что это дед Василь его так... но дыма без огня не бывает.

Говорили, что дед Василь был огромного роста, косой сажени в плечах, с суровым взглядом и басовитым голосом да силой обладал не дюжей - быка кулаком валил. Что женщины, ведя по улице деток, закрывали их подолом при встрече с ним, потому что если зыркнет он глазищами своим, - считай, пропали. Что порой отчаявшиеся мужики бежали к нему ночью да через зады, чтоб не увидал никто, а потом осыпалось на них богатство невиданное, да никому о том, как добыли его, говорить было не велено. Что сестра его, Татьяна из Трехизбенок, дюже красивая была, и бабы на селе боялись, что мужьям их на дороге встретиться. Как качнет крутым бедром, вздернет гордо бровь и посмотрит глазом своим зеленым, - мужик сразу смурным ходить начинал, и только вода святая могла взгляд его к жене обернуть. Не иначе - ведьма!

Говорят, жил он на краю села и в сарае дела свои черные творил. И книга у него была. Иногда запоздалые путники, с опаской проходя мимо его избы, слыхали вопли нечеловеческие, свисты и крики вслед, да так до хат своих бежали, не оглядываясь, что одни пятки сверкали. А некоторые даже пить бросали, ходили потом молчаливые.

Говорили, что в тот день молнии вокруг избы Василя были. Кто посмелее, собрались с вилами да пошли разведать, что с колдуном такое, а сарай-то ходуном ходит, Василь бранится с кем-то на два голоса, а потом замер сарай, и тишина настала жуткая, пугающая, и как розовый липкий туман на лиманах, обволокла все вокруг. Один, что навеселе был, в сарай заглянул, а Василь в петле висит и сотрясается... Люди там сердобольные были, сняли колдуна и позвали молодую повитуху, которая в травах грамотна была.

Наверно, и говорить не стоит, что вскоре честным пирком да за свадебку, что Василь степенным стал и молчаливым, книгу свою в дальний угол зарыл, а Олюшка-хохотушка ему деток родила и все село у себя привечала. Но только колдун больше всех младшенькую свою любил, Ефросиньюшку. Бывало, уйдут в леса по утру да вернутся к закату, и не сыщешь их весь день...

В 80-е годы жила Ефросинья Васильевна в большом Поволжском городе, детям своим помогала за внуками следить да трудилась потихоньку. Особенно внучку свою любила сильно. Мама ее работала днями и ночами, даже участвовала в формировании временного комитета, а батя, "бандурист треклятый", с гастролями по всему Союзу разъезжал. Внучка говорить рано начала.

Встречала как-то Ефросинья дочь свою с работы поздно, думала, что внучка спит уже. Зашли в комнату, а она двухлетняя сидит на табуретке возле трюмо и выдает отборным-разговорным:
- ... (непереводимое-непечатное)..., кобыла немецкая! Ты бач яка (опять непечатное)...

Женщины переглянулись и вспомнили сразу, как дед Василь, последние 5 лет жизни парализованный и ограниченный в словарном запасе, кружку самогона этими словами просил...

После вопроса о том, откуда внученька слова такие знает, та самая внученька (то есть я), улыбнулась и сказала одно слово:
- Дедуля.

И вспомнила Ефросинья, как после войны сидела с батей на крыльце и спрашивала, отчего он задумчивый такой, куда смотрит. На что он ей отвечал:
- Одна ты меня, донька, понимаешь. Ты да Витка.
- Бать, а кто такая Витка-то?
- А вот как родится - сразу поймешь. Как я, ржавая будет.

Много лет прошло с тех пор. Бывает, заезжаю к своему дядьке в деревню. Сидим с ним летними закатами, смотрим на речку, а он байки мне про деда своего Василя травит. Что правда, что нет - не знаю, правда в Трехизбенках зарыта и травой поросла уже. Только смеюсь иногда, убирая с глаз ржавые пряди, и думаю, что в Татьяну косой своей пошла, а духом - в деда Василя.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:45
Вчера, 15:45 by Царевна-ЛебедьПросмотров: 622Комментарии: 5
+16

Ключевые слова: Дед предки деревенский колдун деревенские истории истории о колдунах чернокнижник авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Вчера, 16:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (416|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 851
Читал, как былину слушал!
+
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#2 написал: Light_a_dark
Вчера, 18:48
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (65|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 864
Да, как сказ.+++
Дядька мой не родной тоже такой большой был, как Василий. Как в деревне, на воле, так просто большим казался , с голосом Левитана, только басов побольше, а как к нам в гости приехал в город, да зашёл в 36 квадратных метров,то места сразу всем мало стало, а как заговорил, то ждали каждую минуту, что соседи начнут по батарее стучать, чтобы не шумели.)))
Жаль мистики ни какой, просто тракторист.

Хочется ещё историй.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:45
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2661|-1)
Публикаций: 1 582
Комментариев: 10 195
Хорошее семейное генеалогическое древо семьи обрисовали историей своей, да как бывало на заваленке деревенской, сказом рассказали. А по сему интересно было слушать и читать.) Пишите ещё!!! good +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#4 написал: Царевна-Лебедь
Вчера, 21:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 5
Комментариев: 11
Спасибо огромное!)

Забыла, кстати, дописать. Когда мне года 3'5 было, приехал из далекого Владивостока погостить мой дядька, старший внук деда Василя. Я побежала к нему на встречу с криками: "Дуст поганый, наконец-то ты приехал!"
Оказалось, что так его дед звал, когда тот шкодил.
А "Черная книга" оказалась вовсе и не такой ужасной, как все думали) Просто несколько самодельных тетрадей с множеством заговоров, описаниями фольклорных нечистиков и старыми письмами, в которых он переписывался с другими такими же. Некоторые листочки развалились, а так как грамоте он обучен толком не был, писал в одну строку с начала и до конца страницы, без пробелов между словами.
Зарегистрирован: 20.03.2019
#5 написал: ПИК НИК
Вчера, 22:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (416|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 851
Цитата: Сделано_в_СССР
Хорошее семейное генеалогическое древо семьи обрисовали историей своей, да как бывало на заваленке деревенской, сказом рассказали. А по сему интересно было слушать и читать.) Пишите ещё!!! good +++


Присоединяюсь! Тем более, что четвёртая история на выходе. 41
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
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