Крипта капуцинов

Сделано_в_СССР Просмотров: 14 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 20:44 by

На одной из центральных улиц Рима, недалеко от площади Барберини, расположена небольшая церквушка Санта Мария делла Кончеционе. Мало кто знает, что скрывается за ее неприметным фасадом. Это одна из немногих достопримечательностей Вечного Города, посещение которой не рекомендовано людям со слабой психикой и детям. Шокирующая достопримечательность Италии, Крипта Капуцинов, украшенная тысячами монашеских скелетов, вызывает неоднозначные чувства. Сама церковь, расположенная на виа Венето, была построена в середине 17 века в окрестностях Палаццо Барберини Папой Римским Урбаном VIII, в честь своего брата кардинала Антонио Барберини, монаха Ордена Капуцинов. Санта Мария делла Кончеционе хранит в себе большое количество произведений искусства работы великих мастеров прошлых столетий, однако настоящим сокровищем церкви является крипта, расположенная под ней.Крипта Капуцинов и декор из человеческих костейКрипта представляет собой небольшую крытую галерею с четырьмя капеллами, украшенными костями более чем 4000 братьев-капуцинов, умерших в период с 1528 по 1870 года. Останки монахов были эксгумированы и перенесены с находившегося поблизости кладбища Ордена Капуцинов.Перед входом в крипту можно увидеть надпись: «То, чем являетесь вы – мы были; то, что мы есть – вы будете». Немного жутковато, но это является истиной. Спустившись вниз, можно увидеть длинный узкий коридор, справа от которого находятся небольшие часовенки, где покоятся останки братьев – капуцинов. Некоторые из них можно узнать непосредственно по надписям. Например, три маленьких скелетика – это преждевременно умершие внуки Папы Урбана VIII, а скелет с косой и весами, украшающий потолок – это принцесса Барберини.Мрачность помещению придает его необычное декоративное оформление, выполненное в стиле рококо и реализованное полностью из неисчислимого количества костей разных частей тела. Своды и стены крипты украшают растительные орнаменты, розетки, цветы, пилястры и звезды, выложенные из тщательно подобранных косточек разного размера. Удивительно, но здесь даже светильники и подсвечники изготовлены из человеческих останков.Названия крипт соответствуют названиям костей, использованных для их оформления: крипта черепов, тазовых костей, больших берцовых и бедренных костей.До сих пор не существует единого мнения относительно того, что могло послужить мотивом для создания такого необычного кладбища. Некоторые предполагают, что братья–капуцины хотели таким образом напомнить живым о бренности тела и мимолетности человеческой жизни.Автор - TourPedia.ru.

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