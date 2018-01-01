Переговоры- Все собрались, - Змей Горыныч оглядел присутствующих, - Значит так. Я всех вас собрал для того, чтобы обсудить вопрос о перемирии. Временном, конечно.
- А в жбан не хочешь? - спросила Марья Моревна, - Сразу в три.
Горыныч покачал головой.
- И зачем нам это нужно, я не разумею, - Илья встал и оглядел присутствующих, - Мы за добро, а добро всегда побеждает. Вам нечего нам предложить.
Герои одобрительно загалдели.
- Тихо! - крикнул Горыныч, - Вы прежде чем отказываться, выслушайте нас.
- Говорите, - кивнул Иван-дурак.
Идолище Поганое поднялся со скамьи и откашлялся.
- Мы считаем, что перемирие пойдёт на пользу обеим сторонам.
- И какая нам польза? - поинтересовался Алёша.
- Отдых полезен будет всем, - ответил Идолище и обратился к Марье Моревне, - У тебя, как мы знаем, дома муж, дети?
- Да, - кивнула Марья, - А они тут причём?
- При том. Когда ты их в последний раз видела?
Марья ойкнула и задумалась.
- Вот об этом я и говорю, - сказал Идолище, - Мы за этими сражениями, злодеяниями и подвигами про всё и всех забыли. У Кощея вон дочь замуж скоро выходит за какую-то бездарность. Проморгал, не уследил. В общем мы считаем, что нужно дела личные привести в порядок.
- А я с ними согласен, - неожиданно признался Илья, - Я бы вот на печи посидел, годик другой.
- Да обманывают они нас! - воскликнул Иван-дурак, - В заблуждение ввести хотят, ослабить, дух боевой сломить, да перебить по одному.
- Ты кого тут обманщиком назвал, сопляк? - возмутился Кощей, - Если б я только захотел, я б вас, Иванов, всех со свету сжил. Раз предлагаем - значит всё сурьёзно.
- Тихо, тихо, - успокоил его Горыныч и обратился к Героям, - Ну, что скажете?
- Дайте нам десять минут, переговорить, - попросила Моревна.
Когда время прошло, Марья обратилась к Злодеям.
- Мы согласны, - объявила она, - Но у нас есть ряд условий.
- Каких? - деловито поинтересовался Змей Горыныч.
- Во-первых, Яга должна сесть на диету на время перемирия. Не жрать никаких детей. Даже плохих.
- Это с какого это рожна? - возмутилась Баба-Яга, - Да не согласная я так совсем!
- Об этом можно подумать, - сказал Горыныч, закрыв Яге рот лапой, - Две минуты.
Злодеи сбились в кучу и зашептались.
- Хорошо, - наконец повернулся Горыныч, - Ещё что?
- Во-вторых, - продолжила Марья Моревна, - Убрать Баюна со столба на время перемирия и запретить жрать людей.
- Это пожалуйста, - сказал Змей, - Что-то ещё?
- Сволота! - заверещал Баюн, - Хоть бы для вида предложил подумать! Котика обижать?
- Брысь, - сказал Горыныч и стукнул Кота по голове хвостом.
Баюн оглядел собравшихся осоловелым взглядом, пропищал “сволота”, упал без чувств и захрапел.
- На этом всё, - подытожила Марья Моревна.
- Мы принимаем ваши условия, - ответил Горыныч серьёзно, - Срок перемирия - три года. Любого, кто нарушит наказание, ждёт суд. В судьи предлагаю записать Кощея с нашей стороны и Илью с вашей.
- Нет уж, - вмешался Илья, - Я все три года с печи не встану.
- Тогда Ивана.
Тот кивнул.
- Ну что ж, - Горыныч протянул лапу, - Пожмём, в знак наступившего перемирия.
Герои и Злодеи пожали друг другу руки и лапы и отправились по домам.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 12:27 by ЛетягаПросмотров: 6Комментарии: 0
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