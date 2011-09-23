Сгущались тучи над амбаром

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 15:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Вильям Фрост Просмотров: 21 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 15:18 by

Сгущались тучи над амбаром -Зловещий ветер загулял.И ярким светом над оврагомКаскад небесных гроз пылал.А что в овраге за амбаромХрипящий издавало крик,Сопровождаемый диким лаемСобак, рассудок потерявших в миг.Никто не знал, верней сказать, не видел...Но знали точно все одно -С приходом ночи ветер стихнетИ вылезет на свет оно...Под лунным светом на охоту...Сносить ближайшие домаИ запахом, несущим рвоту,Вселять кошмар в сердца селян.

Ключевые слова: Лай амбар крик кошмар авторский стих

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