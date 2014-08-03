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Страшно интересно

Работы цифрового художника Wen-jr

Настоящее имя французского талантливого цифрового художника, которого больше знают под ником Wen-jr, - Ромео Джонатан. Основная тема работ цифрового художника Wen-jr - герои популярных компьютерных игр, фантастика и аниме. Его работы пользуются большой популярностью и спросом у разработчиков игр и глянцевых журналов, посвящённых игровой тематике.

Цифровая живопись – это создание электронных изображений за счёт компьютерных имитаций традиционных средств художника. Процесс работы очень напоминает процесс работы обычного художника, только вместо мольберта цифровой художник Wen-jr, создавая свои работы, использует монитор и планшет. Вначале, создавая свои работы, Wen-jr использовал только Adoboe Photoshop и вспышку, но вскоре художник заинтересовался C4D графикой, при помощи которой вскоре открылось еще одно направление в творчестве художника.

Работы цифрового художника Wen-jr
Работы цифрового художника Wen-jr
Работы цифрового художника Wen-jr
Работы цифрового художника Wen-jr
Работы цифрового художника Wen-jr
Работы цифрового художника Wen-jr
Работы цифрового художника Wen-jr
Работы цифрового художника Wen-jr
Работы цифрового художника Wen-jr
Работы цифрового художника Wen-jr
Работы цифрового художника Wen-jr
Работы цифрового художника Wen-jr
Работы цифрового художника Wen-jr
Работы цифрового художника Wen-jr
Работы цифрового художника Wen-jr
Работы цифрового художника Wen-jr
Работы цифрового художника Wen-jr

Автор - Кай.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:15
Вчера, 10:15 by Сделано_в_СССРПросмотров: 62Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Иллюстрации Wen-jr фэнтези картины цифровой художник

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 17:29
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (9491|-3)
Публикаций: 383
Комментариев: 6 910
Исполнение достойное. но всё какое-то пресное и вторичное, не хватает эмоций и оригинальности.
Но всё равно плюс.
Только почему арты не в артах?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
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