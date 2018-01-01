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Заброшки


Заброшки

Знаменская церковь в селе Замараевское

Месторасположение: Курганская область, Россия.

Знаменская церковь в селе Замараевское Шадринского района. Храм был заложен в 1836 году. В 1842-м году был закончен и освящен придел в честь Зосимы и Савватия. Главный храм был закончен в 1852-м году и освящен в 1854 году. Закрыт — в 1930-е.

Здание сохранилось отлично, видны фрески, планируется реконструкция, но у местных жителей нет денег.
Знаменская церковь в селе Замараевское
Знаменская церковь в селе Замараевское
Знаменская церковь в селе Замараевское
Знаменская церковь в селе Замараевское
Знаменская церковь в селе Замараевское
Знаменская церковь в селе Замараевское
Знаменская церковь в селе Замараевское
Знаменская церковь в селе Замараевское
Знаменская церковь в селе Замараевское
Знаменская церковь в селе Замараевское
Знаменская церковь в селе Замараевское
Знаменская церковь в селе Замараевское
Знаменская церковь в селе Замараевское
Знаменская церковь в селе Замараевское
Знаменская церковь в селе Замараевское
Знаменская церковь в селе Замараевское

Автор: alex66.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:19
Сегодня, 13:19 by Сделано_в_СССРПросмотров: 42Комментарии: 0
+3

Ключевые слова: Объекты культура Россия Курганская область церковь заброшка

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