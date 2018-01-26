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Истории из жизни

Страшная порча вернулась обратно

В нашей семье к различной мистике относились скептически. Родители были коммунистами, а бабушка свято верила в Бога, поэтому часто на этой почве возникали ссоры.

В церковь бабушка не ходила, да и не было ее поблизости, просто молилась по вечерам у себя в комнате. Под кроватью у нее лежал старый чемодан с ее, как она сама говорила, «приданным на смерть». Я однажды из любопытства заглянула в него и нашла под одеждой икону. Родителям не сказала, понимала, что будет очередной скандал, который мне надоел, так как бабушка всегда после этого плакала у себя в комнате. Но и признаться ей, что я видела икону, не посмела.

И вот в нашей семье стали происходить неприятности. Сначала уволили отца, обвинив его в краже, пришлось заплатить крупный штраф. Затем передохли все куры и кролики. После все хозяйство пошло прахом, как выразилась бабуля. Когда заболела мама и в больнице ей поставили страшный диагноз, бабушка куда-то уехала дня на три, никому ничего не сказав.

И вот мы сидим вечером на веранде, мама слабая и больная лежит в комнате, отец курит, а бабушка перебирает фасоль. Та сцена запомнилась, прямо врезалась в память со всеми подробностями мне на всю жизнь. И в этот миг влетает (не входит, а именно влетает) мамина сотрудница. Мы подумали, что у нее какое-то несчастье, но она прямиком устремилась к бабушке и вцепилась ей в волосы. Взгляд у нее был, как у сумасшедшей. Папа вскочил, схватил ее за руки, чтобы оттащить от бабушки, но ничего не мог сделать, такая
неестественная сила была у той в руках. Отец просто ударил ее со всей силы в лицо, та отпустила бабушку и начала кидаться на отца.

Я с перепуга выбежала во двор и начала звать собаку, немецкую овчарку. Та на удивление не шла, и я увидела ее забившейся в угол возле дровника. Тогда я кинулась к соседям за помощью. Когда мы прибежали, та женщина уже лежала возле дома, а изо рта шла пена и она только мычала. Приехавший фельдшер вызвал скорую и сказал, что у нее или сердечный приступ или инсульт.

После этого случая мама пошла на поправку, стали налаживаться дела в хозяйстве. Мама вышла на работу и узнала, что та ее сотрудница лежит дома, полностью парализована, вскоре она умерла. Я тогда не могла по малолетству связать поездку бабушки с этим происшествием. Уже после смерти бабушки и в то время, когда в церковь уже стало ходить модно, мама сказала, что скорей
всего бабушка ездила к какой-то знахарке или колдунье, так как поняла, что на нашу семью навели порчу. И она не ошиблась.


Автор: Галинка.
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Сегодня, 07:19 by Nik_dkПросмотров: 166Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Порча бабушка защита смерть

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 07:33
+1
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Публикаций: 7
Комментариев: 882
Плюс.
Всем бы черным завистникам и любителям порчи, такой бумеранг в голову.

Я вот думаю порча она же на уничтожение человека направленна. Значит тот кто её делает убийца.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:44
+1
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Публикаций: 73
Комментариев: 4 609
Всё таки двери надо запирать. Чтобы такие не влетали.
Что-то сидело в той женщине видимо.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Летяга
Сегодня, 08:22
+2
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 722
Комментариев: 8 314
Цитата: зелёное яблочко
Всё таки двери надо запирать.


Да только на ночь и запирались обычно. Все же вокруг "свои")) А "свои" тоже разные оказываются.

Цитата: DRUID
Я вот думаю порча она же на уничтожение человека направленна. Значит тот кто её делает убийца.

У многих каша в головах. Она же сама горло не перерезала, пулю в голову не пускала - какая же она убийца? Это как с некоторыми зоозащитниками: как котлеты и колбасу рубать, так это завсегда пожалуйста, а как речь заходит про охотников или тех, кто скотину на откорм держит, так сразу перестрелять всех готовы (а котики и пёсики у них, видимо, вегетарианцы facepalm )
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 08:31
+1
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Репутация: (2068|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 202
Я надеюсь после этого случая перестали бабульке скандалы устраивать, молодец она +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#5 написал: magdalena
Сегодня, 08:54
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 176
Бабушка какая хорошая. Просто умница.
Зарегистрирован: 7.05.2013
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