Люди, которых похоронили заживо

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 99 Комментарии: 8 +6 Сегодня, 13:30 by

Когда большинство людей думают о мумии, они представляют себе древних египтян. Однако, эти 111 мумий были похоронены в Гуанахуато, Мексика. В то время как большинство не бальзамируют как египетские мумии, климат в Мексике сохранил эти трупы путем «естественной мумификации.» Но почему эти люди умирали?В 1833 году произошла вспышка холеры в Гуанахуато. Не было времени ждать, чтобы выяснить, кто болен, а кто здоров, потому многие люди были просто похоронены заживо. Откуда мы знаем, что они были похоронены заживо? Можно судить по их шокированным и тревожным выражением на лицах.Мумии были удалены из могил в 1870 году, когда новые налоги заставили членов семьи платить, чтобы сохранить их близких похороненными. Многим это было просто не по карману. В 1990-е годы уникальные трупы привлекали туристов. Сегодня все 111 хранятся в Музее Мумий в Гуанахуато. Посетители приезжают со всего мира, чтобы посмотреть на их тела и отдать дань уважения к этой группе людей, которые погибли так трагически.

Ключевые слова: Музей Мумий Гуанахуато Мексика трупы погибшие

Другие, подобные истории: