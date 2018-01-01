Подборка жуткого лавкрафтианского арта
На платформе DeviantArt обнаружилась пачка классных артов, выполненных художником из Бразилии с ником GrafGunther по мотивам произведений Говарда Лавкрафта. И идеи знаменитого хоррор-писателя здесь действительно угадываются моментально - тут и кошмарные монстры, и рыболюди, прячущиеся в мрачном Иннсмауте, и древний ужас, поднимающийся из морских глубин. Некоторые из работ художника очень неплохо смотрелись бы на книжных обложках! Сам Лавкрафт наверняка пришёл бы в полный восторг.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:27
Сегодня, 00:27 by Сделано_в_СССРПросмотров: 8Комментарии: 0
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