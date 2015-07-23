Согласны ли вы купить (для себя) качественный дом, и по привлекательной цене, но если бы на заднем участке находилась чужая могила? 1) - Да! 2) - Нет!



Захоронения на частных жилых участках, и рассмотрение данной темы с разных сторон

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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

Стигандр Просмотров: 118 Комментарии: 3 +1 Вчера, 14:17 by

(дипломат шевалье де Брильи)В свете современной растущей тенденции к обороту частных земельных участков, в плане их купли-продажи от одного частного владельца к другому, возникает резонное желание будущего владельца, собирающегося приобретать индивидуальный жилой дом на земельном участке, или же, только земельный участок, для строительства собственного дома, это выяснить «чистоту» этого самого покупаемого им участка. (Данный вопрос актуален именно для частных лиц, которые приобретают его для собственного проживания, а не для дальнейшей его перепродажи с целью извлечения прибыли, хотя в будущем, они могут рассмотреть вопрос и о его продаже). Под «чистотой» здесь следует понимать не финансовые обременения, наложенные на участок, а именно отсутствие в земле какого-либо захоронения.И если, покупая вторичное жильё, будь то дом или квартира, покупатель готов к тому, что в этом самом доме или квартире уже кто-то жил и кто-то, возможно, умер, и что этот человек, умерев, какое-то время находился в этом доме или квартире, потом уже в гостиной, как правило, лежал в гробу, потом его вынесли и уже больше не приносили обратно. Ко всему этому потенциальный покупатель готов. Он не думает об этом постоянно, гладя на стены и полы осматриваемого им вторичного жилья, но он прекрасно осознаёт, что могло происходить в этих стенах. Что кто-то из прежних жителей мог здесь умереть. Кто-то, возможно, умер своей смертью, в результате естественных причин, кто-то - по причине болезни, кто-то умер в результате насильственной смерти, с самыми ужасными составляющими этой смерти. Но всех этих покойных уже здесь нет. Они сейчас там, где и должны быть. А ещё, потому что продавать жильё с находящимся в нем покойником не принято. Жильё предназначено для живых. И скрыть, например, замуровать в стену или в плиту перекрытия останки мёртвого человека в современных квартирах и даже в домах становится достаточно проблематичным. (Хотя в частных домах это всё же более возможно, чем в квартирах).Сам интерьер вторичного жилья может находиться в стадии незавершённого или завершённого ремонта, а так же в стадии необходимого косметического ремонта. Но любое жильё, выставленное на продажу, не будет иметь следов смерти. Так принято, так и должно быть. Каким бы запущенным не был интерьер квартиры, покупатель всё равно может найтись. Но если оставить следы человеческой смерти, человеческих останков, то покупатель, скорее всего не будет найден, а эта место посетит представитель власти, который, резонно поинтересуется у владельцев, что же здесь творится?Что же касается земельного участка, то здесь возможно всё. На земельном участке могут быть могилы, они могут располагаться открыто, например, оформленные и ухоженные могилы умерших родственников владельца. Либо скрытно - этакое криминальное захоронение. Ещё может быть, что на участке находилось целое кладбище, о котором никаких документов не сохранилось, и даже бывшие владельцы участка этого не знали. А ещё могилы могли быть на участке какое-то время, потом они могли быть перезахоронены, и это в лучшем случае. Либо эти могилы могли быть просто снесены. И о том, что они были, никто посторонний узнать уже не сможет, пока не углубиться лопатой в грунт.Тема захоронений рассматривается и регулируется в первую очередь с позиции закона. Воспринимается с позиции этики, морали и духовных взглядов, а так же ограничивается позицией наличия паранормальных составляющих.Итак:По современным законам любое захоронение на участке индивидуального жилого дома запрещено. Однако если соседи этого не узнают, то владельца участка ничто не остановит, в случае если он решит похоронить там умершего человека.История знает много подобных фактов, когда могилы находились на индивидуальном жилом участке продолжительное время, пока официальным властям не становилось это известно. И тогда в добровольном, либо в принудительном порядке, уже через суд, обязывали владельца участка перезахоронить эти останки. В таком случае на владельца участка возбуждали административное дело о нарушении им санитарных норм.В России в отношении захоронения на 2020 год действуют следующие нормативные документы:СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2);А так же СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.Так, в таблице 10.4 (первого документа) говориться, что от кладбищ традиционного захоронения до стен жилых домов расстояние может быть от 500 до 100 метров в зависимости от площади этих самых домов. Но не менее 100 метров.Так же в пункте 10.6 говориться, что расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений, организаций и предприятий обслуживания следует принимать не менее приведенных в таблице 10.4 и согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.В самом же документе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200., который, называется: Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов Главный Государственный санитарный врач Российской Федерации (Г. Онищенко) Постановление от 25 сентября 2007 года N 74 О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"В пункте 4.2 читаем: «Исключить выполнение работ по оценке риска для здоровья населения для кладбищ» (Изменением N 3 от 9 сентября 2010 года.)Вывод: На официальном уровне исключены любые работы по оценке риска для здоровья населения от кладбища, или, правильнее сказать от соседства с кладбищем. Насколько близкое это соседство может быть? Мы видим из СП 42.13330.2016, (Градостроительство), это минимальные 100 метров.Конечно, никто не запрещает любому гражданину выполнить оценку риска для здоровья в отношении соседства с кладбищем, но это будут затраты, которые он понесёт лично, и потом, неизвестно как отнесутся действующие органы власти, если гражданин предъявит им результаты проверки, которые в свою очередь покажут, что соседство даже в границах ста метров от кладбища до его индивидуального жилого участка является опасным для жизни и здоровья. Что в таком случае предпримет власть? Остановит ли она рост кладбища? Решится ли она на его реорганизацию? При сохранении кладбища, предоставит ли гражданину для переезда другой равнозначный дом. Захочет ли сам гражданин переезжать? Все эти вопросы не имеют однозначных ответов. Всё будет определено индивидуально, и при определённых действиях со стороны граждан. Ведь охрана жизни и здоровья граждан это, прежде всего их собственное дело. Если граждане молчат, рано или поздно они могут оказаться в границах кладбища.Почему же законодательно исключили оценочное влияние кладбища на здоровье человека? Возможно, потому что были уже проделаны разного рода необходимые работы по выявлению риска для здоровья населения проживающих по соседству с местами захоронения, и результаты показали, что ничего страшного в этом нет? Поэтому и расстояния теперь могут составлять от жилого дома до границы кладбища, если очень нужно, то и сто метров. Ранее расстояние было допустимым не менее 300 метров в соответствии с СНи П П-60-75, который на 2020 год имеет статус «недействующий».Тем не менее, имеет место общеизвестный факт, что разложившийся или полуразложившийся труп в автомобиле является причиной, по которой этот автомобиль не может быть более использован по назначению. Какой бы новый и исправный не был автомобиль, каким бы чистым он не казался, трупный запах въедается в материал автомобиля так сильно, что вытравить его практически невозможно. Известны случаи, когда даже полностью замененный салон автомобиля не решал этой проблемы. Для живых людей такой запах крайне неприятен. Источником его является вещество путресцин, который формируется в кишечнике покойного во время его разложения, но за пределами мёртвых тканей он не опасен. И, хотя он не вредит здоровью человека, постоянно вдыхать его невозможно.К тому же этот неприятный запах ассоциируется с мёртвым человеком, что для большинства людей неприемлемо. Мёртвый человек, как правило, источает зловонье. Вдохнув его хоть раз, запомнишь его на всю жизнь и уже не спутаешь ни с чем другим. Отдельно, без покойного, такой запах встретить в повседневной жизни невозможно. Но находясь рядом с покойным и с его этим запахом, невольно сознание живого человека припечатывает эти два составляющих воедино. И в другой раз уже от такого запаха хочется уйти как можно дальше. И всё равно почуяв его хоть на миг, перед глазами встаёт картина того самого мёртвого человека. Не будь этого запаха, отношение к мёртвым, возможно, было бы более лояльным. Психологическая составляющая настолько сильна, что никто не захочет садиться в такой автомобиль и думать всю дорогу, что здесь кто-то умер, и, что где-то что-то от него осталось!?Сократив расстояние до жилья, кладбище начнёт увеличиваться в своих размерах. Оно может приблизиться к жилым строениям на разрешённое законом расстояние до домов, в сто метров! Жители, видя из своих окон приближающееся к ним кладбище, будут на психологическом уровне чувствовать трупный запах. Начнут паниковать, что не удивительно.Однако, как показали исследования, вещества, образуемые в результате распада мёртвого организма для живого не опасны. Они могут быть нейтрализованы печенью и желудочным соком. Опасны больше те инфекции, которыми болел при жизни покойный, и которые могли остаться с ним и после его смерти, чем те элементы, называемые трупным ядом, возникающем при распаде самого мёртвого тела. А серьёзно заболеть может человек, контактировавший напрямую с тканями трупа, если у человека имеются открытые раны. То есть, заражение всё же возможно через раны и через кровь. Что разумный, адекватный человек по своей воле делать явно не станет! Но, всё же, неужели возможно допустить, что в организм живого человека могут попасть, пусть частички, пусть некие вещества в незначительных количествах, но всё же попасть в организм?! Попасть в рот, в желудок, где потом будут благополучно нейтрализованы печенью и желудочным соком?!Любой разумный человек скажет, что это недопустимо! Неужели из-за того что учёные выяснили, что эти вещества распада мёртвого человека в малых дозах не представляют опасности для живого, в нормативные документы внесли изменения, сокращено расстояния от жилых домов до кладбищ?А как же очень сильная психологическая составляющая? А как же моральная сторона этого вопроса. Ведь если буквально понимать данную концепцию ответа, то звучит она так: «Если вы проглотили незначительные элементы распада мёртвого человека, то ничего плохого с вами не случится, а если так, то и опасаться ничего не стоит». Звучит не убедительно, особенно если учесть, что и плоды с деревьев, растущих у могилки, обычный человек употреблять в пищу просто не станет! Тот человек, кто хоть раз вдыхал трупный запах. Тот человек будет всегда его чуять, находясь на кладбищах, а видя чужие похороны, постарается обойти это место как можно дальше.Конечно, себя можно подготовить, и, если нужно, то пройти вблизи покойного. И во имя работы можно пересилить себя и привыкнуть к этому. Человек может привыкнуть ко многому, как к хорошему для себя, так и к плохому.Но даже если опасности нет, то почему именно сто метров? Тем не менее, именно нормативный документ предписывает осуществлять захоронения на расстоянии не менее ста метров. Или строить жилые дома на расстоянии не менее ста метров от кладбищ. Именно ссылаясь на эти нормы, государственный санитарный инспектор обяжет владельца земельного участка перезахоронить тела. (Конечно при условии, что официальные власти об этом узнают). Так как, этими могилами владелец участка ущемляет права своих соседей, жилые дома которых расположены ближе ста метров. Что делать в такой ситуации, если соседские участки располагаются за пределами границы в сто метров?Если отбросить все возможные (другие) запреты на захоронения в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11, такие как:- наличие первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;- первой зоны санитарной охраны курортов;- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.В этой ситуации владелец участка ущемляет свои, и только свои права до тех пор, пока сам проживает на этом участке. Как только он попытается продать или подарить свой участок, он станет нарушителем прав будущих владельцев этого участка.Закон регулирования данного вопроса это закон действующих строительных и санитарных норм.Но есть и другой закон, закон человеческой морали, и духовных ограничений.В нашем обществе к мёртвым принято относиться с почтением. Останки не тревожить, не вскрывать и, по возможности, не перезахоранивать. Посещение могилы близкого человека, воспринимается как событие официального похода в гости. Человек психологически готовится, соответствующе одевается, приводит в порядок свои мысли, чувства. Ступая на кладбище, он ступает в «город мёртвых», он приходит к ним в гости, и он приходит на короткое время. Далее, отдав свой долг, который для него может быть рассмотрен как долг перед собой, перед усопшими, перед Богом, человек возвращается в свою жизнь и в свой дом.Но что если дом находится на кладбище? А кладбище находится на участке жилого дома? Такая ситуация и восприятие для каждого будет индивидуальным. И всё-таки живой человек со временем либо утратит связь с миром живых. Не сможет расслабиться, постоянно будет пребывать в душевном напряжении. Сначала он осознанно, потом бессознательно начнёт общаться с мёртвым человеком и, через какое-то время, будет позиционировать его как своего самого близкого собеседника.Либо же сама могилка на участке перестаёт нести ту функцию, которую призвана нести - монумента увековечивания памяти близкого человека. Житель такого участка станет воспринимать её как малую архитектурную форму на своём участке. И в его восприятии памятник, могилка станет просто архитектурной формой, чем они и являются по факту. Но вместе с таким восприятием происходит забвение усопшего человека, и даже некоторые действия со стороны живого могут выглядеть как неуважение к покойному. Игры, бег, занятия спортом, приготовление шашлыков, принятие солнечных ванн рядом с могилой, всё это теперь может стать обыденным делом. Жизнь для живых по-прежнему продолжается. Является ли правильным первое и второе восприятие? На этот вопрос каждый должен ответить сам.Правильно ли будет постоянно думать о тот, кто похоронен на том участке, на котором ты живёшь? Правильным ли будет абстрагироваться от того кто похоронен на этом участке? И здесь нет однозначного ответа. Как бы житель себя не вёл, всегда найдётся «добрый знакомый», который непременно осудит его, Сам владелец подобного участка может стать изгоем. Либо он будет странным человеком, живущим среди могил, либо прослывёт человеком, не уважающим память своих предков.Есть и третий весьма сильный аргумент, который так же принимает участие в регулировании данного вопроса, аргумент, на который многие люди обращают внимание постфактум. Аргумент, способный полностью прекратить использование жилого здания, даже когда санитарные законы и морально-этические номы молчат. Это наличие паранормальных явлений на местах захоронения. Многие люди всерьёз интересуются наличием сверхъестественного в различных старинных замках и особняках, но смогут ли они постоянно жить в доме, построенном на бывшем кладбище? На столько бывшем, что информация о его наличии не сохранилась, и санитарные законы не запретили строительство индивидуального жилого дома.В земле на участке будущего дома захоронения как таковые отсутствуют, никаких следов о том, что это было когда то кладбище не осталось. Только информация от местных жителей, и их предостережения перед началом строительства могли бы поколебать уверенность нового владельца участка по улице Первомайская Ишеевского городского поселения.Дом он всё-таки построил. Построил для себя, но жить в нем не смог. По ночам были слышны, какие-то звуки, (крики, смех, стоны) источников которых не было.Этот дом он выставил на продажу по цене ниже рыночной, но и новые владельцы так же не смогли в нём жить. Тогда этот дом перевели в статус нежилого. Теперь это административное здание.При чём же здесь шевалье де Брильи? В известном фильме он саркастически отвечал поручику лейб-кирасирского полка Бергеру, предлагая свой родовой замок и шпагу в придачу, на предложение Бергера совершить заведомо невыгодную для него сделку.Имея высокое положение в обществе, де Брильи владел родовым замком, и скорее всего их фамильный склеп располагался на территории замка. В то время это никого не смущало. Он и его предки не были простолюдинами, любой другой представитель подобного сословия тоже мог иметь замок и фамильный склеп. Если замок переходил к другому владельцу, хотя само владение замком, равно как земельными угодьями на которых стоял замок такого не предусматривало, могло случится всё. Замок мог быть добыт как трофей во время военных действий, мог перейти наследникам по дальней линии, но склеп был, как правило, неприкасаем. Для любого нового владельца замка иметь родовитых покойников на своей земле считалось привилегией.Сейчас замки со склепами не покупаются, а в самих замках, как правило, уже не живут. Индивидуальные дома с участками, напротив, продаются и покупаются очень активно. И наткнуться на участок с захоронением, по сути никто не застрахован.Но если для людей всё же существуют правила погребения, то домашних животных на индивидуальных жилых участках хоронят постоянно, и порой, бывшие владельцы, даже не считают упомянуть об этом при продаже своего участка.В России проживает много различных народов. Народов различных по своей культуре, со своим менталитетом, в том числе своим взглядом на подобную тему. И что для одних крайне неприемлемо, для других вполне обыденно.И пусть каждый ответит для себя, согласился бы он для себя купить качественный дом, и по привлекательной цене, но если бы на его заднем участке находилась чужая могила?

Ключевые слова: Статья кладбище жилые дома расстояния санитарные нормы авторская история

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