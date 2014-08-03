Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стиле

Красиво и жутко: иллюстрации к известным произведениям в готическом стилеИллюстратор Эбигейл Ларсон создает причудливые картины на тему известных сказок, фольклора, классических произведений. Истории Эдгара Аллана По, Г. Ф. Лавкрафта, братьев Гримм, и такие персонажи, как Дракула и Франкенштейн, всегда волновали ее воображение.
В художественном плане на Эбигейл повлияли такие иллюстраторы и художники, как Артур Рэкем, Обри Бёрдслей, Альфонс Муха, Эгон Шиле, Густав Климт и Джон Уильям Уотерхаус, а также аниматоры / режиссеры Дон Блют, Хаяо Миядзаки, Тим Бертон и Сильвен Чомет.
Работы Абигейл выставляются в галереях по всей Америке, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, а также в картинных залах Лондона, Парижа и Мадрида.
Автор - Ева Тушенкина.
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Вчера, 19:47 by Сделано_в_СССРПросмотров: 68Комментарии: 1
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