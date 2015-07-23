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Страшные Арты

"Живая" ведьма

"Живая" ведьма

Владимир Давыденко (1966г.р.) родился в Санкт-Петербурге. Живет и работает в Липецке.

Рисовать начал с самого раннего детства.

Сейчас его картины находятся в десятках частных мировых коллекций.

Основные темы картин - классические русские, от языческих до православных.

Но именно в этой: игра, детская прелесть русской сказки, страшноватая и притягательная.

"Живая" ведьма

Автор - Истории о живописи.
Источник.

Сегодня, 08:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 72Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Владимир Давыденко художник арт ведьма

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 11:17
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1662|0)
Публикаций: 175
Комментариев: 2 186
Таки ведьма или Баба-Яга?
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 13:33
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2967|-1)
Публикаций: 1 916
Комментариев: 12 077
Цитата: Estellan
Таки ведьма или Баба-Яга?


Повелось так, что баба Яга – устрашающая ведьма, которая живет в гуще непроходимого леса, куда трудно добраться, если только клубок пряжи, или волшебное перо не укажут дорогу. blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                
#3 написал: Летяга
Сегодня, 13:40
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 814
Комментариев: 8 810
Цитата: Estellan
Таки ведьма или Баба-Яга?

Ведьма. Ну какой из этой бабульки Страж?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 14:30
+2
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2314|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 969
Хороша картина!) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
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