"Живая" ведьма
Владимир Давыденко (1966г.р.) родился в Санкт-Петербурге. Живет и работает в Липецке.
Рисовать начал с самого раннего детства.
Сейчас его картины находятся в десятках частных мировых коллекций.
Основные темы картин - классические русские, от языческих до православных.
Но именно в этой: игра, детская прелесть русской сказки, страшноватая и притягательная.
Автор - Истории о живописи.
Источник.
Сегодня, 08:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 72Комментарии: 4
Ключевые слова: Владимир Давыденко художник арт ведьма