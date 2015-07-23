Кошмарные монстры Говарда Лавкрафта

Летяга Просмотров: 19 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 11:43 by

Художник Джозеф Диаз (Joseph Diaz) родом из Испании, и за последние 8 лет он поучаствовал в создании концепт-арта для таких известных фильмов, как "Голос монстра", "Варкрафт" и "Бьютифул", а также для сериалов "Игра престолов" и "Сонная лощина". И страшные рассказы мэтра ужасов Диаз явно читал очень внимательно - монстры, описанные в них, выполнены максимально близко к их описанию в книге, пусть даже они и позиционировались отцом Ктулху как "неописуемые". Впрочем, оцените сами.Ужас ДанвичаЗов КтулхуУмр ат-ТавилУилбур УэйтлиДагонМорок над ИннсмаутомСтарецГлубоководныйШогготДхоулАвтор: Джозеф Диаз (Joseph Diaz), арты.

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