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Сказки

Заступник

- Эй, чудище страшное! А ну, повернись, биться будем!

Змей Горыныч, всхлипывая, послушно повернулся.

- Ой, - Богатырь от удивления выронил палицу, - Это ж кто тебя так попотчевал-то?

- Никто, - Горыныч отвернулся, - Упал я.

Богатырь хмыкнул, обошёл Змея и сел напротив.

- И на чью булаву ты упал?

Горыныч вынул три трубки с табаком, вставил в каждую пасть и раскурил.

- На камушек упал, - выдохнул он, - К реке шёл, да поскользнулся неудачно. Вот и ударился.

- Да ты что, - сочувственно протянул Богатырь, - Это ж как упасть надо было, чтобы под каждым левым глазом по фингалу появилось?

Горыныч хмуро пускал колечки из дыма.

- Пойдём, - Богатырь поднялся на ноги, - Покажешь мне тот камушек.

- Я его в реку выкинул, - Змей Горыныч покраснел, - Не увидать его теперь.

- Какая жалость. А скажи, у реки-то ты что забыл?

- А я это. Как его… Да какая разница? Захотелось, вот и пошёл.

Горыныч надулся и остервенело задымил трубками. Богатырь вздохнул и сел рядом.

- Из наших кто? - спросил он.

- Не-а, - Горыныч помотал головой, - Не местный. Доспех блестящий.

- А чего ты его огнём не спалил? Пожалел?

- Да я думал Наська опять заявилась. Она ж всё в доспехах носится, поди разбери, кто там внутри.

- Ладно, - Богатырь похлопал Горыныча по лапе, - Никуда не уходи, скоро вернусь.

Через пару часов Богатырь вернулся, ведя за собой испуганного молодого юношу.

- Этот?

Горыныч прищурился не пострадавшими глазами.

- Вроде нет, - он пожал плечами, - Я ж говорю, тот в доспехах был.

Богатырь кивнул и повернулся к юноше.

- Твоих рук дело? - спросил он, указывая на фингалы под глазами Горыныча.

- Не-а, - затрясся юноша, - Я свататься приехал, из соседнего королевства.

- Доспехи есть?

- Да. В экипаже остались.

- А ну, - обратился к нему Горыныч, - Крикни: “За королеву!”.

- За королеву! - послушно проблеял юноша.

Змей Горыныч задумчиво помахал хвостом.

- Не он, - уверенно сказал он, - Да и тот повыше был.

- Можно я пойду? - попросил юноша.

- Иди, - Богатырь махнул рукой, - Свататься-то к кому приехал?

- К Царевне Несмеяне.

Богатырь с Горынычем переглянулись и захохотали. Юноша вспыхнул и зашагал прочь.

- Пожалуй, зря смеёмся, - заметил Горыныч, - Он смешно выглядит, может и получится.

- Может, - согласился Богатырь, - Ещё раз схожу, может кто видел чего. Здесь будь.

К вечеру Богатырь вернулся, таща за руку Рыцаря в доспехах и шлеме.

- Этот?

Змей Горыныч пристально осмотрел Рыцаря и кивнул.

- По-моему, да. Слышь, консерва, а ну, крикни: “За королеву!”.

- За королеву! - проорал Рыцарь.

- Точно он, - сказал Горыныч.

- Зачем зверушку обидел? - грозно спросил Богатырь.

- Так Чудище же, - оправдывался Рыцарь, - Я смотрю, сидит. Думаю, чего подвигу пропадать? Я ему крикнул, чтобы готовился…

- Врёт. Не кричал.

- Может забыл, - Рыцарь пожал плечами, - Да и какая разница? Это ж Чудище!

Богатырь прищурился, выдохнул и стукнул Рыцаря сверху по шлему. Тот ойкнул и провалился в землю по шею.

- Большая разница, - сурово ответил Богатырь, - Это наше Чудище. В своём Королевстве делай что хочешь, а наших обижать не моги. Понял?

- Понял, - пискнул Рыцарь.

- Вот и славно, - Богатырь повернулся к Змею, - Утром его вытащи, хорошо? Буянить будет - огнём.

- Хорошо, - кивнул Горыныч, - Спасибо большое.

- Да ладно, - отмахнулся Богатырь, - Мы своих в обиду не даём.

Он внимательно посмотрел на фингалы и вздохнул.

- Ну, а я тогда в другой раз зайду. Поправляйся.



Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 13:42 by ЛетягаПросмотров: 23Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Горыныч богатырь рыцарь доспех чудище

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:33
+2
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1478|0)
Публикаций: 621
Комментариев: 6 373
smeh весёлая сказка, понравилась! +++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
#2 написал: FataMorgana
Сегодня, 14:47
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (46|0)
Публикаций: 118
Комментариев: 2 744
Обхохочешься, чесслово)) Напоминает эти мультики про богатырей)) Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
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