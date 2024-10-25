Старуха Собо.3 часть

Новость отредактировал Estellan - 25-10-2024, 17:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

astrelez Просмотров: 146 Комментарии: 0 -1 25-10-2024, 17:18 by

Недалеко от родного наслега Кэтэриис встретила молодого всадника, на буром коне, ни всадник, ни конь не были ей знакомы, и она решила, что незнакомец к кому-то приезжал в гости. Впрочем, парень не стремился скрыть удивления, провожая ее взглядом. Когда дорога вывела ее на опушку леса, с которой открывался вид на родные края, Кэтэриис не поверила собственным глазам. Наслег вырос почти двукратно. Часовня, которая стояла на краю наслега, теперь виднелась за тремя, а может и четырьмя рядами домов, выросших как грибы после дождя. Все еще не веря своим глазам, она подъехала к отчему дому, но дома не было. Вернее сказать, дом был, но это был не дом ее родителей. Пока Кэтэриис размышляла, дверь дома открылась и на улицу вышла девочка лет десяти с подойником. Увидев незнакомку, она остановилась на минуту, затем поклонилась и спросила тонким голоском, чем я могу вам помочь уважаемая? Уважаемая? – Кэтэриис хотела рассмеяться, но горло подвело ее и оттуда вырвалось какое-то карканье. Она смутилась и спросила девочку как ее зовут и кто ее родители? Выяснилось, что девочку зовут Сайыына, а родители ее Лекэс и Кюнней. При имени матери девочки сердце Кэтэриис забилось сильнее, Кюнней так звали ее младшую сестренку, ей было пять лет. Пока они разговаривали дверь дома снова открылась и на улицу вышла молодая женщина. Она подошла к девочке и положила ей руку на плечо, не оборачиваясь девочка сказала, что гостья спросила ее как зовут ее родителей, и тут же сообщила Кэтэриис что это ее мама. Женщина не сводила глаз, но не с Кэтэриис, а с лошади, а точнее сказать сбруи. Она выглядела взволнованной. В конце концов, когда молчание неприлично затянулось, она спросила, простите уважаемая откуда у Вас эта сбруя? Уважаемая из уст этой женщины еще больше смутило Кэтэриис, чтобы стать уважаемой ей надо еще прожить весен тридцать, а может и сорок. Она гордо встряхнула волосами и заявила, что сбруя ее собственность, и в ответ поинтересовалась чем она вдруг заинтересовала уважаемую. «Уважаемая» была произнесена с сарказмом. Женщина побледнела и спросила сдавленным голосом, как же Вас величают? Кэтэриис ответила. Услышав ее имя, женщина вскрикнула и упала в обморок. Сайыына закричала и бросилась на колени у тела матери и начала ее трясти. Кэтэриис спрыгнула с лошади и велев девочке принести воды, стала похлопывать по щекам лежащую без сознания женщину.Открыв глаза, женщина коснулась руки Кэтэриис и прошептала это ты? Ты вернулась и разрыдалась. Ничего не понимающая Кэтэриис спросила у женщины, о чем ты говоришь? Откуда я вернулась и кто ты такая и где дом моих родителей? Кэтэриис ты не узнаешь меня? Это ведь я твоя сестра Кюнней. От этих слов у Кэтэриис похолодело в груди. Она покачала головой, нет ты не моя сестра, моей сестре пять лет, но сердце подсказывало ей, что это правда и эта женщина, потерявшая сознание от ее имени это и есть Кюнней. Разум отказывался верить сердцу, он искал выход и вскоре нашел его. Не говоря ни слова, Кэтэриис вскочила на лошадь и поскакала назад к Мындыр Ньиикону, чтобы он объяснил ей что происходит. Кэтэриис скакала, не останавливаясь пока солнце не стало клониться к горизонту. Только сейчас она обратила внимание на то, что несмотря на то, что утром она выехала из Чумпу хочо, после обеда была дома, а сейчас она все еще была в пути. Она не могла определить, где находится. В лесу под пологом еловых веток темнело быстро. Пока еще что-то можно было разглядеть нужно было найти место для отдыха. Вскоре Кэтэриис увидела прогалину и выехала на небольшую лесную поляну. Она спрыгнула с лошади, стреножила ее и пустила пастись.Через короткое время небольшой костер трещал на поляне, а Кэтэриис сидя у огня, смотрела в него и думала о том, что сегодня произошло. Пламя костра пригревало и Кэтэриис задремала. Сквозь дрёму она прислушивалась к треску костра и явственно слышала в нем голоса. Прислушавшись, она поняла, что кто-то зовет ее по имени. Она открыла глаза и увидела, что напротив нее сидит человек. Но не успела испугаться, как пламя взметнулось вверх и осветило лицо Мындыр Ньиикона. Он сказал ей не бойся. Ты растеряна и у тебя много вопросов, но ответ на них я тебе дать не могу. Но я могу отвести тебя туда, где ты найдешь ответы на все вопросы. Если, конечно, ты хочешь. Хочу ответила Кэтэриис, хочу, отведи меня. Ну что же ступай за мной и ни с кем не заговаривай, кого бы ты не увидела, и чтобы ты не услышала. Закрой глаза сказал Мындыр Ньиикон. Кэтэриис послушно закрыла глаза, а теперь открой снова послышался голос Мындыр Ньиикона. Она открыла глаза и увидела, что стоит перед удивительной дверью. Дверь пульсировала как сердце, каждый удар рождал на темном полотне двери искусные узоры, похожие на иней на оконном стекле. Узоры эти зарождались в центре двери и разбегались от него подобно волнам. Достигая границ дверного полотна, они гасли, но их заменяли новые хитросплетения линий. Как завороженная Кэтэриис разглядывала узоры, а потом протянула руку чтобы дотронуться до двери. Едва кончик ее пальца коснулся двери как ее пронзила такая боль, что казалось еще мгновение и ее разорвет на куски. Каждая клетка ее тела вопила о пощаде, и тьма милосердно ее поглотила.Открыв глаза, она увидела склонившегося над ней Мындыр Ньиикона, который приговаривал ну что за несносная девица кто просил ее дотрагиваться до Стража? Она слабым голосом ответила никто, сама решила. Сама, сама скрипучим голосом передразнил ее старик, сама будешь дома решать, какую скатерть на стол стелить, а здесь надо слушать старших. Он помог ей подняться и снова подвел ее к двери. Только тут Кэтэриис обратила внимание, что старик облачен в шаманское одеяние, а на запястье у него висит колотушка. Концом колотушки шаман коснулся двери. Тут же узоры погасли, дверь стала черной и блестящей, как зеркало, потом по центру двери разлилось большое желтое пятно, похожее на золотой диск, оно слабо светилось. Мындыр Ньиикон указав на пятно, велел Кэтэриис коснуться его, осторожно, памятуя о неудачном опыте, Кэтэриис коснулась диска кончиком указательного пальца. В то же мгновение, золото как будто вскипело и в мгновение ока потекло по пальцу. Кэтэриис вскрикнула и отдернула палец, но было уже поздно, на двери не осталось и следа от золотого пятна. Зато вся кисть правой руки Кэтэриис как будто была одета в золотую кружевную перчатку. Больно не было, было ощущение, что на руке паутина. Пока Кэтэриис с изумлением рассматривала золотую перчатку, она вдруг стала блекнуть и через пару мгновений исчезла, как будто золотая нить впиталась в кожу. Еще через пару вдохов, Кэтэриис почувствовала давящую боль в грудине. Она стала задыхаться. Что-то распирало ее изнутри. Она почувствовала слабость, ноги ее подкосились, и она упала на колени держась руками за горло и хрипя. Только здесь она заметила, что находится в светящемся круге, а старик Ньиикон, невозмутимо смотрел на ее страдания сидя за пределами круга. Он тихо что-то напевал, отбивая такт ладонями. Но что именно он напевал она не слышала, потому что внутри нее что-то или кто-то старался ее сожрать, боль была невыносимая, ее начало мутить. Теперь изнутри не просто болело, а жгло, как будто она проглотила солнце. Изогнувшись от очередного приступа боли, Кэтэриис почувствовала тошноту и рвотный позыв, он быстро прошел, но не успела она выдохнуть, как ее стошнило. То, что она извергла из себя походило на рыбу, но было на вид золотым, во всяком случае в неярком свете, она вся светилась. Через какое-то время рыба шевельнулась, задвигала плавниками и вдруг «всплыла», повиснув в воздухе и слабо шевеля плавниками. Кэтэриис даже перестала дышать, глядя на это чудо. Чудо висело хвостом к Кэтэриис, а потом неспеша развернулось. На женщину уставилось холодное рыбье око. Оно внимательно оглядело Кэтэриис и вдруг подмигнуло ей, в голове Кэтэриис послышался голос, здравствуй хозяйка.

Ключевые слова: Шаманка костер золото рыба дорога авторская история

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