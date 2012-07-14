William Stout фэнтези иллюстрации

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 9 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 14:10 by

Художник William Stout известный американский иллюстратор-фантаст. Известен своими работами в стиле фантастики, боевого и сказочного фэнтези, а также иллюстрациями на тему доисторических динозавров. Родился в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта 18 сентября 1949 года. В 2007 году стал обладателем одной из самых престижных премий Чесли (Chesley Awards (ASFA)).Как вы и сами можете увидеть, жанры его иллюстраций очень разнообразны, однако стилистика остаётся неизменной. Эта стилистика или почерк определяет профессионального и сформировавшегося художника. William Stout прекрасно понимает, что именно характер его рисунков так нравится зрителю, поэтому даже не думает изменять своему стилю. Ещё одной характерной особенностью работ данного иллюстратора является наличие множества деталей и элементов. Его персонажи тщательно прорисованы, а на самом рисунке присутствует большое количество различных фигур и объектов, которые находятся здесь как для полноты ощущения, так и для создания особой символической основы, которая помогает зрителю понять настроение рисунка и его смысл. В этой подборке работ американского художника вы можете увидеть знакомые персонажи всем известных сказок и литературных произведений.Автор - blincov.

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