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Фэнтези-иллюстрации Roger Garland

Roger Garland - американский фэнтези художник. Известный иллюстратор книг. Часто работает совместно со своей супругой Линдой Гарланд, которая также является художницей-иллюстратором. На счету художника большое количество работ для самых известных литературных произведений, среди которых такие как "Братство кольца", "Хоббит", "Сильмариллион" писателя Толкиена. От многих других художников иллюстрации данного автора отличаются особой техникой, которая совмещает в себе как традиционные принципы искусства фэнтези, так и сюрреализм, декоративизм, символизм. Работы Роджера Гарланда наполнены особой атмосферой волшебства и тайны. Это сказочный мир, который завораживает и вдохновляет своей необычайной красотой.

Фэнтези-иллюстрации Roger Garland
Фэнтези-иллюстрации Roger Garland
Фэнтези-иллюстрации Roger Garland
Фэнтези-иллюстрации Roger Garland
Фэнтези-иллюстрации Roger Garland
Фэнтези-иллюстрации Roger Garland
Фэнтези-иллюстрации Roger Garland
Фэнтези-иллюстрации Roger Garland
Фэнтези-иллюстрации Roger Garland
Фэнтези-иллюстрации Roger Garland
Фэнтези-иллюстрации Roger Garland

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:27
Сегодня, 20:27 by Сделано_в_СССРПросмотров: 14Комментарии: 0
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Ключевые слова: Roger Garland художник иллюстратор фентези искусство

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