Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшные Арты

Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)

Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)

Артур Рэкхем родился в 1867 году в Лондоне. С 18 лет он работал клерком, одновременно посещая вечернюю школу изящных искусств. В 1888 году работы Рэкхема впервые появились на выставке в Королевской академии художеств. С 1891 года он начал сотрудничать с газетами «Вестминстер газет» и «Пэлл Мэлл Баджет», а в 1894 году получил первый заказ на рисунки для книги — это был путеводитель по Америке. До конца 1890-х годов художник проиллюстрировал еще несколько книг, в том числе «Легенды Инголдсби» Р. Барэма. Но по-настоящему его талант рисовальщика раскрылся лишь в первом десятилетии нового века.

Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)

Иллюстрации Рэкхема к вышедшему в 1900 году сборнику сказок братьев Гримм имели большой успех у читателей. Книга переиздавалась несколько раз, причем каждое новое издание выходило в новом оформлении и с новыми рисунками. В 1905 году Рэкхем создал серию рисунков к «Рип Ван Винклю» В. Ирвинга, в 1906 году он по просьбе Джеймса Барри проиллюстрировал его повесть «Питер Пэн в Кенсингтонском саду», а в 1907-м вышли в свет «Легенды Инголдсби» с обновленными рисунками. В том же 1907 году издатель Уильям Хейнеманн заказал художнику иллюстрации к «Алисе в Стране чудес» Л. Кэрролла. Рэкхем создал цикл из 13 цветных и 16 черно-белых рисунков, в которых первым из художников отказался от предложенного Кэрроллом и Тенниелом «викторианского» образа Алисы, предложив новую, современную трактовку, соответствующую мировосприятию эпохи модерна. С выходом в свет «Алисы» пришло признание Рэкхема одним из крупнейших мастеров «золотого века» английской книжной графики. Акварели художника выставлялись в самых престижных лондонских галереях, издательства наперебой предлагали ему оформление малотиражных подарочных изданий, которые сразу раскупались библиофилами. В 1908 году Рэкхем проиллюстрировал «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира, а в 1909 году — «Ундину» Ф. де ла Мотт Фуке и новое издание «Волшебных сказок» братьев Гримм. В этих книгах он создал сказочный волшебный мир, населенный эльфами и троллями, драконами и гоблинами. В 1910–1911 годах Рэкхем нарисовал большую серию иллюстраций к «Кольцу Нибелунгов» Р. Вагнера и получил золотую медаль на международной выставке в Барселоне. Наконец, в 1914 году Рэкхем удостоился выставки в парижском Лувре.

Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)

После Первой Мировой войны две выставки в Нью-Йорке принесли Рэкхему заказы американских издателей. Неустанно работая, мастер проиллюстрировал «Басни» Эзопа, «Сказки» Ш. Перро, «Бурю» У. Шекспира, «Английские волшебные сказки» Ф. Стил и множество других книг. Большинство из них — сказки для детей: Рэкхем говорил, что «поэтические образы, фантастические и шуточные рисунки и книги для детей играют величайшую стимулирующую и образовательную роль в годы, когда детское воображение наиболее восприимчиво». В 1939 году художник, уже прикованный к постели, завершил свою последнюю работу — иллюстрации к сказке К. Грэхема «Ветер в ивах». Рэкхем умер через несколько недель после того, как создал последнюю иллюстрацию к этой книге.

Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)

Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Страна волшебства

Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Богиня Фрейя и золотые яблоки

Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Великаны-ётуны и Фрейя

Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Валькирия

Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Один (Водан)-путешественник

Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Норны и нить судьбы

Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Норны и нить судьбы

Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)
Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)



Автор: В. Г. Зартайский (текст), Артур Рэкхем (Arthur Rackham)/арты.
Источник.
Сегодня, 07:15 by ЛетягаПросмотров: 27Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Рэкхем иллюстрации легенды сказки рисунки

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 08:13
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2505|-1)
Публикаций: 90
Комментариев: 5 811
Согласна, что иллюстрации очень важны.
++++++++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#2 написал: Sniff
Сегодня, 10:06
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 364
Очень выразительно и местами жутковато. Портрет самого художника тоже впечатляет, такой у него взгляд...++
Зарегистрирован: 20.01.2019
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.