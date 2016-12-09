Картины художницы Мелани Делон (Melanie Delon)

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:31

Сделано_в_СССР Просмотров: 67 Комментарии: 5 +3 Вчера, 14:31 by

Мелани Делон (Melanie Delon) – парижанка, известная всей Франции современный художник цифровой живописи. Она считает себя свободным художником- фрилансером, который имеет счастливую возможность заниматься любимым делом, не задумываясь о заработке. Ее оригинальные рисунки создаются по вдохновению в свободное время. Художница в своих картинах хочет донести до зрителя ее яркий, эмоциональный настрой. Мелани старается, чтобы сочетания цветовых оттенков в её работах наиболее полно отображали ее внутренний мир, когда она создает свои картины.Хотя все прекрасные работы Мелани Делон (Melanie Delon) созданы при помощи элементарных, стандартных графических редакторов, тем не менее ,ее цифровые портреты выглядят очень реалистично. По технике работы художницы напоминают классическую живопись. Какими бы неи были цвета на картинах Мелани, одновременно и яркими и нежными, сияющие и глухие, мрачные и перламутр-прозрачными, пастельными и резкими – всех их объединяет одно свойство: они все удивительно естественны и гармоничны. Каждая имеет свой определенный сюжет, рассказывает свою сказку или легенду. Фантастическую, мистическую, детективную или волшебную. С монитора компьютера на нас смотрят нарисованные персонажи, словно желающие передать нам свои эмоции.Фэнтези - любимый жанр этой талантливой французской художницы. При создании своих работ она часто вдохновляется произведениями таких авторов, как Толкиен, Дик и Пратчетт, а также черпает сюжеты картин из фильмов и историй из повседневной жизни.Автор: Кай.

Ключевые слова: Melanie Delon фэнтези картины готика художник

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