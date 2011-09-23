Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Сгущались тучи над амбаром

Сгущались тучи над амбаром -
Зловещий ветер загулял.
И ярким светом над оврагом
Каскад небесных гроз пылал.

А что в овраге за амбаром
Хрипящий издавало крик,
Сопровождаемый диким лаем
Собак, рассудок потерявших в миг.

Никто не знал, верней сказать, не видел...
Но знали точно все одно -
С приходом ночи ветер стихнет
И вылезет на свет оно...

Под лунным светом на охоту...
Сносить ближайшие дома
И запахом, несущим рвоту,
Вселять кошмар в сердца селян.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 15:18
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:18 by Вильям ФростПросмотров: 21Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Лай амбар крик кошмар авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 15:34
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (1810|0)
Публикаций: 330
Комментариев: 6 326
Не плохо.+
В первом катрене так и просится вместо "загулял""завывал"
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 17:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 118
Мне понравилось! Ставлю плюсик! +
Зарегистрирован: 11.07.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.