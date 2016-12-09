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Страшные Арты

Ted Nasmith фэнтези иллюстратор

Тед Несмит (Ted Nasmith) известный художник, художник-иллюстратор в стиле фэнтези. Самые известные работы этого автора относятся к произведениям знаменитого писателя Джона Рональда Руэла Толкина (1892-1973). Он проиллюстрировал такие книги Толкина, как: "Сильмариллион", "Хоббит, или Туда и обратно", "Властелин колец". Благодаря этим работам, Ted Nasmith стал известен практически во всём мире, как один из лучших художников, оформлявших классику мирового фэнтези.

Тед Несмит родился в 50-х годах прошлого века в городе Голерич, Онтарио, Канада. Стоит отметить, что сам Толкин, автор книг, которые стали культовыми в современном мире, одобрил творчество художника. В 1972 году Ted Nasmith отправил несколько своих рисунков писателю и получил положительный ответ. Дж. Р. Р. Толкин сделал замечание лишь по одному из проиллюстрированных героев книги Бильбо Бэггинсу, который, по его мнению, получился немного детским. Одобрение и наставление любимого писателя сподвигло начинающего художника на создание новых иллюстраций. Кроме книг, он иллюстрировал и Календари Толкина. Также увлекается музыкой, даже выпустил несколько музыкальных альбомов.

Ted Nasmith фэнтези иллюстратор
Ted Nasmith фэнтези иллюстратор
Ted Nasmith фэнтези иллюстратор
Ted Nasmith фэнтези иллюстратор
Ted Nasmith фэнтези иллюстратор
Ted Nasmith фэнтези иллюстратор
Ted Nasmith фэнтези иллюстратор
Ted Nasmith фэнтези иллюстратор
Ted Nasmith фэнтези иллюстратор
Ted Nasmith фэнтези иллюстратор
Ted Nasmith фэнтези иллюстратор

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:56
Вчера, 21:56 by Сделано_в_СССРПросмотров: 44Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Тед Несмит (Ted Nasmith) художник иллюстратор тёмное искусство властелин колец толкин

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
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По мотивам Властелина колец) приятно посмотреть +++
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#2 написал: qqq666
Сегодня, 01:32
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класненько нарисовано
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#3 написал: Почетный святой
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