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Страшные Арты

Николай Кочергин. Иллюстратор русских сказок

Николай Михайлович Кочергин - известный русский художник, иллюстратор сказок. Родился в 1897 году - умер в 1974 году. В начале своей карьеры приобрёл известность как театральный художник и одним из первых занимался советскими плакатами, но потом переквалифицировался в иллюстратора детских изданий - журналов и книг. Является заслуженным художником РСФСР. Можно безо всяких сомнений говорить о том, что многие люди нашей страны выросли на его книжках, видели образы (Конёк-Горбунок, Василиса Прекрасная и др.), написанные великими русскими писателями именно через призму иллюстраций Николая Кочергина.

Николай Кочергин. Иллюстратор русских сказок

Николай Кочергин. Иллюстратор русских сказок

Николай Кочергин. Иллюстратор русских сказок

Николай Кочергин. Иллюстратор русских сказок

Николай Кочергин. Иллюстратор русских сказок

Николай Кочергин. Иллюстратор русских сказок

Николай Кочергин. Иллюстратор русских сказок

Николай Кочергин. Иллюстратор русских сказок

Николай Кочергин. Иллюстратор русских сказок

Николай Кочергин. Иллюстратор русских сказок

Николай Кочергин. Иллюстратор русских сказок

Николай Кочергин. Иллюстратор русских сказок

Николай Кочергин. Иллюстратор русских сказок

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:21
Сегодня, 11:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 21Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Русские народные сказки былины мифология иллюстрации страшные арты

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 12:23
0
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Комментариев: 2 298
Сказки всегда прелестны, частичка детства, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: PabloEscobar
Сегодня, 12:35
0
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Комментариев: 12
Ну а тут я вообще не понимаю. Сайт вроде о мистике/страхе. Скажи, конечно, хорошо, но вроде бы мимо кассы.
Зарегистрирован: 15.07.2018
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