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Страшные Арты

Драконы от Kerem Beyit

Kerem Beyit - профессиональный художник. Работает в стиле фэнтези. Его амплуа весьма широко - от наивных сказочных сюжетов до довольно мрачных, почти готических сцен. Однако всё, за что он берётся, даётся ему очень хорошо.

Kerem Beyit является турецким художником. Родился в Анкаре в 1980 году. Несмотря на то, что Kerem достаточно молодой живописец и цифровой художник, он успел стать знаменитым на весь мир благодаря своим героям, которых он представил людям в своих рисунках. Несколько лет учился живописи в учебном заведении. В настоящее время работает свободным художником, или, как это модно сейчас говорить - фрилансером. Оформляет, иллюстрирует художественные книги, журналы, газеты. Особенно этот художник известен во всём мире своими неповторимыми драконами. В изображении этих выдуманных существ турецкий художник преуспел лучше всех. Некоторые из работ включены в такие издания, как Expose и Exotique от Ballistic PublishingExpose. Эти сборники, включают в себя картины и рисунки всех наиболее значительных современных художников, а это означает не что иное, а - всемирное признание.

Драконы от Kerem Beyit
Драконы от Kerem Beyit
Драконы от Kerem Beyit
Драконы от Kerem Beyit
Драконы от Kerem Beyit
Драконы от Kerem Beyit
Драконы от Kerem Beyit
Драконы от Kerem Beyit
Драконы от Kerem Beyit
Драконы от Kerem Beyit

Драконы от Kerem Beyit
Драконы от Kerem Beyit
Драконы от Kerem Beyit
Драконы от Kerem Beyit
Драконы от Kerem Beyit
Драконы от Kerem Beyit
Драконы от Kerem Beyit
Драконы от Kerem Beyit
Драконы от Kerem Beyit
Драконы от Kerem Beyit

Источник 1.
Источник 2.

Вчера, 23:18 by LynxПросмотров: 33Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Драконы фентези фентези-арт мистические существа стихия огонь монстры

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Комментарии

#1 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 03:41
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Группа: Посетители
Репутация: (52|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 479
Обожаю фэнтези! Молодец Kerem Beyit !!! Рисунки замечательные! Дай бог ему всемирного призвания и успехов! 336


Зарегистрирован: 11.07.2017
 
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