Шведский иллюстратор Йон Бауэр

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:20

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Известный шведский художник и иллюстратор Йон Альберт Бауэр (John Bauer) родился 4 июня 1882 года. Он получил классическое художественное образование в Королевской Академии искусств, в Стокгольме. В Академии искусств Бауэр познакомился с художницей Эстер, на которой женился в декабре 1906 года. Она стала моделью для многих работ художника, в том числе для картины "Принцесса фей". Во время двухлетнего пребывания в Италии Бауэр был потрясен красотой и изяществом старинных картин 14-го века, которые он увидел в музеях Неаполя, с тех пор художник неоднократно говорил, как важно учиться у старых мастеров. Хотя Бауэр прославился иллюстрациями к мифам и сказкам, к 1915 году он решил полностью изменить направление своего творчества. К несчастью, этому плану не суждено было воплотиться в жизнь – 20 ноября 1918 года художник вместе с женой и сыном погиб в крушении парохода на озере Веттерн.Йон Бауэр всегда стремился к достоверности. Выполняя иллюстрации к сказкам, он постоянно сверялся с репродукциями в книгах по истории, поэтому на его рисунках оружие, доспехи, украшения и костюмы выглядят так, как они выглядели в реальности, во времена поздней Античности и раннего Средневековья. Когда ему заказали иллюстрации к книге о Лапландии, он провел целое лето среди саамов, путешествуя с ними и делая наброски их одежды, орудий и утвари. Некоторые детали их обихода Бауэр позже включил в иллюстрации сказок о троллях.Самая известная коллекция работ Йона Бауэра – иллюстрации к первым восьми томам "Среди гномов и троллей", сборнику фольклора и сказок известных шведских авторов. Над иллюстрациями к этому сборнику художник работал с 1907 по 1915 год. Многотомная антология пользовалась огромной популярностью. В первых томах иллюстрации публиковалась в монохромном варианте, иногда с добавлением желтого цвета. В последующих томах уже присутствуют самые знаменитые образцы творчества Бауэра в привычном цветном виде: принцесса Тувстарр у черного лесного озера; принцесса и лось Скутт на фоне звездного неба; Скутт, охраняющий спящую принцессу. В работах Бауэра хорошо заметно влияние итальянского Ренессанса и традиционной культуры северных народов; на иллюстрациях с принцами и принцессами отмечаются детали, вдохновленные старинными гобеленами из Фландрии. Художник работал в основном с акварелью и гуашью, но сохранилось также несколько его работ маслом и фресок. Акварели Бауэра теперь считаются классикой сказочной и мифологической иллюстрации; очень многие современные иллюстраторы испытали значительное влияние шведского художника.

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