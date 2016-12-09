Ted Nasmith фэнтези иллюстратор

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 44 Комментарии: 4 +4 Вчера, 21:56 by

Тед Несмит (Ted Nasmith) известный художник, художник-иллюстратор в стиле фэнтези. Самые известные работы этого автора относятся к произведениям знаменитого писателя Джона Рональда Руэла Толкина (1892-1973). Он проиллюстрировал такие книги Толкина, как: "Сильмариллион", "Хоббит, или Туда и обратно", "Властелин колец". Благодаря этим работам, Ted Nasmith стал известен практически во всём мире, как один из лучших художников, оформлявших классику мирового фэнтези.Тед Несмит родился в 50-х годах прошлого века в городе Голерич, Онтарио, Канада. Стоит отметить, что сам Толкин, автор книг, которые стали культовыми в современном мире, одобрил творчество художника. В 1972 году Ted Nasmith отправил несколько своих рисунков писателю и получил положительный ответ. Дж. Р. Р. Толкин сделал замечание лишь по одному из проиллюстрированных героев книги Бильбо Бэггинсу, который, по его мнению, получился немного детским. Одобрение и наставление любимого писателя сподвигло начинающего художника на создание новых иллюстраций. Кроме книг, он иллюстрировал и Календари Толкина. Также увлекается музыкой, даже выпустил несколько музыкальных альбомов.Автор - blincov.

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