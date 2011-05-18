Рассказ машиниста

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:17

Причина: Стилистика Автора сохранена.

kas11 Просмотров: 374 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 20:11 by

Почти мистический случай произошел с моим другом детства Саней. Выглядит вся эта история довольно жутко и странно, но я склонен ему верить.Ранее никакого вранья и выдумок за ним не замечал. Саня уже много лет работает машинистом товарного поезда.Сам я в этом мало что понимаю, и продолжаю удивляться как эта махина тянет такие грузы, но мне ясно, что инерция у нее страшная.Когда за тобой катится сто и больше вагонов, то остановиться вовремя просто не реально.Да и ближайшие метров сто тоже. Если на рельсы умышленно положить то, что собьет локомотив с путей, то под откос наверняка улетит не только он сам, но и множество вагонов.Так вот к самой истории…Саня часто рассказывает разные жутковатые вещи о своей работе, но они в основном бытовые.Машинист столкнулся ночью с необъяснимым явлением, которое спасло ему жизнь.Например, сбили кого-то на путях, или кого-то сократили по работе а тот скандал устроил.Но на этот раз он долго молчал, до тех пор, пока наша 0,5 почти не опустела.— Слушай, – как сейчас помню, сказал он, – тут такое было, это просто уму не постижимо…— Опять сбили кого-то ночью?— Не, – он махнул рукой. – Хуже, ну или лучше, точно не пойму сам…Тут он хлопнул еще рюмку, и рассказал мне следующее…Зацепили состав и двигались в направлении дома. По времени сильно поторопились, а железная дорога, как известно, не терпит никаких погрешностей.Стоять не стали ночью среди леса, а просто по тихому поехали, скорость 10-15 км ч.Впереди намечалась стрелка, автоматическая. Один из путей вел налево, к заброшенной молотильне зерна, а второй - направо, к центральному вокзалу.Стрелку эту, конечно же, давно не переводили…До разъезда оставалось около полукилометра, помощник задремал, играя в телефон.Саня стоял у штурвала и всматривался в ночь. Вдруг послышался звон… Странный такой, как будто на пожар звонят. Но не очень громкий, и, что самое интересное, совсем рядом. Санек призадумался, пытаясь понять, откуда могут взяться такие звуки.Может, чья-то корова с колокольчиком заблудилась?Звук не отставал, следуя за поездом. Параллельно кабине. Не выдержал Саня, состав остановил.Из локомотива выпрыгнул на землю, пошел оглядываться, с монтировкой наготове.Звук прекратился.Сашок развернулся, чтобы вернуться в кабину и вдруг увидел в полуметре от себя фигуру старухи.Подскочил от страха и неожиданности. В руках у старухи была палка с примотанным на ее конец колоколом. Рука ее чуть подрагивала, колокол едва слышно, глухо позвякивал.— Убери фонарик… – тихим, слабым голосом, похожим на шелест ветра, сказала старуха.Саня от страха послушался, фонарик вырубил.— Вы кто? – наконец спросил он.— Ты меня не помнишь, оно и к лучшему – ответила старуха – Ты, Сашенька, иди вперед, там стрелку по неосторожности перевели. Поправь. Сейчас диспетчер тебе скажет скорости прибавить, и беда будет большая…— А вы откуда знаете? – продолжал удивляться тот.Вдруг слышит, скрип, треск, шипение… Голоса. Глаза открывает, заснул на минуту оказывается.По рации диспетчер вызывает. Просит сократить время прибытия аж на 20 минут. Помощник тоже проснулся, и диспетчера слышал.Саня вместо того чтобы ускорить состав, по тормозам ударил. Взял монтировку, спрыгнул на пути, вперед пошел.Все как старуха сказала, стрелку заклинило, а там дальше рельсы разворочены, смерть верная. Ломом подцепил, перевел стрелку, и вернулся в кабину, молитвы читая.Тут Саня рассказ закончил, вздохнул и говорит:- Вспомнил я потом, где старуху ту видел. Это бабушка моя, умерла она когда мне было лет 5.Верю ему, не знаю почему, но верю…Автор: insaider.

Ключевые слова: Поезд бабушка рельсы стрелка колокольчик

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