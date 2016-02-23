Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по кожеЗаброшенные здания настолько часто привлекают фотографов, что даже образовался целый жанр, посвященный исследованию руин. Особый интерес для любителей этой темы представляет покинутая церковь Святого Георгия в чешском селе Лукова.
Обветшалая церковь, пустующая с 1960 года, преобразовалась в арт установку художника Якуба Хадрава (Jakub Hadrava). Пустовавшие проходы и скамьи храма теперь занимают укрытые с головой гипсовые «привидения».
«Фигуры представляют призраков судетских немцев, которые жили в Лукова до Второй мировой войны и приходили в эту церковь каждое воскресенье, чтобы помолиться. Я надеюсь показать миру, что у этого места было прошлое, и оно составляло часть повседневной жизни», – говорит Якуб Хадрава.
Благодаря художнику у этой церкви, построенной в XIV веке, появилось светлое будущее. Инсталляция привлекает туристов и денежные средства, которые позволят восстановить храм. Тем временем фотографы из разных стран приезжают в это место за острыми ощущениями и душещипательными кадрами.
Духи церкви. Автор фото: Соня Лотнер
Призраки. Автор фото: we are urbexery
Церковь с девятью призраками. Автор фото: Ники Фейджен
Призраки. Автор фото: Конни Херприх
Ожидание спасения. Автор фото: Питер Унтермаерхофер
Мой дом – дом молитвы. Автор фото: Йоханнес Беркхарт
Духи церкви. Автор фото: Соня Лотнер
Моменты молчания. Автор фото: Стефан Бауманн
Предвестник смерти. Автор фото: Йоханнес Буркхарт
Призраки церкви. Автор фото: Кристоф
Призраки войны. Автор фото: Янник Вилрицкс
Дух церкви. Автор фото: Соня Лотнер
Церковные призраки. Автор фото: Анника Хейзиг
Святой Дух. Автор фото: Ники Фейджен
Еретик. Автор фото: Йоханнес Буркхарт
Церковь с призраками. Автор фото: Дэвид Ван Бейл
Автор фото: Конни Херприх
Автор фото: Stillstand
Верующие. Автор фото: Дэвид Пинзер
Призрак. Автор фото: Конни Херприх
Автор фото: Кристоф
Призраки церкви. Автор фото: Кристоф
В тёмном разуме. Автор фото: Йоханнес Буркхарт
Церковь с призраками. Автор фото: Дэвид Ван Бейл
Церковь с привидениями. Автор фото: Dieter Jaschke
Учитывая, что церковь планируют отремонтировать, вероятно, она лишится теперешнего ветхого вида. Но жуткую арт-инсталляцию, возможно, сохранят.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:50
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Сегодня, 00:50 by Mina HarkerПросмотров: 28Комментарии: 3
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