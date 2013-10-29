Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)Немецкий художник Ким Квач (Kim Kwacz) из Берлина, известный как Kim Köster, размывает границы реальности и фантазии, рисуя на стенах заброшенных заводов за пределами города невиданных существ и монстриков. Свою серию работ он так и назвал — "Монстр" ("Monzter"). Рисунки берлинского художника входят в одноимённую детскую книгу иллюстраций, созданную для Ipad.
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Автор (художник): Ким Квач.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:54
Сегодня, 10:54 by Mina HarkerПросмотров: 27Комментарии: 2
Ключевые слова: Стрит-арт монстры художник творчество