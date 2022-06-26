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Дурдом

Objects do everything

2012 год был пиком популярности обджект шоу,вышло inanimate insanity,уже закончился BFDI и начался BFDIA. Мне тогда было 12,я тогда нормально знал английский,так что понимал что там происходит. Среди множеств хороших воспоминаний о прекрасных обджект шоу,я вспоминаю 2012 год был пиком популярности обджект шоу,вышло inanimate insanity,уже закончился BFDI и начался BFDIA. Мне тогда было 12,я тогда нормально знал английский,так что понимал что там происходит. Среди множеств хороших воспоминаний о прекрасных обджект шоу,я вспоминаю одно,которое выписывалось из шаблона,которое сейчас невозможно найти вбив в строку поиска,и имя этому шоу–Objects do everything.
Итак,наткнулся я на данное произведение просто листая YouTube,если не ошибаюсь первая серия называлась так:"ODE 1–From far and deep space!" что на наш переводиться как "ОДЕ 1–Из далёкого и глубокого космоса!"
Сюжет был довольно простой:обджекты гуляли и веселились,с космоса прилетел хост и предложил обджектам сражаться за неизвестный приз. Первое испытание я не помню. Одна команда проиграла и их поставили на исключение. Казалось бы,сюжет типичного шоу,но вся жуть начала происходить со второй серии.
Во второй серии сине—серый хост–бластер с именем "Ретсалб" сказал имя исключённого,даже не называя результаты голосования,и... убил его. Я тогда разрыдался,ведь это было не дружелёбное шоу,а холодное и жестокое.
Каждый день оно включалось само,и будто манило меня,заставляло меня его смотреть. Я не знаю как это происходило но это происходило. Даже победителя этого шоу хост убил сказав "самый лучший приз–это смерть".
До 13 марта 2021 года я не знал что с этим шоу,пока в этот день не полетел к родственникам из США,помогать вытаскивать ненужный хлам из подвала и из комнаты покойного сына Джейка,в поисках одной вещи в его комнате я нашёл диск с надписью "ODE ALL MY EPISODES". Сказать что я был удивлён это ничего не сказать,то есть мой родственник создал то что пугало меня в детстве?
Но тогда как оно включалось самостоятельно? Скорее всего это реальная чёрная магия,потому что по мловам родственников за год до смерти он состоял в секте,видимо из за секты и лёгкой степени шизофрении он создал это шоу.
Вспоминая это сейчас,я напеваю песню из интро:"Objects do everything! Can you see this? Can you see? Objects do everything!"2012 год был пиком популярности обджект шоу,вышло inanimate insanity,уже закончился BFDI и начался BFDIA. Мне тогда было 12,я тогда нормально знал английский,так что понимал что там происходит. Среди множеств хороших воспоминаний о прекрасных обджект шоу,я вспоминаю одно,которое выписывалось из шаблона,которое сейчас невозможно найти вбив в строку поиска,и имя этому шоу–Objects do everything.
Итак,наткнулся я на данное произведение просто листая YouTube,если не ошибаюсь первая серия называлась так:"ODE 1–From far and deep space!" что на наш переводиться как "ОДЕ 1–Из далёкого и глубокого космоса!"
Сюжет был довольно простой:обджекты гуляли и веселились,с космоса прилетел хост и предложил обджектам сражаться за неизвестный приз. Первое испытание я не помню. Одна команда проиграла и их поставили на исключение. Казалось бы,сюжет типичного шоу,но вся жуть начала происходить со второй серии.
Во второй серии сине—серый хост–бластер с именем "Ретсалб" сказал имя исключённого,даже не называя результаты голосования,и... убил его. Я тогда разрыдался,ведь это было не дружелёбное шоу,а холодное и жестокое.
Каждый день оно включалось само,и будто манило меня,заставляло меня его смотреть. Я не знаю как это происходило но это происходило. Даже победителя этого шоу хост убил сказав "самый лучший приз–это смерть".
До 13 марта 2021 года я не знал что с этим шоу,пока в этот день не полетел к родственникам из США,помогать вытаскивать ненужный хлам из подвала и из комнаты покойного сына Джейка,в поисках одной вещи в его комнате я нашёл диск с надписью "ODE ALL MY EPISODES". Сказать что я был удивлён это ничего не сказать,то есть мой родственник создал то что пугало меня в детстве?
Но тогда как оно включалось самостоятельно? Скорее всего это реальная чёрная магия,потому что по мловам родственников за год до смерти он состоял в секте,видимо из за секты и лёгкой степени шизофрении он создал это шоу.
Вспоминая это сейчас,я напеваю песню из интро:"Objects do everything! Can you see this? Can you see? Objects do everything!"ств хороших воспоминаний о прекрасных обджект шоу,я вспоминаю одно,которое выписывалось из шаблона,которое сейчас невозможно найти вбив в строку поиска,и имя этому шоу–Objects do everything.
Итак,наткнулся я на данное произведение просто листая YouTube,если не ошибаюсь первая серия называлась так:"ODE 1–From far and deep space!" что на наш переводиться как "ОДЕ 1–Из далёкого и глубокого космоса!"
Сюжет был довольно простой:обджекты гуляли и веселились,с космоса прилетел хост и предложил обджектам сражаться за неизвестный приз. Первое испытание я не помню. Одна команда проиграла и их поставили на исключение. Казалось бы,сюжет типичного шоу,но вся жуть начала происходить со второй серии.
Во второй серии сине—серый хост–бластер с именем "Ретсалб" сказал имя исключённого,даже не называя результаты голосования,и... убил его. Я тогда разрыдался,ведь это было не дружелёбное шоу,а холодное и жестокое.
Каждый день оно включалось само,и будто манило меня,заставляло меня его смотреть. Я не знаю как это происходило но это происходило. Даже победителя этого шоу хост убил сказав "самый лучший приз–это смерть".
До 13 марта 2021 года я не знал что с этим шоу,пока в этот день не полетел к родственникам из США,помогать вытаскивать ненужный хлам из подвала и из комнаты покойного сына Джейка,в поисках одной вещи в его комнате я нашёл диск с надписью "ODE ALL MY EPISODES". Сказать что я был удивлён это ничего не сказать,то есть мой родственник создал то что пугало меня в детстве?
Но тогда как оно включалось самостоятельно? Скорее всего это реальная чёрная магия,потому что по мловам родственников за год до смерти он состоял в секте,видимо из за секты и лёгкой степени шизофрении он создал это шоу.
Вспоминая это сейчас,я напеваю песню из интро:"Objects do everything! Can you see this? Can you see? Objects do everything!"


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:36
Причина: Изменен раздел.
26-06-2022, 07:50 by Antaheen BhayПросмотров: 54Комментарии: 0
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