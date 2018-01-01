Роман Папсуев сказочные иллюстрации в стиле фэнтези

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 35 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:48 by

Роман Папсуев является по-настоящему оригинальным и креативным художником. С одной стороны, он может считаться художником-славянистом, так как использует в своих работах образы из сказок Древней Руси; а с другой стороны, Роман является фэнтези-художником или художником-фантастом, так как все герои из народных сказок перевоплощаются в героев новомодного фэнтези. Авторский проект носит название «Tales of Old Rus». Стоит отметить, что это очень оригинально и очень интересно, так как ничего подобного ранее вы точно не видели. Интересно посмотреть, как талантливый художник преобразил всем известных персонажей, среди которых Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Добрыня Никитич, Алёша Попович, Несмеяна, Варвара-Краса Длинная Коса, Баба-Яга и многие другие, в героев современной фантастики.Сам Роман Папсуев говорит, что вовсе не хотел исказить сказки, поверья, былины и великое наследие предков, а только лишь показал своё видение этих героев: «Я не выдумываю персонажей, все они есть в мифологии, я лишь интерпретирую их описания на свой лад, стараюсь найти в этих описаниях единые черты и при этом стараюсь выдержать единую стилистику, чтобы было похоже на игровой мир.Больше всего меня радует, что некоторые люди, посмотревшие на мои картинки, начинают перечитывать сказки-былины, узнают для себя много нового и понимают, почему у Василисы Прекрасной в сумке сидит кукла, почему Водяной на соме, почему у Ильи Муромца в руках меч, а не булава и т. п. Этот возврат к истокам через мой скромный проект радует меня как автора больше всего».Роман Валентинович Папсуев — российский художник-иллюстратор. Помимо авторского проекта, что вы можете увидеть далее, он оформил немало книг, среди которых книги Ника Перумова, Дмитрия Казакова, Леонида Алехина, а также свои собственные книги. Занимается оформлением настольных игр, компьютерных онлайн игр, рисовал комиксы, а также иллюстрации и постеры для журнала «Мир фантастики».Автор - blincov.

Ключевые слова: Художник иллюстратор славянист фэнтези фантастика

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