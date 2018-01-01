Церковь Троицы Живоначальной в посёлке Пашия

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:56

Qusto Просмотров: 13 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 10:56 by

Двухэтажная церковь в посёлке Пашия освящена в ноябре 1786 года. Автором проекта храма был известный архитектор А. Н. Воронихин.По архитектурному построению и декору Пашийская Свято-Троицкая церковь довольно проста.В верхнем этаже церкви был просторный светлый зал высотой более семи метров, а нижний этаж состоял из трех помещений — алтарь и два зала.Без малого полтора века шли богослужения в пашийском храме.Его закрыли по решению Чусовского райисполкома во время культурной революции — в 1929 году. Сняли колокола, с куполов спилили кресты. Нижний этаж стали использовать под школьные мастерские — столярную и слесарную. Верхний этаж в начале тридцатых годов пытались использовать под кинотеатр. Но вскоре там вспыхнул пожар, сгорели деревянные конструкции алтаря, заготовки для кинозала, огнем были уничтожены росписи стен и потолков.В первый военный год с наплывом в поселок эвакуированных и с появлением эвакогоспиталя население Пашии увеличилось почти вдвое. Старая пекарня не могла обеспечить хлебом всех жителей, и нижний этаж церкви был превращен в хлебопекарню.В июле 1967 года здание церкви вновь переустраивается, теперь под физкультурный клуб. Однако осуществить задуманное не удалось.Храм заброшен с 1970-х годов. Остались фрески, элементы декора, ажурные перила балконов.Автор - Alex66.

Ключевые слова: Церковь Пашия заброшка

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