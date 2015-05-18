Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни / Сны

Гости с того света

Доброго времени, уважаемые сайтовчане. Вот вспомнила еще пару ситуаций из моей жизни. О них и поведаю ниже.

Произошло это летом 2012. Я легла спать и мне приснился следующий сон. Я находилась, пардон, в туалете какого-то ночного клуба. С одной стороны стоял ряд кабинок, на противоположной стороне рукомойники с большим зеркалом над ними на всю стену.

Так вот, я подошла помыть руки и посмотрела в зеркало. Но в отражении вместо себя я увидела другую девушку (прим. автора: я кареглазая брюнетка, в отражении была голубоглазая блондинка). Она смотрела на меня с презрением и ненавистью, и еще во сне я знала, что она мертва, что она самоубийца-утопленница. В следующую секунду она резко попыталась схватить меня на запястье, но как только она прикоснулась ко мне - я проснулась.

Этим же утром по дороге на работу я чуть не попала под машину.

Через пару дней произошла аналогичная ситуация, но всё же с различиями. Во второй раз я задремала и через какое-то, время я проснулась, и увидела, что возле моей кровати со строны ног стоит мужчина возвраста 42+, в чёрном костюме-тройке, такого же цвета обуви и в белой рубашке, мёртвый. У меня было чёткое чувство, что он пришел за мной, но я поленилась вставать к нему. Я развернулась со спины на бок и уснула, а мой гость ушел...

Этим же утром я точно так же чуть не попала под машину, и на том же месте, что и за пару дней до этого.

Сегодня, 07:59 by Reiana FlaimПросмотров: 67Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Покойники сон явь зеркало авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 08:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2081|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 304
Духи приходят за автором, но ей еще не пришло время уйти, поэтому всё обходится испугом relieved
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 09:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 2 772
Цитата: Talisha
Духи приходят за автором, но ей еще не пришло время уйти, поэтому всё обходится испугом relieved

Да, слава Богу всё обошлось blush
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.