Драконы от Kerem Beyit

Lynx Просмотров: 33 Комментарии: 1 +4 Вчера, 23:18 by

Kerem Beyit - профессиональный художник. Работает в стиле фэнтези. Его амплуа весьма широко - от наивных сказочных сюжетов до довольно мрачных, почти готических сцен. Однако всё, за что он берётся, даётся ему очень хорошо.Kerem Beyit является турецким художником. Родился в Анкаре в 1980 году. Несмотря на то, что Kerem достаточно молодой живописец и цифровой художник, он успел стать знаменитым на весь мир благодаря своим героям, которых он представил людям в своих рисунках. Несколько лет учился живописи в учебном заведении. В настоящее время работает свободным художником, или, как это модно сейчас говорить - фрилансером. Оформляет, иллюстрирует художественные книги, журналы, газеты. Особенно этот художник известен во всём мире своими неповторимыми драконами. В изображении этих выдуманных существ турецкий художник преуспел лучше всех. Некоторые из работ включены в такие издания, как Expose и Exotique от Ballistic PublishingExpose. Эти сборники, включают в себя картины и рисунки всех наиболее значительных современных художников, а это означает не что иное, а - всемирное признание.

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