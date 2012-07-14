Богатырская Мама- Женщина, успокойтесь! - Змей Горыныч безуспешно пытался спрятать головы от ударов метлы, - Прекратите проявлять агрессию к сказочному, а главное редкому созданию!
Женщина устало опустила метлу и посмотрела на Горыныча исподлобья, тяжело дыша.
- Ишь, как заговорил, - прохрипела она, - Что, не нравится тебе?
- Не нравится, - подтвердил Горыныч, - Метла же грязная, а вы меня ею по лицу. Вы как вообще зашли в пещеру, а? Вы разве на входе Богатыря не встречали?
- Встречала, - кивнула Женщина, - Остановить меня пытался, сопляк. Два раза метлой получил и убежал. Тоже мне, Богатырь.
Она хорошенько размахнулась и стукнула зазевавшегося Змея Горыныча по морде метлой.
- Прекратить! - завизжал Горыныч, - Или я за себя не отвечаю! Считаю до трёх! Один…
- Два, - насмешливо сказала Женщина.
- Три!
Змей Горыныч повернулся и дохнул огнём в её сторону.
- Я предупреждал.
Когда огонь рассеялся, Женщина провела рукой по растрепавшимся волосам.
- Причёску испортил, гад! - прошипела она, - Да я тебя сейчас!
- Помогите! - испуганно заорал Змей Горыныч, - Кто-нибудь!
Когда метла была сломана об одну из голов, Женщина села на камушек и внимательно посмотрела на свернувшегося в клубок Горыныча.
- Будешь ещё маленьких обижать?
- Не буду, - дрожащим голосом пообещал Горыныч, - Честное слово! Я никогда… Кстати, а я ведь и так маленьких не обижаю. Вы меня с кем-то перепутали.
- Ты тут один трёхголовый, - усмехнулась Женщина, - Третьего дня к тебе Богатырь приходил, молоденький такой, с веснушками?
- Приходил. Всё, как всегда: пришёл ко времени, пытался одолеть, но не вышло. Ушёл домой, обещая вернуться через недельку. Я его, по-моему, даже не ранил.
- Не ранил. А вот расстроил сильно. Он из-за тебя даже есть перестал.
Горыныч задумчиво махнул хвостом.
- Вон оно что. А вы ему, собственно, кто?
- Я его мама.
- А я-то ещё удивился, что вас огонь не взял! - Горыныч развернулся и сел, - Так а чего вы сразу меня бить-то кинулись? Я же ему не навредил. А есть рано или поздно всё равно начнёт.
- Дурак ты, - сказала Богатырская Мама, - Вот будут у тебя, не дай Бог, свои драконята, поймёшь, что такое переживать за своё дитя. Значит, слушай меня внимательно. Через неделю сыночка опять к тебе сражаться придёт. И в этот раз он тебя одолеет.
- Серьёзно? - удивился Горыныч, - Вы умеете видеть будущее? Ой, а можете мне погадать?
- Умею, - недобро кивнула Мама Богатыря, - И если вдруг случится так, что он тебя не одолеет, то я сильно расстроюсь. А знаешь, что я делаю, когда сильно расстраиваюсь?
- Что?
- Беру метлу и иду бить какого-нибудь дракона.
- Э-э-э! - возмутился Горыныч, - Я же тут один такой, других-то нет! Это что получается, я буду страдать каждый раз, когда вы расстраиваетесь? Это же нечестно!
- Какой же ты дурень, - тяжело вздохнула Богатырская Мама, - Если мой сын тебя одолеет, то я не буду расстраиваться. А значит, я не буду брать метлу и идти бить какого-нибудь дракона. Понял?
Змей Горыныч хорошенько подумал и понял.
- Одолеет, - пообещал он, - Только вот это. А если он решит в качестве трофея голову взять? Или две?
- Значит отдашь, - хмыкнула Мама, - Какие-то проблемы?
- Нет. А вообще да. Не хочу я без голов быть. Как же я тогда буду трёхголовым, если у меня будет две головы? Или вообще одна.
- Да шучу я. Сыну я скажу, чтобы никаких трофеев и серьёзных увечий тебе не наносил, всё-таки ты у нас один такой.
- Это хорошо, - обрадовался Горыныч и прищурился, - А несерьёзные увечья будут, что ли? Давайте вообще без них?
- Нельзя, - улыбнулась Мама Богатыря, - Всё должно выглядеть по-настоящему.
Змей Горыныч расстроенно вздохнул. Мама направилась к выходу из пещеры и обернулась.
- Если не одолеет, я с двумя мётлами к тебе вернусь и сама тебя одолею, понял? Ещё и трофей возьму.
Горыныч испуганно кивнул.
- Что нужно сказать на прощание? - нахмурилась Мама.
- До свидания, - пискнул Горыныч, - Хорошего вам дня.
Мама Богатыря довольно кивнула, помахала рукой и вышла из пещеры.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 16:34 by ЛетягаПросмотров: 31Комментарии: 5
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