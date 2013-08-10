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Стихи

Новый Дракон.

Помню я, история была:
На Дракона принц пошёл войной.
(В день тринадцать, чёрного числа).
Был жестоким тот кровавый бой!

Принц хотел народ освободить.
Думал, что Дракон всему виной.
Но себе он позволял казнить,
Властный и надменный был такой…

"Добрый" принц народ свой защищал,
То и дело подданных казня.
Сам себя воздвиг на пьедестал!
Славили его, тайком кляня.

... Был повержен маленький Дракон.
Где тягаться с принцем малышу!
Все идут ко принцу на поклон...
Вот сейчас нежданно завершу!

Приближаясь, замечает люд:
Вырастает шиповатый хвост.
И уже совсем не узнают:
Стал огромен принца средний рост.

Пасть открыл, приветствуя огнём!
И народ во страхе оробел...
Бывший принц - теперь уже Дракон!
Получил он то, чего хотел.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:59
Сегодня, 07:59 by ЭвиллсПросмотров: 394Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Дракон принц герой авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 11:21
+2
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