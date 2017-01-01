Церковь Елисея Пророка
Церковь Елисея Пророка находится в Ленинградской области на берегу озера Сидозеро, недалеко от дачного поселка с одноименным названием. Раньше же на месте дачного поселка находилось урочище Яковлевское. Создана она в 1899 году. Построена из дерева, но при этом имеет формы русского эклектичного стиля, характерного для каменного зодчества.
Православная церковь Елисея Пророка считается достопримечательностью и важным объектом так называемого "Подпорожского Кольца". В туристских описаниях она фигурирует как "труднодоступная", но на самом деле, идти от дачного поселка до нее от силы минут сорок.
Церковь очень красивая и необычная. При этом она постепенно разрушается и в списке подлежащих восстановлению культурных объектов, судя по всему, не значится, а жаль.
История церкви Елисея Пророка
13 (26 по новому стилю) июня 1899 года была освящена церковь Пророка Елисея в деревне Сидозеро Олонецкого уезда Олонецкой губернии.
Сейчас здесь зарастающая редколесьем поляна на мысу в паре километров от ближайшего садоводства. А 115 лет назад Сидозеро было довольно большой деревней.
В этот день здесь было многолюдно. Для освящения храма в Сидозеро прибыл епископ Олонецкий и Петрозаводский Назарий (Кириллов) со свитой.
В наши дни архиерейские освящения церквей для всех привычны, а в те годы большинство церквей освящались по-простому, благочинными, а иногда и просто приходскими священниками. На архиерейское освящение с окрестных приходов собралась небывалая для Сидозера толпа - до трёх тысяч человек.
Церковь в Сидозере появилась не случайно. Её уникальное посвящение - в честь ветхозаветного пророка Елисея, ученика пророка Илии - связано с тем, что храм строился на месте захоронения некоего монаха Елисея. Народное предание называло его иноком соседней Яблонской пустыни - небольшого монастыря, находившегося на Яблонском острове, посреди Свири - сейчас на этом месте плещутся воды Подпорожского водохранилища.
По преданию, в Смутное время, когда Яблонская пустынь была разорена поляками, Елисей бежал в леса на правобережье Свири и поселился на берегу Сидозера. Еще в конце XIX века местные жители показывали "монахову дорожку", которой Елисей ходил с Сидозера к своему разгромленному монастырю. Здесь же, на Сидозере, Елисей и умер.
На его могиле, на всхолмлении среди сосен, был поставлен большой крест. Елисеева могила с давних пор почиталась местными жителями. В 1870-х годах, в память прекращения эпидемии среди крестьянского скота, было установлено ежегодное празднование в день 14 июня - день памяти Пророка Елисея. Тогда же над могилой поставили деревянную часовню. С каждым годом количество паломников, приходивших на Сидозеро 14 июня, увеличивалось, и в конце XIX века встал вопрос о строительстве тут особой церкви.
Средств на строительство у окрестных крестьян не было. Однако в то время существовала налаженная схема финансирования подобного строительства на средства столичных меценатов. Запросы на сооружение церквей от прихожан, через духовные консистории, стекались к широко известному на Севере петербургскому священнику, митрофорному протоиерею Гавриилу Марковичу Любимову, настоятелю дворцовой церкви в Ораниенбауме. Он-то и подыскивал благотворителей. Отец Гавриил умер осенью 1899 года, и сидозерский храм стал одним из последних, построенных при его содействии.
Средства на строительство на Сидозере дал купец Санкт-Петербурга Александр Семенович Андреев, торговавший "ленточным и кружевным товаром" в Перинной линии Гостиного двора. В то время ему было всего 30 лет, и вероятно, одним из стимулов помочь в строительстве церкви был ожидавший его за столь большой вклад орден Святой Анны III степени.
Работы были осуществлены быстро - в течении 1898-1899 годов. Председателем строительного комитета был избран начальник 2-й судоходной дистанции Мариинского водного пути Вытегорского округа путей сообщения, коллежский асессор Василий Александрович Новожилов. Сам Новожилов жил неподалеку, в Мятусово, и в сидозерской округе его хорошо знали.
Храм в Сидозере выгодно отличался от многих других, также выстроенных на средства благотворителей. Купец Андреев не пожалел денег для строительства, по богатству декоративной отделки, качеству выполнения деталей храм можно поставить наравне со столичными постройками.
В день освящения даже митрополит Назарий, многое видевший на своем веку, похвалил сидозерскую церковь. По всей видимости, проект храма был составлен кем-то из петербургских архитекторов.
Деревня Сидозеро прекратила своё существование в 1960-х годах. Обычай праздновать "Елисеев день" прекратился несколько раньше.
Храм пророка Елисея, уже больше века не знавший ремонта, стоит до сих пор. Его техническое состояние не самое простое, однако пока что он еще достаточно цел - качественная работа - и он вполне подлежит восстановлению.
Сейчас есть вероятность того, что Елисеевский храм будет перевезен в туристическую "деревню" Мандроги.
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