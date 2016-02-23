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Страшно интересно / Заброшки

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже

Заброшенные здания настолько часто привлекают фотографов, что даже образовался целый жанр, посвященный исследованию руин. Особый интерес для любителей этой темы представляет покинутая церковь Святого Георгия в чешском селе Лукова.

Обветшалая церковь, пустующая с 1960 года, преобразовалась в арт установку художника Якуба Хадрава (Jakub Hadrava). Пустовавшие проходы и скамьи храма теперь занимают укрытые с головой гипсовые «привидения».

«Фигуры представляют призраков судетских немцев, которые жили в Лукова до Второй мировой войны и приходили в эту церковь каждое воскресенье, чтобы помолиться. Я надеюсь показать миру, что у этого места было прошлое, и оно составляло часть повседневной жизни», – говорит Якуб Хадрава.

Благодаря художнику у этой церкви, построенной в XIV веке, появилось светлое будущее. Инсталляция привлекает туристов и денежные средства, которые позволят восстановить храм. Тем временем фотографы из разных стран приезжают в это место за острыми ощущениями и душещипательными кадрами.

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Духи церкви. Автор фото: Соня Лотнер

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Призраки. Автор фото: we are urbexery

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Церковь с девятью призраками. Автор фото: Ники Фейджен

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Призраки. Автор фото: Конни Херприх

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Ожидание спасения. Автор фото: Питер Унтермаерхофер

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Мой дом – дом молитвы. Автор фото: Йоханнес Беркхарт

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Духи церкви. Автор фото: Соня Лотнер

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Моменты молчания. Автор фото: Стефан Бауманн

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Предвестник смерти. Автор фото: Йоханнес Буркхарт

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Призраки церкви. Автор фото: Кристоф

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Призраки войны. Автор фото: Янник Вилрицкс

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Дух церкви. Автор фото: Соня Лотнер

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Церковные призраки. Автор фото: Анника Хейзиг

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Святой Дух. Автор фото: Ники Фейджен

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Еретик. Автор фото: Йоханнес Буркхарт

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Церковь с призраками. Автор фото: Дэвид Ван Бейл

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Автор фото: Конни Херприх

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Автор фото: Stillstand

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Верующие. Автор фото: Дэвид Пинзер

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Призрак. Автор фото: Конни Херприх

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Автор фото: Кристоф

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Призраки церкви. Автор фото: Кристоф

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
В тёмном разуме. Автор фото: Йоханнес Буркхарт

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Церковь с призраками. Автор фото: Дэвид Ван Бейл

Заброшенная церковь с призраками – арт-инсталляция, от которой мурашки по коже
Церковь с привидениями. Автор фото: Dieter Jaschke

Учитывая, что церковь планируют отремонтировать, вероятно, она лишится теперешнего ветхого вида. Но жуткую арт-инсталляцию, возможно, сохранят.

Автор неизвестен.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:50
Причина: Изменен раздел. Добавлен раздел
Сегодня, 00:50 by Mina HarkerПросмотров: 28Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Церковь призраки инсталляция фото заброшка

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 00:52
+1
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Очень атмосферно! А еще жестче было бы в сумерках и при свечах!
Плюс.
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#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 01:53
0
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Комментариев: 6 519
Неплохая инсталляция. blush +++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
#3 написал: Shizik22
Сегодня, 04:13
0
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Эстетично...
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