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Заброшки


Заброшки

Церковь Троицы Живоначальной в посёлке Пашия

Двухэтажная церковь в посёлке Пашия освящена в ноябре 1786 года. Автором проекта храма был известный архитектор А. Н. Воронихин.

По архитектурному построению и декору Пашийская Свято-Троицкая церковь довольно проста.

В верхнем этаже церкви был просторный светлый зал высотой более семи метров, а нижний этаж состоял из трех помещений — алтарь и два зала.
Без малого полтора века шли богослужения в пашийском храме.

Его закрыли по решению Чусовского райисполкома во время культурной революции — в 1929 году. Сняли колокола, с куполов спилили кресты. Нижний этаж стали использовать под школьные мастерские — столярную и слесарную. Верхний этаж в начале тридцатых годов пытались использовать под кинотеатр. Но вскоре там вспыхнул пожар, сгорели деревянные конструкции алтаря, заготовки для кинозала, огнем были уничтожены росписи стен и потолков.

В первый военный год с наплывом в поселок эвакуированных и с появлением эвакогоспиталя население Пашии увеличилось почти вдвое. Старая пекарня не могла обеспечить хлебом всех жителей, и нижний этаж церкви был превращен в хлебопекарню.

В июле 1967 года здание церкви вновь переустраивается, теперь под физкультурный клуб. Однако осуществить задуманное не удалось.

Храм заброшен с 1970-х годов. Остались фрески, элементы декора, ажурные перила балконов.

Церковь Троицы Живоначальной в посёлке Пашия
Церковь Троицы Живоначальной в посёлке Пашия
Церковь Троицы Живоначальной в посёлке Пашия
Церковь Троицы Живоначальной в посёлке Пашия
Церковь Троицы Живоначальной в посёлке Пашия
Церковь Троицы Живоначальной в посёлке Пашия
Церковь Троицы Живоначальной в посёлке Пашия
Церковь Троицы Живоначальной в посёлке Пашия
Церковь Троицы Живоначальной в посёлке Пашия
Церковь Троицы Живоначальной в посёлке Пашия
Церковь Троицы Живоначальной в посёлке Пашия
Церковь Троицы Живоначальной в посёлке Пашия
Церковь Троицы Живоначальной в посёлке Пашия
Церковь Троицы Живоначальной в посёлке Пашия

Автор - Alex66.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:56
Сегодня, 10:56 by QustoПросмотров: 13Комментарии: 0
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Ключевые слова: Церковь Пашия заброшка

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