Переговоры

Летяга Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:27 by

- Все собрались, - Змей Горыныч оглядел присутствующих, - Значит так. Я всех вас собрал для того, чтобы обсудить вопрос о перемирии. Временном, конечно.- А в жбан не хочешь? - спросила Марья Моревна, - Сразу в три.Горыныч покачал головой.- И зачем нам это нужно, я не разумею, - Илья встал и оглядел присутствующих, - Мы за добро, а добро всегда побеждает. Вам нечего нам предложить.Герои одобрительно загалдели.- Тихо! - крикнул Горыныч, - Вы прежде чем отказываться, выслушайте нас.- Говорите, - кивнул Иван-дурак.Идолище Поганое поднялся со скамьи и откашлялся.- Мы считаем, что перемирие пойдёт на пользу обеим сторонам.- И какая нам польза? - поинтересовался Алёша.- Отдых полезен будет всем, - ответил Идолище и обратился к Марье Моревне, - У тебя, как мы знаем, дома муж, дети?- Да, - кивнула Марья, - А они тут причём?- При том. Когда ты их в последний раз видела?Марья ойкнула и задумалась.- Вот об этом я и говорю, - сказал Идолище, - Мы за этими сражениями, злодеяниями и подвигами про всё и всех забыли. У Кощея вон дочь замуж скоро выходит за какую-то бездарность. Проморгал, не уследил. В общем мы считаем, что нужно дела личные привести в порядок.- А я с ними согласен, - неожиданно признался Илья, - Я бы вот на печи посидел, годик другой.- Да обманывают они нас! - воскликнул Иван-дурак, - В заблуждение ввести хотят, ослабить, дух боевой сломить, да перебить по одному.- Ты кого тут обманщиком назвал, сопляк? - возмутился Кощей, - Если б я только захотел, я б вас, Иванов, всех со свету сжил. Раз предлагаем - значит всё сурьёзно.- Тихо, тихо, - успокоил его Горыныч и обратился к Героям, - Ну, что скажете?- Дайте нам десять минут, переговорить, - попросила Моревна.Когда время прошло, Марья обратилась к Злодеям.- Мы согласны, - объявила она, - Но у нас есть ряд условий.- Каких? - деловито поинтересовался Змей Горыныч.- Во-первых, Яга должна сесть на диету на время перемирия. Не жрать никаких детей. Даже плохих.- Это с какого это рожна? - возмутилась Баба-Яга, - Да не согласная я так совсем!- Об этом можно подумать, - сказал Горыныч, закрыв Яге рот лапой, - Две минуты.Злодеи сбились в кучу и зашептались.- Хорошо, - наконец повернулся Горыныч, - Ещё что?- Во-вторых, - продолжила Марья Моревна, - Убрать Баюна со столба на время перемирия и запретить жрать людей.- Это пожалуйста, - сказал Змей, - Что-то ещё?- Сволота! - заверещал Баюн, - Хоть бы для вида предложил подумать! Котика обижать?- Брысь, - сказал Горыныч и стукнул Кота по голове хвостом.Баюн оглядел собравшихся осоловелым взглядом, пропищал “сволота”, упал без чувств и захрапел.- На этом всё, - подытожила Марья Моревна.- Мы принимаем ваши условия, - ответил Горыныч серьёзно, - Срок перемирия - три года. Любого, кто нарушит наказание, ждёт суд. В судьи предлагаю записать Кощея с нашей стороны и Илью с вашей.- Нет уж, - вмешался Илья, - Я все три года с печи не встану.- Тогда Ивана.Тот кивнул.- Ну что ж, - Горыныч протянул лапу, - Пожмём, в знак наступившего перемирия.Герои и Злодеи пожали друг другу руки и лапы и отправились по домам.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Кощей Горыныч перемирие не такая сказка

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