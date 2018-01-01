Французский художник-фантаст Philippe Druillet

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 27 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:30 by

Philippe Druillet - знаменитый французский художник-фантаст, художник комиксов, иллюстратор. Является лауреатом многих престижных премий и обладателем многочисленных наград.Philippe Druillet родился в Тулузе, Франция в 1944 году. Детство и юность провёл в Испании. После того, как вернулся в 1952 году во Францию, некоторое время работал как фотограф, но потом всё же отдал предпочтение другому искусству - графике и живописи. Его всегда привлекали мистика и фантастика, поэтому выбор жанра был совсем не трудным. Благодаря своеобразной технике, которая до сих пор считается одной из самых оригинальных и самобытных, необычному взгляду на выдуманные миры, он вскоре стал очень востребованным иллюстратором. Кроме создания комиксов иллюстрировал книги, среди которых были издания Говарда Лавкрафта и других. Кроме того, создавал плакаты к фильмам, работал над оформлением театральных постановок и художественных фильмов.Его живопись очень необычна даже для такого разнообразного на стилистики жанра, как фантастика. Фантастика и фэнтези замечательны для художника тем, что могут предоставить творцу полную свободу самовыражения. Никто, в конце концов, не знает, как может выглядеть инопланетянин с далёкой звезды или какой-нибудь тролль из мифологии. То, что делают художники в фантастике, является практически "реализмом", так как здесь нет понятий авангарда. Смешение техник, жанров и стилей, которые присущи для художников-фантастов - дело довольно обычное, но всё это было сформировано целыми поколениями художников, настоящих классиков, среди которых, безусловно, есть и имя Philippe Druillet.Автор - blincov.

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