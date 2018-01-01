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Страшные Арты

Подборка жуткого лавкрафтианского арта

Подборка жуткого лавкрафтианского арта

На платформе DeviantArt обнаружилась пачка классных артов, выполненных художником из Бразилии с ником GrafGunther по мотивам произведений Говарда Лавкрафта. И идеи знаменитого хоррор-писателя здесь действительно угадываются моментально - тут и кошмарные монстры, и рыболюди, прячущиеся в мрачном Иннсмауте, и древний ужас, поднимающийся из морских глубин. Некоторые из работ художника очень неплохо смотрелись бы на книжных обложках! Сам Лавкрафт наверняка пришёл бы в полный восторг.

Подборка жуткого лавкрафтианского арта
Подборка жуткого лавкрафтианского арта
Подборка жуткого лавкрафтианского арта
Подборка жуткого лавкрафтианского арта
Подборка жуткого лавкрафтианского арта
Подборка жуткого лавкрафтианского арта
Подборка жуткого лавкрафтианского арта
Подборка жуткого лавкрафтианского арта
Подборка жуткого лавкрафтианского арта
Подборка жуткого лавкрафтианского арта
Подборка жуткого лавкрафтианского арта
Подборка жуткого лавкрафтианского арта
Подборка жуткого лавкрафтианского арта
Подборка жуткого лавкрафтианского арта
Подборка жуткого лавкрафтианского арта
Подборка жуткого лавкрафтианского арта
Подборка жуткого лавкрафтианского арта


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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:27
Сегодня, 00:27 by Сделано_в_СССРПросмотров: 8Комментарии: 0
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Ключевые слова: GrafGunther художник арт творчество

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