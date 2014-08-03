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Страшные Арты

Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле

Иллюстратор Эбигейл Ларсон создает причудливые картины на тему известных сказок, фольклора, классических произведений. Истории Эдгара Аллана По, Г. Ф. Лавкрафта, братьев Гримм, и такие персонажи, как Дракула и Франкенштейн, всегда волновали ее воображение.

В художественном плане на Эбигейл повлияли такие иллюстраторы и художники, как Артур Рэкем, Обри Бёрдслей, Альфонс Муха, Эгон Шиле, Густав Климт и Джон Уильям Уотерхаус, а также аниматоры / режиссеры Дон Блют, Хаяо Миядзаки, Тим Бертон и Сильвен Чомет.

Работы Абигейл выставляются в галереях по всей Америке, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, а также в картинных залах Лондона, Парижа и Мадрида.

Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле
Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле

Автор - Ева Тушенкина.
Источник.

Вчера, 19:47 by Сделано_в_СССРПросмотров: 68Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Эбигейл Ларсон иллюстратор художник искусство сказки готика арты

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 20:07
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 831
Комментариев: 8 888
Небрежно, но стильно!
Влияние Бердслея вижу, влияние Мухи - нет. По крайней мере, в этих работах.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
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