Николай Кочергин. Иллюстратор русских сказок

Николай Кочергин. Иллюстратор русских сказокНиколай Михайлович Кочергин - известный русский художник, иллюстратор сказок. Родился в 1897 году - умер в 1974 году. В начале своей карьеры приобрёл известность как театральный художник и одним из первых занимался советскими плакатами, но потом переквалифицировался в иллюстратора детских изданий - журналов и книг. Является заслуженным художником РСФСР. Можно безо всяких сомнений говорить о том, что многие люди нашей страны выросли на его книжках, видели образы (Конёк-Горбунок, Василиса Прекрасная и др.), написанные великими русскими писателями именно через призму иллюстраций Николая Кочергина.
Автор - blincov.
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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:21
Сегодня, 11:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 21Комментарии: 2
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