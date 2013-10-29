Монстры стрит-арт художника Кима Квач (20 фото)

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:54

Mina Harker Просмотров: 27 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 10:54 by

Немецкий художник Ким Квач (Kim Kwacz) из Берлина, известный как Kim Köster, размывает границы реальности и фантазии, рисуя на стенах заброшенных заводов за пределами города невиданных существ и монстриков. Свою серию работ он так и назвал — "Монстр" ("Monzter"). Рисунки берлинского художника входят в одноимённую детскую книгу иллюстраций, созданную для Ipad.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Автор (художник): Ким Квач.

Ключевые слова: Стрит-арт монстры художник творчество

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