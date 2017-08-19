Заступник

Летяга Просмотров: 23 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 13:42 by

- Эй, чудище страшное! А ну, повернись, биться будем!Змей Горыныч, всхлипывая, послушно повернулся.- Ой, - Богатырь от удивления выронил палицу, - Это ж кто тебя так попотчевал-то?- Никто, - Горыныч отвернулся, - Упал я.Богатырь хмыкнул, обошёл Змея и сел напротив.- И на чью булаву ты упал?Горыныч вынул три трубки с табаком, вставил в каждую пасть и раскурил.- На камушек упал, - выдохнул он, - К реке шёл, да поскользнулся неудачно. Вот и ударился.- Да ты что, - сочувственно протянул Богатырь, - Это ж как упасть надо было, чтобы под каждым левым глазом по фингалу появилось?Горыныч хмуро пускал колечки из дыма.- Пойдём, - Богатырь поднялся на ноги, - Покажешь мне тот камушек.- Я его в реку выкинул, - Змей Горыныч покраснел, - Не увидать его теперь.- Какая жалость. А скажи, у реки-то ты что забыл?- А я это. Как его… Да какая разница? Захотелось, вот и пошёл.Горыныч надулся и остервенело задымил трубками. Богатырь вздохнул и сел рядом.- Из наших кто? - спросил он.- Не-а, - Горыныч помотал головой, - Не местный. Доспех блестящий.- А чего ты его огнём не спалил? Пожалел?- Да я думал Наська опять заявилась. Она ж всё в доспехах носится, поди разбери, кто там внутри.- Ладно, - Богатырь похлопал Горыныча по лапе, - Никуда не уходи, скоро вернусь.Через пару часов Богатырь вернулся, ведя за собой испуганного молодого юношу.- Этот?Горыныч прищурился не пострадавшими глазами.- Вроде нет, - он пожал плечами, - Я ж говорю, тот в доспехах был.Богатырь кивнул и повернулся к юноше.- Твоих рук дело? - спросил он, указывая на фингалы под глазами Горыныча.- Не-а, - затрясся юноша, - Я свататься приехал, из соседнего королевства.- Доспехи есть?- Да. В экипаже остались.- А ну, - обратился к нему Горыныч, - Крикни: “За королеву!”.- За королеву! - послушно проблеял юноша.Змей Горыныч задумчиво помахал хвостом.- Не он, - уверенно сказал он, - Да и тот повыше был.- Можно я пойду? - попросил юноша.- Иди, - Богатырь махнул рукой, - Свататься-то к кому приехал?- К Царевне Несмеяне.Богатырь с Горынычем переглянулись и захохотали. Юноша вспыхнул и зашагал прочь.- Пожалуй, зря смеёмся, - заметил Горыныч, - Он смешно выглядит, может и получится.- Может, - согласился Богатырь, - Ещё раз схожу, может кто видел чего. Здесь будь.К вечеру Богатырь вернулся, таща за руку Рыцаря в доспехах и шлеме.- Этот?Змей Горыныч пристально осмотрел Рыцаря и кивнул.- По-моему, да. Слышь, консерва, а ну, крикни: “За королеву!”.- За королеву! - проорал Рыцарь.- Точно он, - сказал Горыныч.- Зачем зверушку обидел? - грозно спросил Богатырь.- Так Чудище же, - оправдывался Рыцарь, - Я смотрю, сидит. Думаю, чего подвигу пропадать? Я ему крикнул, чтобы готовился…- Врёт. Не кричал.- Может забыл, - Рыцарь пожал плечами, - Да и какая разница? Это ж Чудище!Богатырь прищурился, выдохнул и стукнул Рыцаря сверху по шлему. Тот ойкнул и провалился в землю по шею.- Большая разница, - сурово ответил Богатырь, - Это наше Чудище. В своём Королевстве делай что хочешь, а наших обижать не моги. Понял?- Понял, - пискнул Рыцарь.- Вот и славно, - Богатырь повернулся к Змею, - Утром его вытащи, хорошо? Буянить будет - огнём.- Хорошо, - кивнул Горыныч, - Спасибо большое.- Да ладно, - отмахнулся Богатырь, - Мы своих в обиду не даём.Он внимательно посмотрел на фингалы и вздохнул.- Ну, а я тогда в другой раз зайду. Поправляйся.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Горыныч богатырь рыцарь доспех чудище

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