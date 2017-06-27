Часть 3. Дед Василь

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:45

Царевна-Лебедь Просмотров: 622 Комментарии: 5 +16 Вчера, 15:45 by

Я уже писала, что отец у меня был молдавским цыганом, а мама моя родилась в Украине в большой и дружной многодетной семье, в которой отец был мастером на все руки, а мама (моя бабушка) была дочерью колдуна Василя и травницы-шептуньи Ольги.Про деда Василя в нашей семье всегда ходили легенды, которые с каждым годом и поколением при украинской любви к мистике и вере в колдовство обрастали все новыми и новыми подробностями. Я думаю, что все это было сильно приукрашено для пущей убедительности, и, будучи детьми, мы укрывались с головой одеялом, слушая эти байки, а ночью я хватала брата за пятку, и он смешно вскакивал, боясь, что это дед Василь его так... но дыма без огня не бывает.Говорили, что дед Василь был огромного роста, косой сажени в плечах, с суровым взглядом и басовитым голосом да силой обладал не дюжей - быка кулаком валил. Что женщины, ведя по улице деток, закрывали их подолом при встрече с ним, потому что если зыркнет он глазищами своим, - считай, пропали. Что порой отчаявшиеся мужики бежали к нему ночью да через зады, чтоб не увидал никто, а потом осыпалось на них богатство невиданное, да никому о том, как добыли его, говорить было не велено. Что сестра его, Татьяна из Трехизбенок, дюже красивая была, и бабы на селе боялись, что мужьям их на дороге встретиться. Как качнет крутым бедром, вздернет гордо бровь и посмотрит глазом своим зеленым, - мужик сразу смурным ходить начинал, и только вода святая могла взгляд его к жене обернуть. Не иначе - ведьма!Говорят, жил он на краю села и в сарае дела свои черные творил. И книга у него была. Иногда запоздалые путники, с опаской проходя мимо его избы, слыхали вопли нечеловеческие, свисты и крики вслед, да так до хат своих бежали, не оглядываясь, что одни пятки сверкали. А некоторые даже пить бросали, ходили потом молчаливые.Говорили, что в тот день молнии вокруг избы Василя были. Кто посмелее, собрались с вилами да пошли разведать, что с колдуном такое, а сарай-то ходуном ходит, Василь бранится с кем-то на два голоса, а потом замер сарай, и тишина настала жуткая, пугающая, и как розовый липкий туман на лиманах, обволокла все вокруг. Один, что навеселе был, в сарай заглянул, а Василь в петле висит и сотрясается... Люди там сердобольные были, сняли колдуна и позвали молодую повитуху, которая в травах грамотна была.Наверно, и говорить не стоит, что вскоре честным пирком да за свадебку, что Василь степенным стал и молчаливым, книгу свою в дальний угол зарыл, а Олюшка-хохотушка ему деток родила и все село у себя привечала. Но только колдун больше всех младшенькую свою любил, Ефросиньюшку. Бывало, уйдут в леса по утру да вернутся к закату, и не сыщешь их весь день...В 80-е годы жила Ефросинья Васильевна в большом Поволжском городе, детям своим помогала за внуками следить да трудилась потихоньку. Особенно внучку свою любила сильно. Мама ее работала днями и ночами, даже участвовала в формировании временного комитета, а батя, "бандурист треклятый", с гастролями по всему Союзу разъезжал. Внучка говорить рано начала.Встречала как-то Ефросинья дочь свою с работы поздно, думала, что внучка спит уже. Зашли в комнату, а она двухлетняя сидит на табуретке возле трюмо и выдает отборным-разговорным:- ... (непереводимое-непечатное)..., кобыла немецкая! Ты бач яка (опять непечатное)...Женщины переглянулись и вспомнили сразу, как дед Василь, последние 5 лет жизни парализованный и ограниченный в словарном запасе, кружку самогона этими словами просил...После вопроса о том, откуда внученька слова такие знает, та самая внученька (то есть я), улыбнулась и сказала одно слово:- Дедуля.И вспомнила Ефросинья, как после войны сидела с батей на крыльце и спрашивала, отчего он задумчивый такой, куда смотрит. На что он ей отвечал:- Одна ты меня, донька, понимаешь. Ты да Витка.- Бать, а кто такая Витка-то?- А вот как родится - сразу поймешь. Как я, ржавая будет.Много лет прошло с тех пор. Бывает, заезжаю к своему дядьке в деревню. Сидим с ним летними закатами, смотрим на речку, а он байки мне про деда своего Василя травит. Что правда, что нет - не знаю, правда в Трехизбенках зарыта и травой поросла уже. Только смеюсь иногда, убирая с глаз ржавые пряди, и думаю, что в Татьяну косой своей пошла, а духом - в деда Василя.

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