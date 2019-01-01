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Сказки

Княжеский Дружинник: Чудны́е места

- Горыныч, ты дома? - княжеский Дружинник спрятался за камнем у входа в пещеру, - Разговор есть!

В ответ из пещеры дунуло огнём.

- Кто там? - спросил Горыныч, когда пламя погасло, - Вызовы на битву принимаются с двух до пяти.

- Ещё не хватало! - фыркнул Дружинник, отряхиваясь от пыли, - Было бы с кем сражаться!

Из пещеры показалась одна голова Горыныча.

- Ладислав? - обрадовалась она, - А я-то думаю, кто там блеет? А это ты! Не обжёг?

- Чем? Твоим пламенем даже яичницу не поджарить!

- Откуда тебе знать? Опять, поди, за камнем от огня прятался?

- Не льсти себе, - улыбнулся Дружинник, - От свечи и то жара больше.

- А что ж тогда в пыли весь? - прищурилась голова Горыныча, - Чего на земле-то лежал?

- Букашку увидел, думал, ты ползёшь. Настолько мелкая, что пришлось на землю лечь, чтобы убедиться, что это не ты.

Горыныч расхохотался и вылез весь из пещеры.

- Насмешил, - он сел на землю, загородив собой вход, - Ну, рассказывай, зачем пришёл? Разнюхиваешь чего али в гости?

- С новостями, - ответил Дружинник, вынимая трубку, - Плохими для тебя, к сожалению.

- Что случилось?

- Храм у нас строить собираются. Да священников пришлют с десяток.

- Как? - ахнул Горыныч, - Зачем?

- Места у нас, говорят, чудные, - сказал Дружинник, - Люди, мол, пропадают бесследно.

- И что делать собираются?

- Молиться, что ж ещё. Да освятят всё, конечно.

Горыныч по очереди почесал лбы у всех голов.

- Дела, - протянул он, - А что, много кто пропал?

- Не очень, но всё же, - Дружинник вынул из кармана лист бумаги, - Вот, сапожник местный, дочь булочника, сын пастуха, какой-то рыцарь иноземный, купец, два барина. И никто, понимаешь, ничего не видел и не слышал.

- Я тоже ничего не слышал, - сказал Горыныч, - Ни про кого из них.


- Да я же и не спрашиваю о них, пропали и пропали, что уж теперь. Я же просто новостью поделиться пришёл.

- И когда всё начнётся?

- Скоро, - вздохнул Дружинник, - Как набегут, как начнут - закачаемся. Говорят, они даже коров святой водой побрызгать хотят. Слухи, конечно, но кто их знает?

- Коровок? - забеспокоился Горыныч, - А их-то зачем?

- А я почём знаю? Говорю лишь, что слышал. Ладно, Горыныч, пойду я дальше, остальным расскажу.

Княжеский Дружинник помахал рукой, повернулся и пошёл прочь.

- Погоди, - крикнул Горыныч, - А что, совсем никак не передумают?

Ладислав, не поворачиваясь, довольно улыбнулся.

- Передумали бы, коли б пропавшие нашлись, - ответил он, - Да только где их искать?

- Может я слышал что-нибудь.

- Про кого? - Дружинник развернулся и зашагал обратно, на ходу доставая бумагу и карандаш, - Что именно?

- Сапожника Леший по лесу водит, - прошептал Горыныч, оглядываясь по сторонам, - Тот пятый день там блуждает, выйти не может.

- По лесу. Что ещё?

- Дочь булочника и сын пастуха вместе ушли. Сами ушли.

- Голубки, - проворчал Дружинник, - Ещё?

Горыныч кивнул.

- Купец у Бабы-Яги в печи.

- Готовится?

- Перевоспитывается.

- Значит, отпустит, - Дружинник сделал для себя пометку на бумаге, - А что насчёт баринов и рыцаря?

- Про баринов не слыхал ничего, - ответил Горыныч, - Честное слово! А рыцарь… Точно не знаю, но сегодня я как раз видел одного, который в сторону села шёл.

- Да ты что? И когда это было?

- Совсем недавно.

- Значит, к вечеру вернётся? - уточнил Дружинник, - Точно?

- Куда ж ему деваться, - проворчал Горыныч, - Вернётся, не заблудится.

- Это хорошо. Раз возвращается, значит, не пропал. Выходит места у нас вовсе не чудные и храм тут строить незачем. Тогда и коровок никто святой брызгать не станет.



Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 12:37 by ЛетягаПросмотров: 26Комментарии: 0
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Ключевые слова: Княжеский дружинник горыныч храм не такая сказка

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