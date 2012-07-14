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Сказки

Богатырская Мама

- Женщина, успокойтесь! - Змей Горыныч безуспешно пытался спрятать головы от ударов метлы, - Прекратите проявлять агрессию к сказочному, а главное редкому созданию!

Женщина устало опустила метлу и посмотрела на Горыныча исподлобья, тяжело дыша.

- Ишь, как заговорил, - прохрипела она, - Что, не нравится тебе?

- Не нравится, - подтвердил Горыныч, - Метла же грязная, а вы меня ею по лицу. Вы как вообще зашли в пещеру, а? Вы разве на входе Богатыря не встречали?

- Встречала, - кивнула Женщина, - Остановить меня пытался, сопляк. Два раза метлой получил и убежал. Тоже мне, Богатырь.

Она хорошенько размахнулась и стукнула зазевавшегося Змея Горыныча по морде метлой.

- Прекратить! - завизжал Горыныч, - Или я за себя не отвечаю! Считаю до трёх! Один…

- Два, - насмешливо сказала Женщина.

- Три!

Змей Горыныч повернулся и дохнул огнём в её сторону.

- Я предупреждал.

Когда огонь рассеялся, Женщина провела рукой по растрепавшимся волосам.

- Причёску испортил, гад! - прошипела она, - Да я тебя сейчас!

- Помогите! - испуганно заорал Змей Горыныч, - Кто-нибудь!

Когда метла была сломана об одну из голов, Женщина села на камушек и внимательно посмотрела на свернувшегося в клубок Горыныча.

- Будешь ещё маленьких обижать?

- Не буду, - дрожащим голосом пообещал Горыныч, - Честное слово! Я никогда… Кстати, а я ведь и так маленьких не обижаю. Вы меня с кем-то перепутали.

- Ты тут один трёхголовый, - усмехнулась Женщина, - Третьего дня к тебе Богатырь приходил, молоденький такой, с веснушками?

- Приходил. Всё, как всегда: пришёл ко времени, пытался одолеть, но не вышло. Ушёл домой, обещая вернуться через недельку. Я его, по-моему, даже не ранил.

- Не ранил. А вот расстроил сильно. Он из-за тебя даже есть перестал.

Горыныч задумчиво махнул хвостом.

- Вон оно что. А вы ему, собственно, кто?

- Я его мама.

- А я-то ещё удивился, что вас огонь не взял! - Горыныч развернулся и сел, - Так а чего вы сразу меня бить-то кинулись? Я же ему не навредил. А есть рано или поздно всё равно начнёт.

- Дурак ты, - сказала Богатырская Мама, - Вот будут у тебя, не дай Бог, свои драконята, поймёшь, что такое переживать за своё дитя. Значит, слушай меня внимательно. Через неделю сыночка опять к тебе сражаться придёт. И в этот раз он тебя одолеет.

- Серьёзно? - удивился Горыныч, - Вы умеете видеть будущее? Ой, а можете мне погадать?

- Умею, - недобро кивнула Мама Богатыря, - И если вдруг случится так, что он тебя не одолеет, то я сильно расстроюсь. А знаешь, что я делаю, когда сильно расстраиваюсь?

- Что?

- Беру метлу и иду бить какого-нибудь дракона.

- Э-э-э! - возмутился Горыныч, - Я же тут один такой, других-то нет! Это что получается, я буду страдать каждый раз, когда вы расстраиваетесь? Это же нечестно!

- Какой же ты дурень, - тяжело вздохнула Богатырская Мама, - Если мой сын тебя одолеет, то я не буду расстраиваться. А значит, я не буду брать метлу и идти бить какого-нибудь дракона. Понял?

Змей Горыныч хорошенько подумал и понял.

- Одолеет, - пообещал он, - Только вот это. А если он решит в качестве трофея голову взять? Или две?

- Значит отдашь, - хмыкнула Мама, - Какие-то проблемы?

- Нет. А вообще да. Не хочу я без голов быть. Как же я тогда буду трёхголовым, если у меня будет две головы? Или вообще одна.

- Да шучу я. Сыну я скажу, чтобы никаких трофеев и серьёзных увечий тебе не наносил, всё-таки ты у нас один такой.

- Это хорошо, - обрадовался Горыныч и прищурился, - А несерьёзные увечья будут, что ли? Давайте вообще без них?

- Нельзя, - улыбнулась Мама Богатыря, - Всё должно выглядеть по-настоящему.

Змей Горыныч расстроенно вздохнул. Мама направилась к выходу из пещеры и обернулась.

- Если не одолеет, я с двумя мётлами к тебе вернусь и сама тебя одолею, понял? Ещё и трофей возьму.

Горыныч испуганно кивнул.

- Что нужно сказать на прощание? - нахмурилась Мама.

- До свидания, - пискнул Горыныч, - Хорошего вам дня.

Мама Богатыря довольно кивнула, помахала рукой и вышла из пещеры.


Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 16:34 by ЛетягаПросмотров: 31Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Змей горыныч богатырь мама метла не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 16:42
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (737|0)
Публикаций: 282
Комментариев: 2 222
Плюс поставил, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 16:49
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1878|0)
Публикаций: 871
Комментариев: 7 451
Мама - это сильно! За своего сына, любого Змея Горыныча метлой побъёт. laughing +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 17:28
+2
Группа: Авторы
Репутация: (2697|-2)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 185
Свекруха из ентой Мамы будет просто огонь, ежели конечно какая-нибудь дура на её сЫночку позарится. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:36
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1072|0)
Публикаций: 61
Комментариев: 3 021
Таких чудо- маман, да самих, да поганой метлой stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#5 написал: Estellan
Сегодня, 18:37
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1081|0)
Публикаций: 127
Комментариев: 1 338
"Ибо нет зверя страшнее женщины защищающей своего ребенка"))) Плюсанул.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
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