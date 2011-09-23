Сгущались тучи над амбаром

Сгущались тучи над амбаромСгущались тучи над амбаром -
Зловещий ветер загулял.
И ярким светом над оврагом
Каскад небесных гроз пылал.
А что в овраге за амбаром
Хрипящий издавало крик,
Сопровождаемый диким лаем
Собак, рассудок потерявших в миг.
Никто не знал, верней сказать, не видел...
Но знали точно все одно -
С приходом ночи ветер стихнет
И вылезет на свет оно...
Под лунным светом на охоту...
Сносить ближайшие дома
И запахом, несущим рвоту,
Вселять кошмар в сердца селян.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 15:18
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:18 by Вильям ФростПросмотров: 21Комментарии: 2
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