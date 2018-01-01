Знаменская церковь в селе Замараевское

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 42 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 13:19 by

Месторасположение: Курганская область, Россия.Знаменская церковь в селе Замараевское Шадринского района. Храм был заложен в 1836 году. В 1842-м году был закончен и освящен придел в честь Зосимы и Савватия. Главный храм был закончен в 1852-м году и освящен в 1854 году. Закрыт — в 1930-е.Здание сохранилось отлично, видны фрески, планируется реконструкция, но у местных жителей нет денег.Автор: alex66.

Ключевые слова: Объекты культура Россия Курганская область церковь заброшка

Другие, подобные истории: