Бестиарий охотников за привидениями 3

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:51

Nik_dk Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:51 by

Грюндель - единственный призрак, который был и в Настоящих, и в Экстремальных охотниках за привидениями (если не считать Гхаша и Самайна, засветившихся в опенинге Экстремальных)Хоб Анагарок из второго сезона Настоящих охотников за привидениямиНекса из второго сезона Настоящих охотников за привидениямиСамайн - дух Хэллоуина. Один из классической тройки демонов (вместе с Песочным человеком и Бугименом) Настоящих охотников за привидениями. Был в первом сезоне и вернулся в третьем сезоне реалов. Засветился в интро Экстремальных охотников за привидениями, лично мне было жалко, что не сняли Хэллоуинскую версию Экстримов.Паучиха из игры Ghostbusters 2009 года (до недавнего объявления о съёмках третьего фильма считался продолжением классической дилогии), мой самый любимый персонаж в игре.Автор - T-RexJones (он же Tristan Jones).

Ключевые слова: Охотники за привидениями арты демоны призраки

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