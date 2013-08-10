Английский художник Артур Рэкхем (Arthur Rackham)

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Артур Рэкхем родился в 1867 году в Лондоне. С 18 лет он работал клерком, одновременно посещая вечернюю школу изящных искусств. В 1888 году работы Рэкхема впервые появились на выставке в Королевской академии художеств. С 1891 года он начал сотрудничать с газетами «Вестминстер газет» и «Пэлл Мэлл Баджет», а в 1894 году получил первый заказ на рисунки для книги — это был путеводитель по Америке. До конца 1890-х годов художник проиллюстрировал еще несколько книг, в том числе «Легенды Инголдсби» Р. Барэма. Но по-настоящему его талант рисовальщика раскрылся лишь в первом десятилетии нового века.Иллюстрации Рэкхема к вышедшему в 1900 году сборнику сказок братьев Гримм имели большой успех у читателей. Книга переиздавалась несколько раз, причем каждое новое издание выходило в новом оформлении и с новыми рисунками. В 1905 году Рэкхем создал серию рисунков к «Рип Ван Винклю» В. Ирвинга, в 1906 году он по просьбе Джеймса Барри проиллюстрировал его повесть «Питер Пэн в Кенсингтонском саду», а в 1907-м вышли в свет «Легенды Инголдсби» с обновленными рисунками. В том же 1907 году издатель Уильям Хейнеманн заказал художнику иллюстрации к «Алисе в Стране чудес» Л. Кэрролла. Рэкхем создал цикл из 13 цветных и 16 черно-белых рисунков, в которых первым из художников отказался от предложенного Кэрроллом и Тенниелом «викторианского» образа Алисы, предложив новую, современную трактовку, соответствующую мировосприятию эпохи модерна. С выходом в свет «Алисы» пришло признание Рэкхема одним из крупнейших мастеров «золотого века» английской книжной графики. Акварели художника выставлялись в самых престижных лондонских галереях, издательства наперебой предлагали ему оформление малотиражных подарочных изданий, которые сразу раскупались библиофилами. В 1908 году Рэкхем проиллюстрировал «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира, а в 1909 году — «Ундину» Ф. де ла Мотт Фуке и новое издание «Волшебных сказок» братьев Гримм. В этих книгах он создал сказочный волшебный мир, населенный эльфами и троллями, драконами и гоблинами. В 1910–1911 годах Рэкхем нарисовал большую серию иллюстраций к «Кольцу Нибелунгов» Р. Вагнера и получил золотую медаль на международной выставке в Барселоне. Наконец, в 1914 году Рэкхем удостоился выставки в парижском Лувре.После Первой Мировой войны две выставки в Нью-Йорке принесли Рэкхему заказы американских издателей. Неустанно работая, мастер проиллюстрировал «Басни» Эзопа, «Сказки» Ш. Перро, «Бурю» У. Шекспира, «Английские волшебные сказки» Ф. Стил и множество других книг. Большинство из них — сказки для детей: Рэкхем говорил, что «поэтические образы, фантастические и шуточные рисунки и книги для детей играют величайшую стимулирующую и образовательную роль в годы, когда детское воображение наиболее восприимчиво». В 1939 году художник, уже прикованный к постели, завершил свою последнюю работу — иллюстрации к сказке К. Грэхема «Ветер в ивах». Рэкхем умер через несколько недель после того, как создал последнюю иллюстрацию к этой книге.Автор: В. Г. Зартайский (текст), Артур Рэкхем (Arthur Rackham)/арты.

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