Подборка жуткого лавкрафтианского арта

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 8 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:27 by

На платформе DeviantArt обнаружилась пачка классных артов, выполненных художником из Бразилии с ником GrafGunther по мотивам произведений Говарда Лавкрафта. И идеи знаменитого хоррор-писателя здесь действительно угадываются моментально - тут и кошмарные монстры, и рыболюди, прячущиеся в мрачном Иннсмауте, и древний ужас, поднимающийся из морских глубин. Некоторые из работ художника очень неплохо смотрелись бы на книжных обложках! Сам Лавкрафт наверняка пришёл бы в полный восторг.

Ключевые слова: GrafGunther художник арт творчество

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