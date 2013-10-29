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Страшные Арты

Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)

Немецкий художник Ким Квач (Kim Kwacz) из Берлина, известный как Kim Köster, размывает границы реальности и фантазии, рисуя на стенах заброшенных заводов за пределами города невиданных существ и монстриков. Свою серию работ он так и назвал — "Монстр" ("Monzter"). Рисунки берлинского художника входят в одноимённую детскую книгу иллюстраций, созданную для Ipad.

1. Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)
2. Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)
3. Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)
4. Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)
5. Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)
6. Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)
7. Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)
8. Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)
9. Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)
10. Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)
11. Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)
12. Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)
13. Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)
14. Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)
15. Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)
16. Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)
17. Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)
18. Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)
19. Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)
20. Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)

Автор (художник): Ким Квач.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:54
Сегодня, 10:54 by Mina HarkerПросмотров: 27Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Стрит-арт монстры художник творчество

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Комментарии

#1 написал: ELEMAT
Сегодня, 11:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2171|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 1 819
Симпатяги! Очень похожи на монстриков из "Корпорации монстров".
На мой взгляд, художник очень даже украсил заброшки на окраине города))
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 12:50
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1434|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 562
Шикарно!))) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
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