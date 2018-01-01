Заброшенная Церковь Иоанна Предтечи, село Пышкет (Удмуртия)

Летяга Просмотров: 3 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:06 by

Остались еще в моей карте Удмуртии белые пятна. В этот раз такой участок неизведанного оказался в Юкаменском районе в селе Пышкет. Когда-то тут была зажиточная деревня с богатым хозяйством. В центре села располагался большой каменный храм. Сейчас же это деревня на окраине Удмуртии, а церковь доживает свой век. Ради неё мы сюда с вами и приехали.Численность постоянного населения села составляет 618 человек (2007). В селе действуют детский сад и средняя школа. Административный центр Пышкетского сельского поселения. Приход с. Пышкет открыт в 1860 г. В начале богослужения совершались в молитвенном доме. Молитвенный дом Пышкетский был построен в 1860 г. новокрещеным Максимом Булдаковым. Деревянная церковь была построена в 1861 г. на средства прихожан с одним престолом и освящена в честь Рождества Св. Пророка и Предтечи Господня Иоанна. Деревянная церковь существовала до окончания строительства каменного храма.Строительство каменного храма начато в 1891 г. и закончено в 1902 г. Церковь построена на средства прихожан с двумя престолами: главный – в честь Св. Иоанна Предтечи, освящен 25 января 1906 г., правый в честь Св. Великомученицы Екатерины, освящен 13 ноября 1908 г.1 октября 1883 г. при церкви открыта церковно-приходская школа, 1 января 1884 г. - церковно-приходское попечительство.Иоанно-Предтеченская церковь была закрыта на основании постановления Президиума ЦИК УАССР от 29 мая 1938 г. Здание передано под школу.Основной объём - кубический четверик под массивным световым барабаном с шатровым завершением, с четырёх углов главки на пониженных основаниях; трапезная в одной связи с шатровой колокольней. В настоящее время заброшена, частично разрушена (сломаны завершения, колокольня, обрушены кровля трапезной и Екатерининского придела).Местные старожилы рассказывали, что кирпич делали тут же, на месте - между селом и деревней Филимоново. Печи для обжига кирпича представляли собой довольно обширные ямы, отапливаемые дровами. Для крепости в каждый кирпич добавляли по два старых яйца, которые собирали по деревням. А красивая роспись стен, плафонов была выполнена вятскими художниками - мастерами братьями Васнецовыми.В народе говорили, что в церкви зимой и летом всегда был одинаковый температурный режим, чистый свежий воздух. Топили дровами, печи находились в подвале, но никто и никогда не видел, как и где выделялся дым. Дрова прогорали полностью, угара не наблюдалось. Специалисты считают, что калориферная система отопления позволяла постоянно соблюдать санитарно-гигиенические требования.Наша церковь - одна из последних, построенных в Вятской губернии храмов и одна из красивейших и богатейших. Огромный золоченый иконостас привлекал внимание не только верующих. Гладкий паркетный пол (выполненный в виде художественного произведения!) отливал зеркальным блеском. А звон колоколов, отлитых в г. Слободское, что под Вяткой, был слышен на 15 верст вокруг.В годы войны на паркетном полу ремонтировали трактора, потом здесь долго была "глубинка"- перевалочная база для зерна. Затем передали под оклады сельпо. Оставшуюся часть красоты разрушили, разломали приезжие горожане, местные мальчишки, с детства не приученные видеть и ценить красоту.Автор: oesolod.

Ключевые слова: Пышкет Удмуртия церковь храм заброшка

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