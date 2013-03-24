Иллюстрированная энциклопедия "Миры Говарда Филлипса Лавкрафта"

Хочу рассказать и показать книгу с иллюстрациями "Миры Говарда Лавкрафта".

О книге:Выпущена в 2019 году, Издательство АСТ. Полностью российское, это не перевод, а оригинальное издание.

Это своего рода «бестиарий» существ из миров Говарда Лавкрафта. Важное уточнение: НЕ ТОЛЬКО СУЩЕСТВ, КОТОРЫЕ ФИГУРИРОВАЛИ В КНИГАХ САМОГО ЛАВКРАФТА. Под «мирами» создатели издания подразумевают большущую вселенную, в которую входят дополнительно все истории последователей Лавкрафта.

Вот вырезка из аннотации от авторов: «Это первая попытка русскоязычных исследователей обобщить и представить на суд читателей сведения о Божествах, Расах и Созданиях, порожденных плодовитой фантазией Говарда Лавкрафта и его последователей — таких, как Брайан Ламли, Роберт И. Говард, Август Дерлет и др.».

Такие дела. На странице каждого персонажа после описания есть сноска, которая указывает, в каком произведении (или произведениях) какого автора (авторов) персонаж появлялся. Я насчитала в книге 45 существ.



Небольшое ОЦМ по поводу оформления (я никому его не навязываю, просто выскажу): мне оно не очень по вкусу. Мне не нравятся шрифты как на обложке, так и внутри, стилистическое оформление обложки и страниц, оформление иллюстраций — вот эти «задники», непонятные накладки узоров и изображений поверх. Отдает каким-то фанартом и, на мой взгляд, иллюстрации не обрамляет, а портит. Мне кажется, можно было оформить гораздо более стильно. Но это всё вкусовщина, конечно.

А что бы я выделила реально заметным минусом: иллюстрации рисовали три художника. С тремя разными стилями. В книге три условных раздела, под три «расы» существ, и сначала я решила, что каждый художник отвечает за один раздел, и таким образом есть система. Но нет, это нифига не так, Карл. Совершенно разные стилистически иллюстрации размещены бессистемно и просто скачут друг за другом без какой-либо визуальной логики. Меня лично это бесит, хочется какой-то цельности, что ли :-/ Да, конечно, одному человеку сложно справиться, казалось бы, с целой книгой, но вот здесь, например, человек справился. Почему нельзя было отдать зарплату и человеко-часы, распределенные на троих, одному, чтобы он сделал всё в едином стиле, мне чет не понятно — ну да ладно.

В целом, если не брать в расчет мои личные загоны по поводу оформления, книга будет отличным подарком поклоннику Лавкрафта.

Перейдем к делу:

Автор - Ali.ena.
Сегодня, 08:23 by ЛетягаПросмотров: 55Комментарии: 1
Ключевые слова: Лавкрафт книга иллюстрации бестиарий

Комментарии

#1 написал: Скарм
Сегодня, 19:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (82|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 616
Где-то в году 1986-ом мне удалось купить книгу сборник рассказов ужасов Лавкравта. Читал запоем. Потом боялся уснуть...
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
