Заступник- Эй, чудище страшное! А ну, повернись, биться будем!
Змей Горыныч, всхлипывая, послушно повернулся.
- Ой, - Богатырь от удивления выронил палицу, - Это ж кто тебя так попотчевал-то?
- Никто, - Горыныч отвернулся, - Упал я.
Богатырь хмыкнул, обошёл Змея и сел напротив.
- И на чью булаву ты упал?
Горыныч вынул три трубки с табаком, вставил в каждую пасть и раскурил.
- На камушек упал, - выдохнул он, - К реке шёл, да поскользнулся неудачно. Вот и ударился.
- Да ты что, - сочувственно протянул Богатырь, - Это ж как упасть надо было, чтобы под каждым левым глазом по фингалу появилось?
Горыныч хмуро пускал колечки из дыма.
- Пойдём, - Богатырь поднялся на ноги, - Покажешь мне тот камушек.
- Я его в реку выкинул, - Змей Горыныч покраснел, - Не увидать его теперь.
- Какая жалость. А скажи, у реки-то ты что забыл?
- А я это. Как его… Да какая разница? Захотелось, вот и пошёл.
Горыныч надулся и остервенело задымил трубками. Богатырь вздохнул и сел рядом.
- Из наших кто? - спросил он.
- Не-а, - Горыныч помотал головой, - Не местный. Доспех блестящий.
- А чего ты его огнём не спалил? Пожалел?
- Да я думал Наська опять заявилась. Она ж всё в доспехах носится, поди разбери, кто там внутри.
- Ладно, - Богатырь похлопал Горыныча по лапе, - Никуда не уходи, скоро вернусь.
Через пару часов Богатырь вернулся, ведя за собой испуганного молодого юношу.
- Этот?
Горыныч прищурился не пострадавшими глазами.
- Вроде нет, - он пожал плечами, - Я ж говорю, тот в доспехах был.
Богатырь кивнул и повернулся к юноше.
- Твоих рук дело? - спросил он, указывая на фингалы под глазами Горыныча.
- Не-а, - затрясся юноша, - Я свататься приехал, из соседнего королевства.
- Доспехи есть?
- Да. В экипаже остались.
- А ну, - обратился к нему Горыныч, - Крикни: “За королеву!”.
- За королеву! - послушно проблеял юноша.
Змей Горыныч задумчиво помахал хвостом.
- Не он, - уверенно сказал он, - Да и тот повыше был.
- Можно я пойду? - попросил юноша.
- Иди, - Богатырь махнул рукой, - Свататься-то к кому приехал?
- К Царевне Несмеяне.
Богатырь с Горынычем переглянулись и захохотали. Юноша вспыхнул и зашагал прочь.
- Пожалуй, зря смеёмся, - заметил Горыныч, - Он смешно выглядит, может и получится.
- Может, - согласился Богатырь, - Ещё раз схожу, может кто видел чего. Здесь будь.
К вечеру Богатырь вернулся, таща за руку Рыцаря в доспехах и шлеме.
- Этот?
Змей Горыныч пристально осмотрел Рыцаря и кивнул.
- По-моему, да. Слышь, консерва, а ну, крикни: “За королеву!”.
- За королеву! - проорал Рыцарь.
- Точно он, - сказал Горыныч.
- Зачем зверушку обидел? - грозно спросил Богатырь.
- Так Чудище же, - оправдывался Рыцарь, - Я смотрю, сидит. Думаю, чего подвигу пропадать? Я ему крикнул, чтобы готовился…
- Врёт. Не кричал.
- Может забыл, - Рыцарь пожал плечами, - Да и какая разница? Это ж Чудище!
Богатырь прищурился, выдохнул и стукнул Рыцаря сверху по шлему. Тот ойкнул и провалился в землю по шею.
- Большая разница, - сурово ответил Богатырь, - Это наше Чудище. В своём Королевстве делай что хочешь, а наших обижать не моги. Понял?
- Понял, - пискнул Рыцарь.
- Вот и славно, - Богатырь повернулся к Змею, - Утром его вытащи, хорошо? Буянить будет - огнём.
- Хорошо, - кивнул Горыныч, - Спасибо большое.
- Да ладно, - отмахнулся Богатырь, - Мы своих в обиду не даём.
Он внимательно посмотрел на фингалы и вздохнул.
- Ну, а я тогда в другой раз зайду. Поправляйся.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 13:42 by ЛетягаПросмотров: 23Комментарии: 2
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