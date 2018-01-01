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Заброшки


Заброшки

Заброшенная Церковь Иоанна Предтечи, село Пышкет (Удмуртия)

Остались еще в моей карте Удмуртии белые пятна. В этот раз такой участок неизведанного оказался в Юкаменском районе в селе Пышкет. Когда-то тут была зажиточная деревня с богатым хозяйством. В центре села располагался большой каменный храм. Сейчас же это деревня на окраине Удмуртии, а церковь доживает свой век. Ради неё мы сюда с вами и приехали.

Заброшенная Церковь Иоанна Предтечи, село Пышкет (Удмуртия)

Численность постоянного населения села составляет 618 человек (2007). В селе действуют детский сад и средняя школа. Административный центр Пышкетского сельского поселения. Приход с. Пышкет открыт в 1860 г. В начале богослужения совершались в молитвенном доме. Молитвенный дом Пышкетский был построен в 1860 г. новокрещеным Максимом Булдаковым. Деревянная церковь была построена в 1861 г. на средства прихожан с одним престолом и освящена в честь Рождества Св. Пророка и Предтечи Господня Иоанна. Деревянная церковь существовала до окончания строительства каменного храма.

Заброшенная Церковь Иоанна Предтечи, село Пышкет (Удмуртия)

Строительство каменного храма начато в 1891 г. и закончено в 1902 г. Церковь построена на средства прихожан с двумя престолами: главный – в честь Св. Иоанна Предтечи, освящен 25 января 1906 г., правый в честь Св. Великомученицы Екатерины, освящен 13 ноября 1908 г.

1 октября 1883 г. при церкви открыта церковно-приходская школа, 1 января 1884 г. - церковно-приходское попечительство.

Заброшенная Церковь Иоанна Предтечи, село Пышкет (Удмуртия)

Иоанно-Предтеченская церковь была закрыта на основании постановления Президиума ЦИК УАССР от 29 мая 1938 г. Здание передано под школу.

Заброшенная Церковь Иоанна Предтечи, село Пышкет (Удмуртия)

Основной объём - кубический четверик под массивным световым барабаном с шатровым завершением, с четырёх углов главки на пониженных основаниях; трапезная в одной связи с шатровой колокольней. В настоящее время заброшена, частично разрушена (сломаны завершения, колокольня, обрушены кровля трапезной и Екатерининского придела).

Заброшенная Церковь Иоанна Предтечи, село Пышкет (Удмуртия)

Местные старожилы рассказывали, что кирпич делали тут же, на месте - между селом и деревней Филимоново. Печи для обжига кирпича представляли собой довольно обширные ямы, отапливаемые дровами. Для крепости в каждый кирпич добавляли по два старых яйца, которые собирали по деревням. А красивая роспись стен, плафонов была выполнена вятскими художниками - мастерами братьями Васнецовыми.

Заброшенная Церковь Иоанна Предтечи, село Пышкет (Удмуртия)

В народе говорили, что в церкви зимой и летом всегда был одинаковый температурный режим, чистый свежий воздух. Топили дровами, печи находились в подвале, но никто и никогда не видел, как и где выделялся дым. Дрова прогорали полностью, угара не наблюдалось. Специалисты считают, что калориферная система отопления позволяла постоянно соблюдать санитарно-гигиенические требования.

Заброшенная Церковь Иоанна Предтечи, село Пышкет (Удмуртия)

Наша церковь - одна из последних, построенных в Вятской губернии храмов и одна из красивейших и богатейших. Огромный золоченый иконостас привлекал внимание не только верующих. Гладкий паркетный пол (выполненный в виде художественного произведения!) отливал зеркальным блеском. А звон колоколов, отлитых в г. Слободское, что под Вяткой, был слышен на 15 верст вокруг.

Заброшенная Церковь Иоанна Предтечи, село Пышкет (Удмуртия)

В годы войны на паркетном полу ремонтировали трактора, потом здесь долго была "глубинка"- перевалочная база для зерна. Затем передали под оклады сельпо. Оставшуюся часть красоты разрушили, разломали приезжие горожане, местные мальчишки, с детства не приученные видеть и ценить красоту.

Заброшенная Церковь Иоанна Предтечи, село Пышкет (Удмуртия)

Заброшенная Церковь Иоанна Предтечи, село Пышкет (Удмуртия)

Заброшенная Церковь Иоанна Предтечи, село Пышкет (Удмуртия)

Заброшенная Церковь Иоанна Предтечи, село Пышкет (Удмуртия)

Заброшенная Церковь Иоанна Предтечи, село Пышкет (Удмуртия)

Заброшенная Церковь Иоанна Предтечи, село Пышкет (Удмуртия)

Заброшенная Церковь Иоанна Предтечи, село Пышкет (Удмуртия)

Заброшенная Церковь Иоанна Предтечи, село Пышкет (Удмуртия)


Автор: oesolod.
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Сегодня, 06:06 by ЛетягаПросмотров: 3Комментарии: 0
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Ключевые слова: Пышкет Удмуртия церковь храм заброшка

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