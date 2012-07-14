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Страшные Арты

Художник Fernando Vicente - Дракула

Fernando Vicente - художник, иллюстратор из Испании. Его творчество известно своим неординарным стилем и довольно мрачной составляющей. В этом вы уже могли убедиться, посмотрев подборку его иллюстраций "Художник Fernando Vicente - Физиология", а также такие интересные публикации, как "Фернандо Висенте - Атлас" и "American Cool. Художник-иллюстратор Fernando Vicente". На этот раз вас ждёт чуть менее шокирующая серия работ, которая посвящена культовому персонажу бессмертного романа Брэма Стокера.

Дракула, пожалуй, самый известный вампир, который когда-либо существовал в представлениях людей. Это имя знают во всём мире. Дракула - это не просто ужасный кровопийца и враг всего человечества. Прежде всего, это очень романтичный образ, который, быть может, передал свой характер всем последующим поколениям вампиров, которые по его образу и подобию создавались такими же загадочными, притягательными и обладающими особой харизмой, перед которой просто невозможно устоять. Благодаря Дракуле, вампиры стали одними из самых популярных монстров в литературе, кинематографе, живописи и других жанрах искусства. Своё видение этого персонажа представил зрителям и художник из Мадрида Fernando Vicente.

Художник Fernando Vicente - Дракула
Художник Fernando Vicente - Дракула
Художник Fernando Vicente - Дракула
Художник Fernando Vicente - Дракула
Художник Fernando Vicente - Дракула
Художник Fernando Vicente - Дракула
Художник Fernando Vicente - Дракула
Художник Fernando Vicente - Дракула

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:26
Вчера, 21:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 49Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Fernando Vicente художник иллюстратор тёмное искусство вампиры

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 21:32
0
Группа: Редакторы
Репутация: (680|0)
Публикаций: 253
Комментариев: 2 122
Класс, плюсанул, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#2 написал: Tigger power
Вчера, 23:19
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1545|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 729
Эротично местами) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#3 написал: qqq666
Вчера, 23:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (78|-1)
Публикаций: 114
Комментариев: 1 747
нормально пдюс +
Зарегистрирован: 23.12.2012
       
#4 написал: Почетный святой
Сегодня, 01:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (1169|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 023
Круто нарисовано.

Цитата: Tigger power
Эротично местами) +++

Я как-то наступил на кусок стекла размером как раз примерно с вампирский клык. Было совсем не эротично. А когда две такие острые штуки, да в шею... Почему в акте каннибализма мы упорно хотим видеть поцелуй?

Зарегистрирован: 23.04.2014
   
#5 написал: Эвиллс
Сегодня, 02:09
0
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Репутация: (2723|2)
Публикаций: 209
Комментариев: 3 465
Четвёртая и восьмая картинки понравились - очаровательные! +

Цитата: Почетный святой
Почему в акте каннибализма мы упорно хотим видеть поцелуй?

А почему женщины говорят порою: "Такой хорошенький! Так бы и съела!" (Своего рода - проявление любви, как у самок богомолов наверное.) ogo
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
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