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Страшно интересно

Люди, которых похоронили заживо

Когда большинство людей думают о мумии, они представляют себе древних египтян. Однако, эти 111 мумий были похоронены в Гуанахуато, Мексика. В то время как большинство не бальзамируют как египетские мумии, климат в Мексике сохранил эти трупы путем «естественной мумификации.» Но почему эти люди умирали?

В 1833 году произошла вспышка холеры в Гуанахуато. Не было времени ждать, чтобы выяснить, кто болен, а кто здоров, потому многие люди были просто похоронены заживо. Откуда мы знаем, что они были похоронены заживо? Можно судить по их шокированным и тревожным выражением на лицах.
Мумии были удалены из могил в 1870 году, когда новые налоги заставили членов семьи платить, чтобы сохранить их близких похороненными. Многим это было просто не по карману. В 1990-е годы уникальные трупы привлекали туристов. Сегодня все 111 хранятся в Музее Мумий в Гуанахуато. Посетители приезжают со всего мира, чтобы посмотреть на их тела и отдать дань уважения к этой группе людей, которые погибли так трагически.

Люди, которых похоронили заживо
Люди, которых похоронили заживо
Люди, которых похоронили заживо
Люди, которых похоронили заживо
Люди, которых похоронили заживо
Люди, которых похоронили заживо
Люди, которых похоронили заживо
Люди, которых похоронили заживо
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 99Комментарии: 8
+6

Ключевые слова: Музей Мумий Гуанахуато Мексика трупы погибшие

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 15:06
+2
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9113|-3)
Публикаций: 349
Комментариев: 6 644
Жуть какая. 19 век - не тёмное средневековье, и ТАКОЕ. Жаль погибших.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#2 написал: Red Scorpion
Сегодня, 15:38
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2721|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 286
Да, очень жутко, очень страшно так очнуться - заживо похороненным..
Плюс.
Зарегистрирован: 28.11.2012
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 15:45
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1065|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 143
"Откуда мы знаем, что они были похоронены заживо? Можно судить по их шокированным и тревожным выражением на лицах".
Я конечно не спец., но если откопать предположим сейчас любого мертвого у него тоже будет такое же тревожное лицо я думаю, ткани иссыхают и деформируются и т.д ну уж больно мне не хочется верить в извергов закапывающих людей заживо.
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:33
+1
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Группа: Комментаторы
Репутация: (446|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 123
Цитата: Tigger power
уж больно мне не хочется верить в извергов закапывающих людей заживо

Мне тоже не хочется верить в подобное варварство.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#5 написал: Red Scorpion
Сегодня, 16:58
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2721|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 286
Цитата: Tigger power
мне не хочется верить в извергов закапывающих людей заживо.

сколько таких случаев в истории было.. вот к примеру :
В качестве способа смертной казни погребение заживо использовалось древними римлянами. Например, если девушка нарушала обет девственности, ее погребали заживо. Подобная методика казни применялась для многих христианских мучеников. В Х столетии княгиня Ольга отдала приказ живьем закопать древлянских послов. В эпоху Средневековья на территории Италии нераскаявшихся убийц ждала участь людей, похороненных заживо. Запорожские казаки хоронили убийцу живьем в гробу с тем человеком, которого он лишил жизни. Кроме этого, способы казни через погребение заживо использовали немцы во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Таким страшным методом нацисты казнили евреев.
Как то вот так . мои хорошие..
Зарегистрирован: 28.11.2012
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:06
+1
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Репутация: (446|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 123
Цитата: Red Scorpion
Как то вот так . мои хорошие..

Мы то это знаем. Но душою не верим, наш хороший.
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 17:22
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Репутация: (1065|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 143
Red Scorpion, про убивцев все понятно, про девственниц тоже, древляне сами напросились, а здесь неоправданно и вообще инфы мало и не факт поэтому что живьем. Вот.
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#8 написал: Pmariam
Сегодня, 17:59
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Репутация: (530|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 1 214
Цитата: Tigger power
Я конечно не спец., но если откопать предположим сейчас любого мертвого у него тоже будет такое же тревожное лицо я думаю, ткани иссыхают и деформируются и т.д

и я такого мнения
но все равно жутко. не понимаю, зачем выставлять на показ мумифицированные трупы. Ладно мумии 2-3 тысячилетней давности для обучения современников. но столетних мумий!!!
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
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