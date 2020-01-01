Нас никогда не было здесь

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 04:44

Причина: Стиль и пунктуация автора сохранены.

Марк Адам Просмотров: 27 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 04:44 by

Нас никогда не было здесь.Между душных коробок бетонаИдут маршем шеренг беспокойныхТени серые цвета картона.Нас никогда не было здесь.Закрывая глаза на прозрение,Тешит нас муравьиная спесь,Обрекая рабов на спасение.Нас никогда не было здесь.Хоть и мы, за секунду одну.Во Вселенной пытались прочестьЕе тайны в полубреду.Нас никогда не было здесь.Впрочем, этой идеи нам мало.Быть иль нет? Но какой дать ответ?Ведь его, как и нас, никогда не бывало.

Ключевые слова: Вселенная тайна мы авторский стих

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