Цифровые рисунки от Maciej Kuciara

Maciej Kuciara — польский концепт-художник. В настоящее время проживает в Лос-Анджелесе, США. Работы художника стали настолько известными, что с ним сотрудничают крупнейшие компании, среди которых даже Blur, Disney, Naughty Dog, Dreamworks. Помимо талантливых иллюстраций, некоторые из которых вы можете увидеть далее, Maciej Kuciara работает как мастер цифровой живописи над различными кинопроектами и компьютерными играми. В его фильмографии такие знаменитые картины, как: «Стражи Галактики», «Восхождение Юпитер», «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Помимо фильмов, занимается оформлением компьютерных игр: The Last of Us, Cyberpunk 2077, Halo 4 Scanned, Crysis и другие.Цифровой живописью польский художник стал увлекаться в 2003 году. Изначально он не собирался заниматься этим профессионально, однако у него открылся такой талант, что уже через год он получил свою первую работу в качестве цифрового художника в студии People Can Fly. Maciej Kuciara работает с программами Photoshop, Zbrush, 3Ds Max, Maya, Modo. За десять с лишним лет его талант вырос неимоверно. Некоторые из его современных иллюстраций больше похожи на фотографии высокого качества, чем на рисунки. При этом он проявляет необычайную фантазию. Каждая из иллюстраций представляет глубокий, а иногда до предела напряжённый сюжет. Бросается в глаза проработка деталей и фотографическая реалистичность персонажей.Значительная часть изобразительного искусства художника представляет миры постапокалиптического будущего. Киберпанк и высокие технологии получаются у этого автора невероятно реалистично. Не меньшее внимание он уделяет и мирам фэнтези, где также проявляет завидную изобретательность и безграничный полёт фантазии.

