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Заброшки


Заброшки

Спасская церковь в селе Сладкокарасинское

Месторасположение: Курганская область, Россия.

В 1828 году в селе Сладкие Караси был заложен храм. 28 июля 1829 года был освящен теплый придел в честь Екатерины мученицы. 5 октября 1847 году освятили главный храм во имя Всемилостивейшего Спаса. Храм закрыт в 1930-е годы. В здании находился склад, ныне оно пустует и разрушается.
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское
Спасская церковь в селе Сладкокарасинское

Автор: alex66.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:17
Сегодня, 13:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 37Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Объекты культура Россия Курганская область церковь заброшка

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 13:20
0
Группа: Авторы
Репутация: (2458|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 980
Такие церкви гибнут! Зато дома сортиры за храмы почитают все, украшают их и оборудуют всяким дорогим барахлом. Эх!
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
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