Николай Кочергин. Иллюстратор русских сказок

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 11:21

Сделано_в_СССР Просмотров: 21 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 11:21 by

Николай Михайлович Кочергин - известный русский художник, иллюстратор сказок. Родился в 1897 году - умер в 1974 году. В начале своей карьеры приобрёл известность как театральный художник и одним из первых занимался советскими плакатами, но потом переквалифицировался в иллюстратора детских изданий - журналов и книг. Является заслуженным художником РСФСР. Можно безо всяких сомнений говорить о том, что многие люди нашей страны выросли на его книжках, видели образы (Конёк-Горбунок, Василиса Прекрасная и др.), написанные великими русскими писателями именно через призму иллюстраций Николая Кочергина.Автор - blincov.

Ключевые слова: Русские народные сказки былины мифология иллюстрации страшные арты

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