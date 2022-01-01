Время ужина

Gorodovoy Просмотров: 77 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:28 by

"Время ужина"И вот я снова здесь, в окружении обглоданных костей, мое миски и решётки. После последней попытки побега меня приковали цепью, последняя надежда выйти из этого дурдома была нещадно просрана, год подготовки в пустую. Спасает лишь одно, я здесь не один со мной ещë взяли 2-их, я не знаю их имëн, мы переговариваемся стуками, да мне и не интересно совсем. Они тоже пытались бежать, но с ними обошлись не так благосклонно-им вырвали язык и отрезали по пальцу, мне повезло больше у этой семейки в этот день было хорошее настроение и я лишился только пальца. Я здесь уже......... Года 2, наверное, календаря или чего то подобного у меня в клетке тоже не было. Они сидели на против меня, Я их видел, они хорошие люди, наверное, глядя на пронизанные искренностью глаза можно было лишь предполагать. Утрамбовывая свои рëбра на холодном бетонном полу Я вспоминал Паланика с его:" лишь потеряв всë, вы можете обрести свободу", короче я окончательно сошёл с ума и это единственное, что мне оставалось. Если нет другого выхода, как вызвать кого-то из этой конченной семейки и начать над ним угарать, может убьют? Надеюсь. Так, я ни с того начал, как я сюда попал, очень просто, я в тот день первый раз попробовал *убрано цензурой* и меня разнесло, я попытался их ограбить, я думаю объяснять не стоит получилось ли у меня эта, изначально гиблая, затея или нет. В пятницу меня позвали друзья на вечеринку, типо перед выходными надраться- хорошая затея, потом друг моего друга пятого колена моей бабушки, короче ноунейм **аный, ну вы знаете, в каждой компании есть такой человек в моём случае и именно он принëс эту *убрано цензурой* и я, словно супергерой, в первых рядах решил попробовать наплевав на разум, трубящий тревогу, также в этом направлении двинулся и здравый смысл, который кричал:" не лезь! Оно тебя сожрёт", но пьяный рассудок велел другое:" попробуй"-шептал мне порок и я поддался искушению. Во время прогулки по улице я поспорил со своим другом, что залезу в чужой дом и украду от туда какую-нибудь маленькую безделушку, вроде брелка или другой дрябедени, и в случае выполнения задания я за это получу, внимание, 50 рублей, это же 50 рублей! Манна небесная! О чëм я только думал? Мой затуманненый разными химическими веществами мозг, плюс выëбистость присущая мне в эти периоды помогла мне сделать выбор в пользу преступления. Дом выглядел заброшенным, ну не то что заброшенным, скорее обветшалым, одно из окон было разбито и на нëм, какая-то тряпка развеваясь на ветру были похожи на крылья ворона перед взлëтом. В последний момент ухватившись за угол тумбочки я порезался о лежащие на углу ножницы, попробовав найти то, зачем пришëл я перерыл тумбочку, она была пуста, совершенно пуста будто выставочный экспонат в магазине мебели, чистенький, без сучка и задоринки и, дальше виднелся только бесконечно-огромный коридор напичканый тлеющими свечами, меня, Почему-то , не смутило отсутствие ламп, ни одной не было, только свечи. Там было много дверей, очень много дверей . Пройдя по коридору я увидел дверь, странную, не такую как все, те были черными- белыми, а это розовая с чëрными крапинками, и из под неë лился свет. Заглянув в эту дверь меня ослепил яркий свет, как только Сверх яркая пелена успела сойти у меня с глаз я увидел необычайного вида кухню, похожую на те, что были в фильмах про Америку 80-х годов, стол состоял только из 2-х цветов пепельно-серого и ярко розового. Я тихо изучал кухню в поисках чего-либо достаточно мелкого, чтобы подойти критериям выставленным мне другом. Только я нашëл подхоодящий предмет, сразу же ринулся к двери, но удар по голове сразу же охладил мой пыл и я понял, наконец, понял, что оно того не стоило, одна самокритичная мысль не давала мне покоя в этот момент:" Гений, как ты догадался, что оно того не стоило? ". Упав на холодный кафель в цветочек, я отрубился. Последнее, что помню как моя голова бьëться о каменные ступеньки.Всë! Пролог закончился. ОтмучилисьДень 1:сижу я, такой, в углу комнаты....... ну как в углу каменного закутка 2 на 2, из развлечений лишь палка и листок бумаги, ну и мне в, не до конца протрезвевший мозг, пришла идея каждый день по рисовать палочки и зачëркивать их по прошествии 4-х дней. Да, это не моя идея! Да, я украл еë у фильмов про тюрьму! И что с того!? Не вам меня осуждать! Но, что произошло дальше вы себе, даже, представить не можете, из за того что я сидел в подвале, я не видел смену ни дня ни ночи, вследствие чего моя идея была обречена на провал. Ставить метки после сна не представлялось возможным. Почему? Потому что! Чем мне ещë заниматься здесь как не спать? В день по 3-4 метки могло набежать.День 2-ой:на 2-ой день унынийшего время при провождения в заложниках, что-то изменилось, только я ещё не понимал, что, то ли атмосфера, то ли запахи толи звуки, да звуки они стали другими. Раньше звуки моего сердца, лишь изредка перебивали глухие звуки топота ног сверху, звуки готовой еды: вроде треска поп. корна , звуков вдруг загоревшихся конфорок, внезапно поменялись на спор, очень яркий, не похожий на другие, бл***.... они спорили о цене. Вдруг, за одним из моих соседей пришло несколько Бугаев, в военной форме, в автоматами, пп, короче кто на что горазд. Я ,за несколько лет сидения в заложниках подружился с шизой, и вскрикнул:"Да! Это спецназ! " На мои крики они только рассмеялись и так призрачная надежда в миг улетучилась, но они сказали, что придут и за мной. Может меня и не ищут? Соседа уволокли. Через несколько дней пришли и за мной....

Ключевые слова: Заключение побег пьянство авторская история

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