Спасская церковь в селе Сладкокарасинское

Спасская церковь в селе СладкокарасинскоеМесторасположение: Курганская область, Россия.
В 1828 году в селе Сладкие Караси был заложен храм. 28 июля 1829 года был освящен теплый придел в честь Екатерины мученицы. 5 октября 1847 году освятили главный храм во имя Всемилостивейшего Спаса. Храм закрыт в 1930-е годы. В здании находился склад, ныне оно пустует и разрушается.
Автор: alex66.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:17
Сегодня, 13:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 37Комментарии: 1
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