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«Склеп мумий» в Брно

«Склеп мумий» в Брно

Недалеко от знаменитой площади Капустный Рынок чешского Брно расположилась одна из главных исторических достопримечательностей города — костел Обретения св. Креста и монастырь Капуцинов.

«Склеп мумий» в Брно

В старинном церковном комплексе сохранились ценная библиотека и настенные фрески. Ежегодно сюда приезжают сотни туристов и любителей старины, чтобы посмотреть на легендарный «Склеп мумий» — крипту XVIII в., где покоятся естественно мумифицированные тела членов Ордена капуцинов, его меценатов и выдающихся личностей Брно.

В 1604 году построили первое здание монастыря. При нашествии шведов оно было полностью уничтожено. На этом месте в период 1648-51 гг. возвели новый костел. Монастырь по проекту Эндрю Эрна выстроили рядом. Одно из зданий обители – Тренцков дом – выходит на площадь Капуцинов; остальные скрыты в глубине квартала.

«Склеп мумий» в Брно

Скульптором Джоном Адамом Нессманном в 1765 г. были созданы статуи францисканских святых и Св. Йозефа. Их водрузили на террасу у главного фасада костёла. (В 1927 году к ним добавили фигуру Святого Вавржинца – статую работы Ч. Восмика.) В XVIII веке проводилась реконструкция комплекса – ее вели архитекторы Гриммовы.

«Склеп мумий» в Брно
«Склеп мумий» в Брно

Фасады зданий комплекса сейчас выглядят скромно, однако такая простота обманчива — стоит только переступить порог, как попадаешь в поражающие воображение своей роскошью и красотой интерьеры храма. Прием противопоставления внешней сдержанности внутреннему богатству декоративного убранства, мастерски выполненный архитектором монастыря, был призван не только поразить посетителей, но и напомнить им о бренности и скоротечности земной жизни и красоте Царства Небесного.

«Склеп мумий» в Брно

Внутри монастырь обильно декорирован позолотой и лепным орнаментом. Деревянная ризница и исповедальня богато украшены изящной резьбой и сусальным золотом, а над алтарем помещена знаменитая картина «Обретение креста» кисти прославленного немецкого живописца Иоахима фон Зандрарта. На ней изображена императрица – Святая Гелена. Она показывает чудотворную силу креста, излечивая безнадежно больного одним прикосновением.

«Склеп мумий» в Брно

Каноны барокко в монастыре тесно переплетаются с мистическими учениями католицизма, поэтому практически каждый элемент внутреннего декора может быть истолкован символически. Так, высокие и изящные колонны, между которыми помещены золоченые фигуры ангелов, напоминающие тонкий женский силуэт, являются одним из символов Девы Марии, а цветочные розетки на потолке должны были напоминать растения райского сада.

«Склеп мумий» в Брно

Сегодня монастырь превращен в музей, в котором экспонируются различные предметы, рассказывающие о повседневном быте монахов и о роли ордена в жизни Брно. Также здесь содержится библиотека капуцинов, хранящая многие редкие средневековые инкунабулы, страницы которых богато иллюстрированы живописными миниатюрами.

«Склеп мумий» в Брно

«Склеп мумий» в Брно

«Склеп мумий», легендарная крипта капуцинов

Однако настоящую известность монастырю принесла его прославленная крипта, где захоронены останки монахов, знатных граждан и обычных мещан.

«Склеп мумий» в Брно

Латинская надпись над входом в часовню «Tu fili ego eris» в переводе означает «Тобой я был, мной будешь» — один из вариантов напоминания о бренности нашего существования на этом свете. Хоронили в ней братьев-капуцинов и благодетелей ордена, оказывавших ему значительную материальную поддержку.

Благодаря сочетанию специальной системы вентиляции и геологическому составу горной породы в основании костела тела умерших в этом подземелье естественным образом мумифицировались. В стенах гробницы находилось шестьдесят отверстий, соединяющихся в несколько дымоходов, которые были выведены на крышу костела и через которые также выходил дым. Именно благодаря циркуляции воздуха тела усопших постепенно высушивались, а в подземелье никогда не заводилась сырость.

«Склеп мумий» в Брно

Правда, в конце XVIII века большинство отдушин замуровали. А в конце 1784 года данный способ погребения был и вовсе запрещен указом императора по причине опасности распространения эпидемий. Ну, а всего в подвалах капуцинского монастыря было похоронено 205 человек, из них 153 монаха. До наших дней «дожили» останки 41 из них, которые здесь же и экспонируются. Причем открыта для обозрения их усыпальница была довольно давно, еще в 1925 году.

«Склеп мумий» в Брно

Первый зал, в который попадает турист, спустившийся в подземелье, это часовня, первоначально служившая в качестве зимнего клироса. Здесь прямо над нами находится клирос и здесь же братья-капуцины до сих пор собираются на вечернюю молитву. В первой половине 70-х лет ХХ века сюда из костела был перенесен реликварий святой Клеменцианы. В честь этого случая была вероятно построена кирпичная менза, передняя часть которой оформлена барочным лепным рельефом с знаком ордена капуцинов посередине.

«Склеп мумий» в Брно

Реликварий св. Клеменцианы был создан в 1762 года и содержит скелетированные останки мученицы, которая жила во времена раннего христианства. Тело ее одето в шелковое платье барочного стиля, причем на некоторых его местах имеются отверстия, через которые можно увидеть останки святой. Мощи мученицы капуцинам подарил в 1754 году трубочист Иржи Барнабаш Орелли (похороненный здесь в гробнице). Здесь же на стенах алтаря экспонируются образцы похоронных литургических одежд, а справа на стене висит наряд капуцинов.

«Склеп мумий» в Брно
«Склеп мумий» в Брно

Здесь же находятся останки и еще одного известного человека, барона Франца фон дер Тренка (1711-1749), которого по причине его резкого, непредсказуемого и честолюбивого характера часто называли «Тренк-дьявол».

«Склеп мумий» в Брно

Авантюрист по жизни, перед смертью он обратился к богу и завещал братьям-капуцинам четыре тысячи золотых. Его желание быть похороненным здесь в гробнице было монахами исполнено.

«Склеп мумий» в Брно

«Склеп мумий» в Брно

Если пройти в следующий зал, то там можно увидеть найденные в гробнице под костелом Возрождения Господа в Пражской Лорете в 2011 году уникальные стенные росписи в барочном стиле с мотивами смерти и воскресения, символами хрупкости и преходящего существования человека. Их автор, вероятнее всего, был художником капуцинского ордена и в 1664 году с помощью техники фрески, но только в оттенках черного и серого цвета, создал эти картины.

«Склеп мумий» в Брно

Работал он по фламандским и голландским графическим образцам по заказу тогдашней покровительницы графини Лореты Альжбеты Аполонии Коловратовой. Одна из них называется «Триумф смерти». На ней видно торжество костлявой над людьми, которая натягивает лук и готовится послать смертельную стрелу прямо между глаза прямо входящим. Здесь же Хронос с косой и также сцена воскрешения Лазаря.

«Склеп мумий» в Брно

«Склеп мумий» в Брно

Рядом с фигурой Смерти, натягивающей лук, находится фреска с ангелом последнего суда – те, кто совершали зло, пойдут на вечное мучение, справедливые – на вечную жизнь. В витрине «сидит» фигура мальчика, который выпускает мыльные пузыри, которые символизируют хрупкость жизни человека.

«Склеп мумий» в Брно

«Склеп мумий» в Брно

У входа в следующий зал вас встретит фигура ангела, которая указывает на латинскую надпись: «Sic transit gloria mundi», что в переводе означает «Так проходит мирская слава».

«Склеп мумий» в Брно

Здесь лежат тела умерших, которые при жизни были богатыми и общественно-признанными. До конца XVIII века многие представители знатных австрийских и чешских семей за большие деньги хоронились в этом склепе. Считалось, что их шансы попасть в рай с помощью близости к монашеским могилам повышались.

«Склеп мумий» в Брно

«Склеп мумий» в Брно

Последний зал был отведен для монахов-капуцинов. Усопших поочередно укладывали в один и тот же дубовый гроб с выдвижным дном и после отпевания сносили в гробницу. Там дно у гроба удалялось и труп оказывался на голом полу, разве что только с одним или двумя кирпичами под головой. Ну, а гроб, естественно, сохранялся для других похорон, то есть использовался в высшей степени рациональным образом.

«Склеп мумий» в Брно

Братья были похоронены практически без обозначения конкретной личности, только со скромными атрибутами своего монашеского состояния. В настоящее время братья капуцины хоронятся на брнонеском центральном кладбище.

«Склеп мумий» в Брно

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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 04:59
Сегодня, 04:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 14Комментарии: 0
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