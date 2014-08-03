Работы цифрового художника Wen-jr

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 62 Комментарии: 1 +3 Вчера, 10:15 by

Настоящее имя французского талантливого цифрового художника, которого больше знают под ником Wen-jr, - Ромео Джонатан. Основная тема работ цифрового художника Wen-jr - герои популярных компьютерных игр, фантастика и аниме. Его работы пользуются большой популярностью и спросом у разработчиков игр и глянцевых журналов, посвящённых игровой тематике.Цифровая живопись – это создание электронных изображений за счёт компьютерных имитаций традиционных средств художника. Процесс работы очень напоминает процесс работы обычного художника, только вместо мольберта цифровой художник Wen-jr, создавая свои работы, использует монитор и планшет. Вначале, создавая свои работы, Wen-jr использовал только Adoboe Photoshop и вспышку, но вскоре художник заинтересовался C4D графикой, при помощи которой вскоре открылось еще одно направление в творчестве художника.Автор - Кай.

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