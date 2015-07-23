"Живая" ведьма

Сделано_в_СССР Просмотров: 72 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 08:26 by

Владимир Давыденко (1966г.р.) родился в Санкт-Петербурге. Живет и работает в Липецке.Рисовать начал с самого раннего детства.Сейчас его картины находятся в десятках частных мировых коллекций.Основные темы картин - классические русские, от языческих до православных.Но именно в этой: игра, детская прелесть русской сказки, страшноватая и притягательная.Автор - Истории о живописи.

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