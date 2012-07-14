Художник Fernando Vicente - Дракула

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 49 Комментарии: 5 +6 Вчера, 21:26 by

Fernando Vicente - художник, иллюстратор из Испании. Его творчество известно своим неординарным стилем и довольно мрачной составляющей. В этом вы уже могли убедиться, посмотрев подборку его иллюстраций "Художник Fernando Vicente - Физиология", а также такие интересные публикации, как "Фернандо Висенте - Атлас" и "American Cool. Художник-иллюстратор Fernando Vicente". На этот раз вас ждёт чуть менее шокирующая серия работ, которая посвящена культовому персонажу бессмертного романа Брэма Стокера.Дракула, пожалуй, самый известный вампир, который когда-либо существовал в представлениях людей. Это имя знают во всём мире. Дракула - это не просто ужасный кровопийца и враг всего человечества. Прежде всего, это очень романтичный образ, который, быть может, передал свой характер всем последующим поколениям вампиров, которые по его образу и подобию создавались такими же загадочными, притягательными и обладающими особой харизмой, перед которой просто невозможно устоять. Благодаря Дракуле, вампиры стали одними из самых популярных монстров в литературе, кинематографе, живописи и других жанрах искусства. Своё видение этого персонажа представил зрителям и художник из Мадрида Fernando Vicente.Автор - blincov.

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