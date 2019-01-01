Княжеский Дружинник: Чудны́е места

Летяга Просмотров: 26 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:37 by

- Горыныч, ты дома? - княжеский Дружинник спрятался за камнем у входа в пещеру, - Разговор есть!В ответ из пещеры дунуло огнём.- Кто там? - спросил Горыныч, когда пламя погасло, - Вызовы на битву принимаются с двух до пяти.- Ещё не хватало! - фыркнул Дружинник, отряхиваясь от пыли, - Было бы с кем сражаться!Из пещеры показалась одна голова Горыныча.- Ладислав? - обрадовалась она, - А я-то думаю, кто там блеет? А это ты! Не обжёг?- Чем? Твоим пламенем даже яичницу не поджарить!- Откуда тебе знать? Опять, поди, за камнем от огня прятался?- Не льсти себе, - улыбнулся Дружинник, - От свечи и то жара больше.- А что ж тогда в пыли весь? - прищурилась голова Горыныча, - Чего на земле-то лежал?- Букашку увидел, думал, ты ползёшь. Настолько мелкая, что пришлось на землю лечь, чтобы убедиться, что это не ты.Горыныч расхохотался и вылез весь из пещеры.- Насмешил, - он сел на землю, загородив собой вход, - Ну, рассказывай, зачем пришёл? Разнюхиваешь чего али в гости?- С новостями, - ответил Дружинник, вынимая трубку, - Плохими для тебя, к сожалению.- Что случилось?- Храм у нас строить собираются. Да священников пришлют с десяток.- Как? - ахнул Горыныч, - Зачем?- Места у нас, говорят, чудные, - сказал Дружинник, - Люди, мол, пропадают бесследно.- И что делать собираются?- Молиться, что ж ещё. Да освятят всё, конечно.Горыныч по очереди почесал лбы у всех голов.- Дела, - протянул он, - А что, много кто пропал?- Не очень, но всё же, - Дружинник вынул из кармана лист бумаги, - Вот, сапожник местный, дочь булочника, сын пастуха, какой-то рыцарь иноземный, купец, два барина. И никто, понимаешь, ничего не видел и не слышал.- Я тоже ничего не слышал, - сказал Горыныч, - Ни про кого из них.- Да я же и не спрашиваю о них, пропали и пропали, что уж теперь. Я же просто новостью поделиться пришёл.- И когда всё начнётся?- Скоро, - вздохнул Дружинник, - Как набегут, как начнут - закачаемся. Говорят, они даже коров святой водой побрызгать хотят. Слухи, конечно, но кто их знает?- Коровок? - забеспокоился Горыныч, - А их-то зачем?- А я почём знаю? Говорю лишь, что слышал. Ладно, Горыныч, пойду я дальше, остальным расскажу.Княжеский Дружинник помахал рукой, повернулся и пошёл прочь.- Погоди, - крикнул Горыныч, - А что, совсем никак не передумают?Ладислав, не поворачиваясь, довольно улыбнулся.- Передумали бы, коли б пропавшие нашлись, - ответил он, - Да только где их искать?- Может я слышал что-нибудь.- Про кого? - Дружинник развернулся и зашагал обратно, на ходу доставая бумагу и карандаш, - Что именно?- Сапожника Леший по лесу водит, - прошептал Горыныч, оглядываясь по сторонам, - Тот пятый день там блуждает, выйти не может.- По лесу. Что ещё?- Дочь булочника и сын пастуха вместе ушли. Сами ушли.- Голубки, - проворчал Дружинник, - Ещё?Горыныч кивнул.- Купец у Бабы-Яги в печи.- Готовится?- Перевоспитывается.- Значит, отпустит, - Дружинник сделал для себя пометку на бумаге, - А что насчёт баринов и рыцаря?- Про баринов не слыхал ничего, - ответил Горыныч, - Честное слово! А рыцарь… Точно не знаю, но сегодня я как раз видел одного, который в сторону села шёл.- Да ты что? И когда это было?- Совсем недавно.- Значит, к вечеру вернётся? - уточнил Дружинник, - Точно?- Куда ж ему деваться, - проворчал Горыныч, - Вернётся, не заблудится.- Это хорошо. Раз возвращается, значит, не пропал. Выходит места у нас вовсе не чудные и храм тут строить незачем. Тогда и коровок никто святой брызгать не станет.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Княжеский дружинник горыныч храм не такая сказка

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