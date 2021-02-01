Встреча с представителем галактического содружества

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:39

swandance Просмотров: 129 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:39 by

"Прилетел гуманоид в треугольной тарелке": рассказ контактера.Ирина Подзорова из Воронежа стала контактером в 13 лет. Первый пришелец, с которым она познакомилась, был с планеты Дараал в созвездии Кассиопея, рассказала женщина в студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". О гигантских существах с полукруглой головой без шеи и тремя глазами сообщала в 1989 году даже программа "Время", но Ирина тот репортаж не видела и ничего не слышала от земляков об их встречах с гуманоидами.Но именно такое существо в 1990 году она во время вечерней прогулки увидела однажды на огромном инопланетном корабле треугольной формы. Окошки в нем светились, а существ там было пятеро. Внезапно одно из них приблизилось, мужским голосом на чистом русском языке представилось Кирхитоном и предложило полететь с ними на их родину. "Мама будет волноваться", – сказала девочка. "Ты вернешься через две минуты", – пообещал ее новый знакомый…Сейчас с ней на связи представители других планет Межзвездного союза. "В нашей галактике существует 727 разумных плотноматериальных гуманоидных цивилизаций и в десятки раз больше тонкоматериальных, или плазмоидных, которые состоят из энергии. 116 из 727 входят в Межзвездный союз. Дараа – входит, Земля – нет. Так что посланцы Дараа находятся здесь тайно от большинства землян: к массовому контакту наша планета еще не готова. И на контакт они идут лишь с теми людьми, которые по энергетике и вибрациям с ними совпадают и не представляют для них опасности", – рассказала Ирина.Кирхитон назначил ей встречи дважды в неделю в лесу. Во второй раз он прилетел на тарелке и поставил ей чип, свозив для этого на лунную базу. Обнаружить чип земными средствами нельзя: он состоит из биополимеров и похож на один из мелких сосудов или нервов человеческого тела.Певица Катя Лель, у которой в 16 лет был контакт с инопланетянами, закончившийся для нее утратой трех зубов, обратилась к Ирине с просьбой объяснить, что тогда произошло и зачем понадобились ее зубы, да еще сразу три. Как выяснилось, пришелец, который встречался тогда с Катей, во время скайп-сеанса Подзоровой с Лель как раз оказался рядом с Ириной. Через нее он объяснил, что из трех зубов – необходимый минимум – они вырастили трех биороботов – клонов Кати, правда, с другим цветом волос.Ныне кураторами Ирины являются представители другой, тонкоматериальной цивилизации, в частности, существо по имени Мидгаскаус. Даже в студии вместе с ней были два представителя Межзвездного союза – в своем астральном воплощении. Земных гостей, попросивших инопланетных материализоваться ("Неловко все же, они нас видят, а мы их нет"), Ирина успокоила: "Они видят и общаются тоже не с вашими физическими телами, а только с вашими энергиями".Верит ли Катя Лель в контакты землян с пришельцами? Какой профессиональный совет дала Ирине актриса Вера Сотникова, написавшая роман о лемурийце? Как проходила встреча корреспондента программы с Мидгаскаусом – специалистом по биологии, психологии и инопланетянам? И что "кураторы" Подзоровой говорят о важных для всех землян и россиян в частности катаклизмах: пандемии коронавируса и перспективах девальвации рубля? Ответы – в программе "Прямой эфир".Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Инопланетяне путешествие проект

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