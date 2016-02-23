Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:50

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Mina Harker Просмотров: 28 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 00:50 by

Заброшенные здания настолько часто привлекают фотографов, что даже образовался целый жанр, посвященный исследованию руин. Особый интерес для любителей этой темы представляет покинутая церковь Святого Георгия в чешском селе Лукова.Обветшалая церковь, пустующая с 1960 года, преобразовалась в арт установку художника Якуба Хадрава (Jakub Hadrava). Пустовавшие проходы и скамьи храма теперь занимают укрытые с головой гипсовые «привидения».«Фигуры представляют призраков судетских немцев, которые жили в Лукова до Второй мировой войны и приходили в эту церковь каждое воскресенье, чтобы помолиться. Я надеюсь показать миру, что у этого места было прошлое, и оно составляло часть повседневной жизни», – говорит Якуб Хадрава.Благодаря художнику у этой церкви, построенной в XIV веке, появилось светлое будущее. Инсталляция привлекает туристов и денежные средства, которые позволят восстановить храм. Тем временем фотографы из разных стран приезжают в это место за острыми ощущениями и душещипательными кадрами.Учитывая, что церковь планируют отремонтировать, вероятно, она лишится теперешнего ветхого вида. Но жуткую арт-инсталляцию, возможно, сохранят.Автор неизвестен.

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