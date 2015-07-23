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Страшные Арты

Кошмарные монстры Говарда Лавкрафта

Кошмарные монстры Говарда Лавкрафта

Художник Джозеф Диаз (Joseph Diaz) родом из Испании, и за последние 8 лет он поучаствовал в создании концепт-арта для таких известных фильмов, как "Голос монстра", "Варкрафт" и "Бьютифул", а также для сериалов "Игра престолов" и "Сонная лощина". И страшные рассказы мэтра ужасов Диаз явно читал очень внимательно - монстры, описанные в них, выполнены максимально близко к их описанию в книге, пусть даже они и позиционировались отцом Ктулху как "неописуемые". Впрочем, оцените сами.

Ужас Данвича
Кошмарные монстры Говарда Лавкрафта

Зов Ктулху
Кошмарные монстры Говарда Лавкрафта

Умр ат-Тавил
Кошмарные монстры Говарда Лавкрафта

Уилбур Уэйтли
Кошмарные монстры Говарда Лавкрафта

Дагон
Кошмарные монстры Говарда Лавкрафта

Морок над Иннсмаутом
Кошмарные монстры Говарда Лавкрафта

Старец
Кошмарные монстры Говарда Лавкрафта

Глубоководный
Кошмарные монстры Говарда Лавкрафта

Шоггот
Кошмарные монстры Говарда Лавкрафта

Дхоул
Кошмарные монстры Говарда Лавкрафта

Кошмарные монстры Говарда Лавкрафта

Кошмарные монстры Говарда Лавкрафта

Кошмарные монстры Говарда Лавкрафта


Автор: Джозеф Диаз (Joseph Diaz), арты.
Источник.
Сегодня, 11:43 by ЛетягаПросмотров: 19Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Лавкрафт Джозеф Диаз Ктулху монстры арты

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 11:54
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Отчаянно не хватает подписей ху из ху.
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#2 написал: Летяга
Сегодня, 11:58
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Комментариев: 7 029
Цитата: Estellan
Отчаянно не хватает подписей ху из ху.

Без подписей - только три нижние картинки. Остальные подписаны. Надпись - над картинкой.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#3 написал: Estellan
Сегодня, 12:00
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Комментариев: 1 171
Летяга
Видимо с первой попытки не отобразилось.)) Виноват.
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#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:09
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Репутация: (781|0)
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Комментариев: 2 499
Дагон хорош! А вот Ктулху в моём воображении пострашнее будет.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 12:21
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Публикаций: 2
Комментариев: 2 490
Все хороши, как и положено склизкие и противные)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
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