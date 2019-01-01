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Страшные Арты

Бестиарий охотников за привидениями 3

Бестиарий охотников за привидениями 3

Грюндель - единственный призрак, который был и в Настоящих, и в Экстремальных охотниках за привидениями (если не считать Гхаша и Самайна, засветившихся в опенинге Экстремальных)

Бестиарий охотников за привидениями 3

Хоб Анагарок из второго сезона Настоящих охотников за привидениями

Бестиарий охотников за привидениями 3

Бестиарий охотников за привидениями 3

Некса из второго сезона Настоящих охотников за привидениями

Бестиарий охотников за привидениями 3

Бестиарий охотников за привидениями 3

Самайн - дух Хэллоуина. Один из классической тройки демонов (вместе с Песочным человеком и Бугименом) Настоящих охотников за привидениями. Был в первом сезоне и вернулся в третьем сезоне реалов. Засветился в интро Экстремальных охотников за привидениями, лично мне было жалко, что не сняли Хэллоуинскую версию Экстримов.

Бестиарий охотников за привидениями 3

Паучиха из игры Ghostbusters 2009 года (до недавнего объявления о съёмках третьего фильма считался продолжением классической дилогии), мой самый любимый персонаж в игре.

Бестиарий охотников за привидениями 3

Автор - T-RexJones (он же Tristan Jones).
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:51
Сегодня, 14:51 by Nik_dkПросмотров: 7Комментарии: 0
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Ключевые слова: Охотники за привидениями арты демоны призраки

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