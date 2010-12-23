Спасская церковь в селе Сладкокарасинское

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 37 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 13:17 by

Месторасположение: Курганская область, Россия.В 1828 году в селе Сладкие Караси был заложен храм. 28 июля 1829 года был освящен теплый придел в честь Екатерины мученицы. 5 октября 1847 году освятили главный храм во имя Всемилостивейшего Спаса. Храм закрыт в 1930-е годы. В здании находился склад, ныне оно пустует и разрушается.Автор: alex66.

Ключевые слова: Объекты культура Россия Курганская область церковь заброшка

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