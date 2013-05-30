Мужчина нашел кольцо, 14 лет страдал от невезения и подкинул его полицейским

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:10

димик Просмотров: 392 Комментарии: 1 +4 Вчера, 20:10 by

В Австралии аноним подкинул найденное 14 лет назад кольцо полицейским и объяснил, что все это время страдал от невезения. Об этом сообщает Daily Mail.По данным издания, суеверный австралиец подбросил кольцо с бриллиантом в полицейский участок города Стэнли вместе с пояснительной запиской. В ней он написал: «Я нашел это кольцо в 2007 году. С тех пор мне не везет. Мне очень жаль».Полицейские начали разыскивать владельца кольца и отметили, что с появлением украшения в участке что-то пошло не так. «Мы хотели бы вернуть это драгоценное кольцо его единственному истинному владельцу, потому что, откровенно говоря, с тех пор, как оно появилось, здесь происходят некоторые странные вещи», — заявили в ведомстве.Один из полицейских также пошутил в Facebook, что больше не хочет быть Голлумом (персонаж из книг «Хоббит, или Туда и обратно» и «Властелин колец», одержимый кольцом — прим. «Ленты.ру»).Жители города оценили историю про кольцо, рассказанную полицейским. В частности, один из них написал, что, возможно, это кольцо его матери: «Похоже, это кольцо моей матери, но она в Хобарте. Жутко, что я увидел этот пост, потому что я не видел ни мать, ни это кольцо около десяти лет».Другие комментаторы предположили, что кольцо выбросили, пытаясь избавиться от украшения, которое обрекает каждого его владельца на неудачу.Автор: Кристина Есикова.

Ключевые слова: Кольцо суеверие полиция неудача

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