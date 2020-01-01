Нас никогда не было здесьНас никогда не было здесь.
Между душных коробок бетона
Идут маршем шеренг беспокойных
Тени серые цвета картона.
Нас никогда не было здесь.
Закрывая глаза на прозрение,
Тешит нас муравьиная спесь,
Обрекая рабов на спасение.
Нас никогда не было здесь.
Хоть и мы, за секунду одну.
Во Вселенной пытались прочесть
Ее тайны в полубреду.
Нас никогда не было здесь.
Впрочем, этой идеи нам мало.
Быть иль нет? Но какой дать ответ?
Ведь его, как и нас, никогда не бывало.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 04:44
Причина: Стиль и пунктуация автора сохранены.
Сегодня, 04:44 by Марк АдамПросмотров: 27Комментарии: 0
Ключевые слова: Вселенная тайна мы авторский стих