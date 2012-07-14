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Страшные Арты

Шведский иллюстратор Йон Бауэр

Известный шведский художник и иллюстратор Йон Альберт Бауэр (John Bauer) родился 4 июня 1882 года. Он получил классическое художественное образование в Королевской Академии искусств, в Стокгольме. В Академии искусств Бауэр познакомился с художницей Эстер, на которой женился в декабре 1906 года. Она стала моделью для многих работ художника, в том числе для картины "Принцесса фей". Во время двухлетнего пребывания в Италии Бауэр был потрясен красотой и изяществом старинных картин 14-го века, которые он увидел в музеях Неаполя, с тех пор художник неоднократно говорил, как важно учиться у старых мастеров. Хотя Бауэр прославился иллюстрациями к мифам и сказкам, к 1915 году он решил полностью изменить направление своего творчества. К несчастью, этому плану не суждено было воплотиться в жизнь – 20 ноября 1918 года художник вместе с женой и сыном погиб в крушении парохода на озере Веттерн.

Йон Бауэр всегда стремился к достоверности. Выполняя иллюстрации к сказкам, он постоянно сверялся с репродукциями в книгах по истории, поэтому на его рисунках оружие, доспехи, украшения и костюмы выглядят так, как они выглядели в реальности, во времена поздней Античности и раннего Средневековья. Когда ему заказали иллюстрации к книге о Лапландии, он провел целое лето среди саамов, путешествуя с ними и делая наброски их одежды, орудий и утвари. Некоторые детали их обихода Бауэр позже включил в иллюстрации сказок о троллях.

Самая известная коллекция работ Йона Бауэра – иллюстрации к первым восьми томам "Среди гномов и троллей", сборнику фольклора и сказок известных шведских авторов. Над иллюстрациями к этому сборнику художник работал с 1907 по 1915 год. Многотомная антология пользовалась огромной популярностью. В первых томах иллюстрации публиковалась в монохромном варианте, иногда с добавлением желтого цвета. В последующих томах уже присутствуют самые знаменитые образцы творчества Бауэра в привычном цветном виде: принцесса Тувстарр у черного лесного озера; принцесса и лось Скутт на фоне звездного неба; Скутт, охраняющий спящую принцессу. В работах Бауэра хорошо заметно влияние итальянского Ренессанса и традиционной культуры северных народов; на иллюстрациях с принцами и принцессами отмечаются детали, вдохновленные старинными гобеленами из Фландрии. Художник работал в основном с акварелью и гуашью, но сохранилось также несколько его работ маслом и фресок. Акварели Бауэра теперь считаются классикой сказочной и мифологической иллюстрации; очень многие современные иллюстраторы испытали значительное влияние шведского художника.

Шведский иллюстратор Йон Бауэр
Шведский иллюстратор Йон Бауэр
Шведский иллюстратор Йон Бауэр
Шведский иллюстратор Йон Бауэр
Шведский иллюстратор Йон Бауэр
Шведский иллюстратор Йон Бауэр
Шведский иллюстратор Йон Бауэр
Шведский иллюстратор Йон Бауэр
Шведский иллюстратор Йон Бауэр
Шведский иллюстратор Йон Бауэр
Шведский иллюстратор Йон Бауэр
Шведский иллюстратор Йон Бауэр
Шведский иллюстратор Йон Бауэр
Шведский иллюстратор Йон Бауэр
Шведский иллюстратор Йон Бауэр
Шведский иллюстратор Йон Бауэр
Шведский иллюстратор Йон Бауэр
Шведский иллюстратор Йон Бауэр
Шведский иллюстратор Йон Бауэр
Шведский иллюстратор Йон Бауэр
Шведский иллюстратор Йон Бауэр

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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:20
Сегодня, 08:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 42Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Йон Бауэр иллюстратор мифологическая живопись сказки акварель искусство

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 08:21
+1
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 243
Комментариев: 2 055
Жуткие рисунки, особенно взгляд мужчины на первой картинке anguished. Плюс за публикацию, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#2 написал: Летяга
Сегодня, 08:22
+1
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Публикаций: 392
Комментариев: 6 966
Классические иллюстрации + хорошая предваряющая статья = отличная публикация!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 11:01
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 1
Комментариев: 2 459
Здоровские рисунки к детским сказкам) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
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