Богатырская Мама

Летяга Просмотров: 31 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 16:34 by

- Женщина, успокойтесь! - Змей Горыныч безуспешно пытался спрятать головы от ударов метлы, - Прекратите проявлять агрессию к сказочному, а главное редкому созданию!Женщина устало опустила метлу и посмотрела на Горыныча исподлобья, тяжело дыша.- Ишь, как заговорил, - прохрипела она, - Что, не нравится тебе?- Не нравится, - подтвердил Горыныч, - Метла же грязная, а вы меня ею по лицу. Вы как вообще зашли в пещеру, а? Вы разве на входе Богатыря не встречали?- Встречала, - кивнула Женщина, - Остановить меня пытался, сопляк. Два раза метлой получил и убежал. Тоже мне, Богатырь.Она хорошенько размахнулась и стукнула зазевавшегося Змея Горыныча по морде метлой.- Прекратить! - завизжал Горыныч, - Или я за себя не отвечаю! Считаю до трёх! Один…- Два, - насмешливо сказала Женщина.- Три!Змей Горыныч повернулся и дохнул огнём в её сторону.- Я предупреждал.Когда огонь рассеялся, Женщина провела рукой по растрепавшимся волосам.- Причёску испортил, гад! - прошипела она, - Да я тебя сейчас!- Помогите! - испуганно заорал Змей Горыныч, - Кто-нибудь!Когда метла была сломана об одну из голов, Женщина села на камушек и внимательно посмотрела на свернувшегося в клубок Горыныча.- Будешь ещё маленьких обижать?- Не буду, - дрожащим голосом пообещал Горыныч, - Честное слово! Я никогда… Кстати, а я ведь и так маленьких не обижаю. Вы меня с кем-то перепутали.- Ты тут один трёхголовый, - усмехнулась Женщина, - Третьего дня к тебе Богатырь приходил, молоденький такой, с веснушками?- Приходил. Всё, как всегда: пришёл ко времени, пытался одолеть, но не вышло. Ушёл домой, обещая вернуться через недельку. Я его, по-моему, даже не ранил.- Не ранил. А вот расстроил сильно. Он из-за тебя даже есть перестал.Горыныч задумчиво махнул хвостом.- Вон оно что. А вы ему, собственно, кто?- Я его мама.- А я-то ещё удивился, что вас огонь не взял! - Горыныч развернулся и сел, - Так а чего вы сразу меня бить-то кинулись? Я же ему не навредил. А есть рано или поздно всё равно начнёт.- Дурак ты, - сказала Богатырская Мама, - Вот будут у тебя, не дай Бог, свои драконята, поймёшь, что такое переживать за своё дитя. Значит, слушай меня внимательно. Через неделю сыночка опять к тебе сражаться придёт. И в этот раз он тебя одолеет.- Серьёзно? - удивился Горыныч, - Вы умеете видеть будущее? Ой, а можете мне погадать?- Умею, - недобро кивнула Мама Богатыря, - И если вдруг случится так, что он тебя не одолеет, то я сильно расстроюсь. А знаешь, что я делаю, когда сильно расстраиваюсь?- Что?- Беру метлу и иду бить какого-нибудь дракона.- Э-э-э! - возмутился Горыныч, - Я же тут один такой, других-то нет! Это что получается, я буду страдать каждый раз, когда вы расстраиваетесь? Это же нечестно!- Какой же ты дурень, - тяжело вздохнула Богатырская Мама, - Если мой сын тебя одолеет, то я не буду расстраиваться. А значит, я не буду брать метлу и идти бить какого-нибудь дракона. Понял?Змей Горыныч хорошенько подумал и понял.- Одолеет, - пообещал он, - Только вот это. А если он решит в качестве трофея голову взять? Или две?- Значит отдашь, - хмыкнула Мама, - Какие-то проблемы?- Нет. А вообще да. Не хочу я без голов быть. Как же я тогда буду трёхголовым, если у меня будет две головы? Или вообще одна.- Да шучу я. Сыну я скажу, чтобы никаких трофеев и серьёзных увечий тебе не наносил, всё-таки ты у нас один такой.- Это хорошо, - обрадовался Горыныч и прищурился, - А несерьёзные увечья будут, что ли? Давайте вообще без них?- Нельзя, - улыбнулась Мама Богатыря, - Всё должно выглядеть по-настоящему.Змей Горыныч расстроенно вздохнул. Мама направилась к выходу из пещеры и обернулась.- Если не одолеет, я с двумя мётлами к тебе вернусь и сама тебя одолею, понял? Ещё и трофей возьму.Горыныч испуганно кивнул.- Что нужно сказать на прощание? - нахмурилась Мама.- До свидания, - пискнул Горыныч, - Хорошего вам дня.Мама Богатыря довольно кивнула, помахала рукой и вышла из пещеры.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Змей горыныч богатырь мама метла не такая сказка

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