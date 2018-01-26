Страшная порча вернулась обратно

Nik_dk Просмотров: 166 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 07:19 by

В нашей семье к различной мистике относились скептически. Родители были коммунистами, а бабушка свято верила в Бога, поэтому часто на этой почве возникали ссоры.В церковь бабушка не ходила, да и не было ее поблизости, просто молилась по вечерам у себя в комнате. Под кроватью у нее лежал старый чемодан с ее, как она сама говорила, «приданным на смерть». Я однажды из любопытства заглянула в него и нашла под одеждой икону. Родителям не сказала, понимала, что будет очередной скандал, который мне надоел, так как бабушка всегда после этого плакала у себя в комнате. Но и признаться ей, что я видела икону, не посмела.И вот в нашей семье стали происходить неприятности. Сначала уволили отца, обвинив его в краже, пришлось заплатить крупный штраф. Затем передохли все куры и кролики. После все хозяйство пошло прахом, как выразилась бабуля. Когда заболела мама и в больнице ей поставили страшный диагноз, бабушка куда-то уехала дня на три, никому ничего не сказав.И вот мы сидим вечером на веранде, мама слабая и больная лежит в комнате, отец курит, а бабушка перебирает фасоль. Та сцена запомнилась, прямо врезалась в память со всеми подробностями мне на всю жизнь. И в этот миг влетает (не входит, а именно влетает) мамина сотрудница. Мы подумали, что у нее какое-то несчастье, но она прямиком устремилась к бабушке и вцепилась ей в волосы. Взгляд у нее был, как у сумасшедшей. Папа вскочил, схватил ее за руки, чтобы оттащить от бабушки, но ничего не мог сделать, такаянеестественная сила была у той в руках. Отец просто ударил ее со всей силы в лицо, та отпустила бабушку и начала кидаться на отца.Я с перепуга выбежала во двор и начала звать собаку, немецкую овчарку. Та на удивление не шла, и я увидела ее забившейся в угол возле дровника. Тогда я кинулась к соседям за помощью. Когда мы прибежали, та женщина уже лежала возле дома, а изо рта шла пена и она только мычала. Приехавший фельдшер вызвал скорую и сказал, что у нее или сердечный приступ или инсульт.После этого случая мама пошла на поправку, стали налаживаться дела в хозяйстве. Мама вышла на работу и узнала, что та ее сотрудница лежит дома, полностью парализована, вскоре она умерла. Я тогда не могла по малолетству связать поездку бабушки с этим происшествием. Уже после смерти бабушки и в то время, когда в церковь уже стало ходить модно, мама сказала, что скорейвсего бабушка ездила к какой-то знахарке или колдунье, так как поняла, что на нашу семью навели порчу. И она не ошиблась.Автор: Галинка.

Ключевые слова: Порча бабушка защита смерть

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