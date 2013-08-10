Новый Дракон.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:59

Эвиллс Просмотров: 394 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 07:59 by

Помню я, история была:На Дракона принц пошёл войной.(В день тринадцать, чёрного числа).Был жестоким тот кровавый бой!Принц хотел народ освободить.Думал, что Дракон всему виной.Но себе он позволял казнить,Властный и надменный был такой…"Добрый" принц народ свой защищал,То и дело подданных казня.Сам себя воздвиг на пьедестал!Славили его, тайком кляня.... Был повержен маленький Дракон.Где тягаться с принцем малышу!Все идут ко принцу на поклон...Вот сейчас нежданно завершу!Приближаясь, замечает люд:Вырастает шиповатый хвост.И уже совсем не узнают:Стал огромен принца средний рост.Пасть открыл, приветствуя огнём!И народ во страхе оробел...Бывший принц - теперь уже Дракон!Получил он то, чего хотел.

Ключевые слова: Дракон принц герой авторский стих

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