«Склеп мумий» в Брно

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 04:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:59 by

Недалеко от знаменитой площади Капустный Рынок чешского Брно расположилась одна из главных исторических достопримечательностей города — костел Обретения св. Креста и монастырь Капуцинов.В старинном церковном комплексе сохранились ценная библиотека и настенные фрески. Ежегодно сюда приезжают сотни туристов и любителей старины, чтобы посмотреть на легендарный «Склеп мумий» — крипту XVIII в., где покоятся естественно мумифицированные тела членов Ордена капуцинов, его меценатов и выдающихся личностей Брно.В 1604 году построили первое здание монастыря. При нашествии шведов оно было полностью уничтожено. На этом месте в период 1648-51 гг. возвели новый костел. Монастырь по проекту Эндрю Эрна выстроили рядом. Одно из зданий обители – Тренцков дом – выходит на площадь Капуцинов; остальные скрыты в глубине квартала.Скульптором Джоном Адамом Нессманном в 1765 г. были созданы статуи францисканских святых и Св. Йозефа. Их водрузили на террасу у главного фасада костёла. (В 1927 году к ним добавили фигуру Святого Вавржинца – статую работы Ч. Восмика.) В XVIII веке проводилась реконструкция комплекса – ее вели архитекторы Гриммовы.Фасады зданий комплекса сейчас выглядят скромно, однако такая простота обманчива — стоит только переступить порог, как попадаешь в поражающие воображение своей роскошью и красотой интерьеры храма. Прием противопоставления внешней сдержанности внутреннему богатству декоративного убранства, мастерски выполненный архитектором монастыря, был призван не только поразить посетителей, но и напомнить им о бренности и скоротечности земной жизни и красоте Царства Небесного.Внутри монастырь обильно декорирован позолотой и лепным орнаментом. Деревянная ризница и исповедальня богато украшены изящной резьбой и сусальным золотом, а над алтарем помещена знаменитая картина «Обретение креста» кисти прославленного немецкого живописца Иоахима фон Зандрарта. На ней изображена императрица – Святая Гелена. Она показывает чудотворную силу креста, излечивая безнадежно больного одним прикосновением.Каноны барокко в монастыре тесно переплетаются с мистическими учениями католицизма, поэтому практически каждый элемент внутреннего декора может быть истолкован символически. Так, высокие и изящные колонны, между которыми помещены золоченые фигуры ангелов, напоминающие тонкий женский силуэт, являются одним из символов Девы Марии, а цветочные розетки на потолке должны были напоминать растения райского сада.Сегодня монастырь превращен в музей, в котором экспонируются различные предметы, рассказывающие о повседневном быте монахов и о роли ордена в жизни Брно. Также здесь содержится библиотека капуцинов, хранящая многие редкие средневековые инкунабулы, страницы которых богато иллюстрированы живописными миниатюрами.Однако настоящую известность монастырю принесла его прославленная крипта, где захоронены останки монахов, знатных граждан и обычных мещан.Латинская надпись над входом в часовню «Tu fili ego eris» в переводе означает «Тобой я был, мной будешь» — один из вариантов напоминания о бренности нашего существования на этом свете. Хоронили в ней братьев-капуцинов и благодетелей ордена, оказывавших ему значительную материальную поддержку.Благодаря сочетанию специальной системы вентиляции и геологическому составу горной породы в основании костела тела умерших в этом подземелье естественным образом мумифицировались. В стенах гробницы находилось шестьдесят отверстий, соединяющихся в несколько дымоходов, которые были выведены на крышу костела и через которые также выходил дым. Именно благодаря циркуляции воздуха тела усопших постепенно высушивались, а в подземелье никогда не заводилась сырость.Правда, в конце XVIII века большинство отдушин замуровали. А в конце 1784 года данный способ погребения был и вовсе запрещен указом императора по причине опасности распространения эпидемий. Ну, а всего в подвалах капуцинского монастыря было похоронено 205 человек, из них 153 монаха. До наших дней «дожили» останки 41 из них, которые здесь же и экспонируются. Причем открыта для обозрения их усыпальница была довольно давно, еще в 1925 году.Первый зал, в который попадает турист, спустившийся в подземелье, это часовня, первоначально служившая в качестве зимнего клироса. Здесь прямо над нами находится клирос и здесь же братья-капуцины до сих пор собираются на вечернюю молитву. В первой половине 70-х лет ХХ века сюда из костела был перенесен реликварий святой Клеменцианы. В честь этого случая была вероятно построена кирпичная менза, передняя часть которой оформлена барочным лепным рельефом с знаком ордена капуцинов посередине.Реликварий св. Клеменцианы был создан в 1762 года и содержит скелетированные останки мученицы, которая жила во времена раннего христианства. Тело ее одето в шелковое платье барочного стиля, причем на некоторых его местах имеются отверстия, через которые можно увидеть останки святой. Мощи мученицы капуцинам подарил в 1754 году трубочист Иржи Барнабаш Орелли (похороненный здесь в гробнице). Здесь же на стенах алтаря экспонируются образцы похоронных литургических одежд, а справа на стене висит наряд капуцинов.Здесь же находятся останки и еще одного известного человека, барона Франца фон дер Тренка (1711-1749), которого по причине его резкого, непредсказуемого и честолюбивого характера часто называли «Тренк-дьявол».Авантюрист по жизни, перед смертью он обратился к богу и завещал братьям-капуцинам четыре тысячи золотых. Его желание быть похороненным здесь в гробнице было монахами исполнено.Если пройти в следующий зал, то там можно увидеть найденные в гробнице под костелом Возрождения Господа в Пражской Лорете в 2011 году уникальные стенные росписи в барочном стиле с мотивами смерти и воскресения, символами хрупкости и преходящего существования человека. Их автор, вероятнее всего, был художником капуцинского ордена и в 1664 году с помощью техники фрески, но только в оттенках черного и серого цвета, создал эти картины.Работал он по фламандским и голландским графическим образцам по заказу тогдашней покровительницы графини Лореты Альжбеты Аполонии Коловратовой. Одна из них называется «Триумф смерти». На ней видно торжество костлявой над людьми, которая натягивает лук и готовится послать смертельную стрелу прямо между глаза прямо входящим. Здесь же Хронос с косой и также сцена воскрешения Лазаря.Рядом с фигурой Смерти, натягивающей лук, находится фреска с ангелом последнего суда – те, кто совершали зло, пойдут на вечное мучение, справедливые – на вечную жизнь. В витрине «сидит» фигура мальчика, который выпускает мыльные пузыри, которые символизируют хрупкость жизни человека.У входа в следующий зал вас встретит фигура ангела, которая указывает на латинскую надпись: «Sic transit gloria mundi», что в переводе означает «Так проходит мирская слава».Здесь лежат тела умерших, которые при жизни были богатыми и общественно-признанными. До конца XVIII века многие представители знатных австрийских и чешских семей за большие деньги хоронились в этом склепе. Считалось, что их шансы попасть в рай с помощью близости к монашеским могилам повышались.Последний зал был отведен для монахов-капуцинов. Усопших поочередно укладывали в один и тот же дубовый гроб с выдвижным дном и после отпевания сносили в гробницу. Там дно у гроба удалялось и труп оказывался на голом полу, разве что только с одним или двумя кирпичами под головой. Ну, а гроб, естественно, сохранялся для других похорон, то есть использовался в высшей степени рациональным образом.Братья были похоронены практически без обозначения конкретной личности, только со скромными атрибутами своего монашеского состояния. В настоящее время братья капуцины хоронятся на брнонеском центральном кладбище.Автор неизвестен.

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