Гости с того света

Reiana Flaim Просмотров: 67 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 07:59 by

Доброго времени, уважаемые сайтовчане. Вот вспомнила еще пару ситуаций из моей жизни. О них и поведаю ниже.Произошло это летом 2012. Я легла спать и мне приснился следующий сон. Я находилась, пардон, в туалете какого-то ночного клуба. С одной стороны стоял ряд кабинок, на противоположной стороне рукомойники с большим зеркалом над ними на всю стену.Так вот, я подошла помыть руки и посмотрела в зеркало. Но в отражении вместо себя я увидела другую девушку (прим. автора: я кареглазая брюнетка, в отражении была голубоглазая блондинка). Она смотрела на меня с презрением и ненавистью, и еще во сне я знала, что она мертва, что она самоубийца-утопленница. В следующую секунду она резко попыталась схватить меня на запястье, но как только она прикоснулась ко мне - я проснулась.Этим же утром по дороге на работу я чуть не попала под машину.Через пару дней произошла аналогичная ситуация, но всё же с различиями. Во второй раз я задремала и через какое-то, время я проснулась, и увидела, что возле моей кровати со строны ног стоит мужчина возвраста 42+, в чёрном костюме-тройке, такого же цвета обуви и в белой рубашке, мёртвый. У меня было чёткое чувство, что он пришел за мной, но я поленилась вставать к нему. Я развернулась со спины на бок и уснула, а мой гость ушел...Этим же утром я точно так же чуть не попала под машину, и на том же месте, что и за пару дней до этого.

Ключевые слова: Покойники сон явь зеркало авторская история

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