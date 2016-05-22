Церковь Вознесения Господняя в селе Сада

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Приход в селе Сада открыт в 1767 году Вятской духовной консисторией. 14 марта 1768 года выдана храмозданная грамота №442 на строительство церкви. Деревянная церковь с двумя приделами построена в 1769 году. Первым освящен придел 8 ноября 1769 г. во имя Святых Апостолов Петра и Павла. Главный престол освящен на имя Покрова Пресвятой Богородицы 29 января 1780 г. Второй придел освящен во имя Святого Василия Великого 29 января 1791 г. Все эти престолы нарушены 8 ноября 1829 г. и церковь разобрана.В 1822 г. вместо ветхой деревянной церкви начато строительство каменного храма. Завершено строительство в 1829 г. Каменная церковь построена на средства прихожан с двумя приделами.Вознесенская церковь в 1940 г. прекратила свою деятельность. В апреле 1948 г. религиозная община была зарегистрирована вновь. Здание церкви и имущество передано верующим.В начале 1953 г. вновь прекратила свою деятельность, возобновила ее в 1955 г. В 1959 г. здание передано для нужд детского дома. Решением Ярского райисполкома от 14/XI 1975 г. здание церкви взято под охрану государства, как памятник истории и культуры 19 века.

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